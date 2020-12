Le gouvernement tanzanien a été traduit en justice le mois dernier pour avoir interdit aux écolières enceintes et aux jeunes mères d’aller à l’école. C’est l’un des rares pays au monde à appliquer activement une telle interdiction.

Il y a un an ce mois-ci, un autre tribunal a ordonné à la Sierra Leone de lever son interdiction. Alors, comment les choses ont-elles changé dans ce pays d’Afrique de l’Ouest?

Fatu (faux nom) a 13 ans et est enceinte de quatre mois. Elle a été victime d’abus sexuels.

Jusqu’à cette année, sa situation aurait signifié quitter l’école et très probablement être forcée de se marier. Au lieu de cela, elle continue de rêver d’être infirmière un jour.

En mars, la Sierra Leone a annulé l’interdiction pour les filles enceintes et les jeunes mères d’aller à l’école, trois mois après que le tribunal de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Ecowas) – la plus haute juridiction de la région – a jugé qu’elle était « discriminatoire » et violé un enfant. droit à une éducation.

Le pays avait depuis longtemps un problème de grossesse chez les adolescentes – plus de 35% des filles de moins de 18 ans avaient accouché en 2013. Les chiffres ont augmenté – jusqu’à 65% dans certaines régions – pendant la pandémie d’Ebola de 2014/15 lorsque les écoles ont été forcés de fermer.

La réponse du gouvernement, alors que la Sierra Leone sortait de la crise d’Ebola, a été de déclarer comme politique officielle l’interdiction des filles enceintes de l’école ordinaire de peur qu’elles «encouragent d’autres filles à faire la même chose». Alors que les chiffres officiels de 2015 suggéraient qu’environ 3000 filles étaient touchées par l’interdiction, certains ont suggéré que ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé.

Bien que des centres d’apprentissage parallèles aient été créés pour maintenir les filles enceintes et les jeunes mères à l’éducation, ils ne se réunissaient que trois jours par semaine et enseignaient quatre matières; le tribunal d’Ecowas a jugé en décembre 2019 qu’eux aussi constituaient « une autre forme de discrimination » et a ordonné leur abolition.

Ce que cela signifiait pour toute une génération de filles, c’est qu’elles étaient effectivement exclues de l’examen du certificat d’éducation de base (BECE), qui est nécessaire pour aller à l’école secondaire ou dans d’autres centres d’enseignement supérieur, et aux examens du certificat d’études secondaires d’Afrique de l’Ouest ( WASSCE), qui sont nécessaires pour entrer à l’université ou au collège et importants pour l’emploi.

«Nous avons laissé tomber ces filles», a déclaré Hannah Fatmata Yambasu, de Women Against Violence and Exploitation in Sierra Leone (WAVES), l’une des organisations qui a poursuivi le gouvernement en justice pour annuler l’interdiction.

« Tout le monde était concentré sur la lutte contre Ebola et nous n’avons pas remarqué la violence perpétrée contre les jeunes filles. Mais nous avons appris notre leçon. Nous avons dit aux filles que nous ne les abandonnerons pas pendant cette pandémie de coronavirus. »

Changer le cœur et l’esprit des gens

Et les choses ont été différentes cette fois, en grande partie parce que le gouvernement a reconnu le problème. Le président Julius Maada Bio a déclaré l’an dernier le viol comme une urgence nationale et s’est engagé à agir.

Le ministre de l’Education David Moinina Sengeh, levant l’interdiction en mars dernier, a annoncé ce qu’il a appelé une nouvelle ère d ‘ »inclusion radicale » dans laquelle « tous les enfants sont encouragés et soutenus pour réaliser leur droit à l’éducation universelle, sans discrimination ».

Pour la première fois, environ 1 000 filles enceintes ont pu passer leurs examens.

Cependant, pour Hannah et des organisations comme WAVES, la bataille n’a pas seulement consisté à changer le cœur et l’esprit des dirigeants du pays, mais aussi au sein de la communauté elle-même.

L’interdiction des filles enceintes à l’école était populaire parmi beaucoup de Sierra Leone. Lorsque l’interdiction a été annulée en mars, une femme a déclaré à Umaru Fofana de la BBC qu’elle « ne permettrait pas à ma fille de s’asseoir en classe avec une personne enceinte – c’est une très mauvaise influence ».

Les parents de Fatu, Francis et Iye, sont heureux que leur jeune fille puisse continuer à fréquenter l’école pendant sa grossesse. Ils ont dit que la levée de l’interdiction avait changé leur point de vue sur la question et qu’ils espéraient maintenant voir Fatu éduquée, alors qu’il y a un an, ils avaient peut-être envisagé un mariage pour elle.

Mais ils disent que la réponse a été mitigée de la part de leur petite communauté agricole de la chefferie de Nyawa Lenga dans le district de Bo.

« Certains ont salué notre décision de signaler le [sexual abuse] cas de notre fille à WAVES et à la police afin de mettre un terme à l’impunité des hommes trafiquant nos filles », ont-ils déclaré à la BBC, répondant aux questions qui leur ont été posées via WAVES.

« Mais certains ne soutiennent pas l’idée que notre fille aille à l’école dans son état actuel ».

Fatu elle-même dit que la vie est devenue un peu plus difficile à l’école elle-même. Elle se fatigue facilement et trouve inconfortable de s’asseoir pendant de longues périodes pour étudier, alors « j’ai tendance à ne pas participer pleinement en classe ».

Les amis « ne me choisissent plus pour les jeux et les activités sportives, surtout à l’heure du déjeuner, car ils disent que je ne vais pas bien performer ».

