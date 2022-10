Enbridge paiera 11 millions de dollars pour régler les violations du pipeline

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Enbridge Energy, propriétaire et exploitant du projet de pipeline de la ligne 3 dans le nord du Minnesota, paiera plus de 11 millions de dollars après que des enquêtes ont identifié des violations de la qualité de l’eau et trois violations de l’aquifère liées à la construction du pipeline, ont déclaré les régulateurs de l’État. Lundi.

L’agence de contrôle de la pollution du Minnesota et le ministère des Ressources naturelles ont annoncé les résultats des enquêtes sur les violations de la qualité de l’eau et les violations de l’aquifère liées au projet de construction.

Combinées aux actions précédentes du DNR et en partenariat avec la bande Fond du Lac du lac Supérieur Chippewa, les enquêtes ont abouti à plus de 11 millions de dollars en paiements, projets environnementaux et garanties financières d’Enbridge, selon les agences d’État.

L’enquête de l’agence du Minnesota a révélé qu’Enbridge avait enfreint la réglementation en rejetant les eaux pluviales de construction dans les zones humides et en libérant par inadvertance de la boue de forage dans les eaux de surface à 12 endroits en juin et août 2021. Le DNR a également finalisé des accords avec Enbridge pour remédier à trois violations de l’aquifère liées à la ligne 3 construction.

Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, a également déclaré lundi qu’il avait déposé une accusation de délit contre Enbridge devant le tribunal de district du comté de Clearwater pour avoir prélevé de l’eau sans permis dans l’aquifère de Clearbrook.

Un communiqué d’Enbridge indique que la charge sera rejetée après un an de conformité aux règles de l’État sur l’eau.

« Enbridge, avec le soutien d’entrepreneurs syndicaux et tribaux, a mis en place de solides sauvegardes et protections environnementales pour répondre à ces exigences réglementaires et protéger les ressources naturelles. Cela comprenait la surveillance de la construction par l’agence et les contrôleurs tribaux avec le pouvoir d’arrêter la construction à tout moment », indique le communiqué.

Enbridge a déclaré que 7,5 millions de dollars sur les 11 millions de dollars seront utilisés pour fournir des garanties financières et financer de multiples projets d’amélioration de l’environnement et des ressources.

“Au début de ce projet, la MPCA a délivré notre certification de qualité de l’eau la plus stricte à ce jour et des permis solides, exécutoires et protecteurs – et cette mesure d’exécution tient Enbridge responsable des violations survenues pendant la construction”, a déclaré la commissaire de la MPCA, Katrina. Kesler.

L’écologiste Winona LaDuke a applaudi les mesures prises par l’État et le procureur général, mais a ajouté que les agences n’avaient pas respecté les ressources naturelles et les droits des traités tribaux du Minnesota en permettant au projet de se poursuivre.

“Rappelez-vous que l’aquifère est toujours une hémorragie d’eau et que le niveau de contamination augmente”, a déclaré le directeur exécutif d’Honor the Earth.

The Associated Press