Mais elle ajoute: «Je voudrais continuer à aller à l’école à la naissance du bébé parce que je veux terminer l’école et faire des études.

«J’espère devenir infirmière à l’avenir. Quand je vieillirai, je souhaite me voir comme un mentor pour de nombreuses filles et une femme à imiter.

Son école dit que cela a été un grand ajustement pour annuler l’interdiction, à la fois sur le plan pratique et émotionnel. Le directeur a observé que certains élèves «discriminaient» Fatu en dehors de la classe et a également admis que certains enseignants avaient fait preuve d’une «attitude déraisonnable» à l’égard de ses performances en classe.

Les mères adolescentes de Tanzanie. [ 60% of girls under the age of 20 are married ] [ 27% of girls aged 15-19 are pregnant or have given birth ],[ 24% of girls aged six and older have had no formal education ], Source: Source: Enquête démographique et sanitaire en Tanzanie 2015-16, Image: Femmes dans un camion à Zanzibar, Tanzanie

Pendant ce temps, elle a découvert que certaines des mères adolescentes qui retournaient à l’école avaient mûri avant l’heure et «se comportent comme si elles étaient des adultes… et ont parfois tendance à manquer de respect à leurs enseignants».

L’école et les parents de Fatu ont déclaré à la BBC, à nouveau à travers des questions envoyées à WAVES, qu’un établissement de santé efficace fonctionnant en partenariat avec l’école était nécessaire pour s’assurer qu’elle et les autres filles dans sa situation puissent rester en forme et en bonne santé, pas seulement pour leurs bébés. mais aussi pour qu’ils puissent suivre leurs travaux scolaires.

La position dure de la Tanzanie

Equality Now, qui a aidé à déposer une plainte contre la Sierra Leone, a maintenant mené le combat en Tanzanie, de l’autre côté du continent. Il a déposé une plainte le mois dernier auprès de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, dans l’espoir d’annuler l’interdiction pour les filles enceintes d’aller à l’école dans ce pays d’Afrique de l’Est.

Mais, dit Judy Gitau d’Egalité Now, la Tanzanie est un cas très différent de la Sierra Leone et un résultat juridique similaire n’est pas garanti.

« En Sierra Leone, la politique était héritée et les dirigeants n’y étaient pas investis », a-t-elle déclaré.

« Mais, alors que d’autres pays se sont éloignés de cette interdiction, les dirigeants tanzaniens l’ont délibérément appliquée ces dernières années. »

Elle se réfère à l’avertissement du président John Magufuli en 2017: «Tant que je serai président… aucune écolière enceinte ne sera autorisée à retourner à l’école. Après être tombée enceinte, vous avez terminé».

Il a été applaudi lorsqu’il a déclaré à un rassemblement à l’extérieur de Dar es Salaam: « Si nous permettions aux filles de retourner à l’école, un jour, nous trouverions toutes les filles du Standard One rentrant chez elles pour allaiter leurs bébés. » Il a également menacé de condamner à 30 ans de prison les hommes qui avaient mis des jeunes filles enceintes.

La moitié des quelque 60000 élèves qui abandonnent l’école chaque année en Tanzanie sont des filles

La Tanzanie a l’un des taux de grossesse chez les adolescentes les plus élevés au monde.

Selon l’UNFPA, en 2016, une fille sur quatre âgée de 15 à 19 ans était enceinte ou avait accouché. Les données gouvernementales de cette même année ont montré que 36% des femmes étaient mariées avant l’âge de 18 ans, alors que seulement 5% des garçons du même âge l’étaient.

La Banque mondiale, qui a accordé à la Tanzanie un prêt de 500 millions de dollars (370 milliards de livres sterling) cette année, affirme que la moitié des 60 000 élèves qui abandonnent l’école chaque année sont des filles, dont 5 500 partent pour cause de grossesse.

La Tanzanie a reconnu le problème et a mis en place des programmes et des services dans les écoles pour offrir plus d’éducation sur la santé sexuelle et reproductive. Il s’est engagé à un accès plus inclusif à l’enseignement secondaire dans le cadre du prêt de la Banque mondiale.

Mais, dit Mme Gitau, cela ne va pas assez loin pour garantir que toutes les filles auront accès à une éducation.

Et elle s’oppose à l’opinion traditionnelle selon laquelle autoriser les filles visiblement enceintes à l’école encouragera d’autres filles. « Nous pensons qu’en fait, cela révèle aux filles le fardeau d’être enceinte, et si quoi que ce soit, cela pourrait servir de guide pour que d’autres … comprennent leurs propres droits reproductifs. »

Et il y a des preuves pour étayer son point de vue. Le journal médical britannique Lancet a examiné les données de neuf pays africains qui ont annulé leur interdiction de retourner à l’école entre 1993 et ​​2015. Il a constaté que le taux de grossesse moyen chez les filles âgées de 14 à 20 ans avait en fait diminué au cours des deux années suivant l’interdiction. levé.

Et les analystes suggèrent également que la perte de l’éducation d’une fille ne lui coûte pas seulement, elle et sa famille, économiquement. Le rapport de l’UNFPA suggère que la Tanzanie pourrait perdre jusqu’à 5,22 milliards de dollars par an en raison du nombre d’adolescentes qui abandonnent l’école.

Equality Now dit qu’il a plaidé pendant plus de trois ans pour que le gouvernement tanzanien lève l’interdiction, sans succès, et le procès avec la Cour africaine est le dernier recours.

« Le processus juridique pourrait prendre des années », a déclaré Mme Gitau. «Nous sommes là pour le long terme, même si nous espérons pour les filles que cela ne prendra pas trop de temps.

