En vue: un artisan de Revelstoke capitalise sur le passe-temps de Covid

Cet article fait partie d’une série que la revue Revelstoke fait cette saison de marché. L’examen mettra en évidence les vendeurs qui rendent le marché des fermiers spécial.

Rachel Wiesmann est l’esprit créatif derrière Raw Makes, un stand de bijoux artisanaux au marché fermier de Revelstoke Local Food Initiative.

Wiesmann est relativement nouvelle sur le marché, car l’année dernière, c’était la première fois qu’elle vendait ses produits. Maintenant, Wiesmann est un participant bihebdomadaire, dont le travail unique attire l’attention des participants du marché à la recherche d’un accessoire frais. Raw Makes vend des colliers, des boucles d’oreilles, des signets et plus encore. Elle a expliqué comment elle avait commencé à fabriquer des bijoux, son métier à tisser et pourquoi elle aimait le marché.

Une allergie au métal n’a pas empêché Wiesmann de créer des bijoux, sa première passion.

« Je voulais pouvoir fabriquer des bijoux que je pouvais me permettre et que j’aimais, alors ma mère et moi nous sommes lancés ensemble, ce qui était vraiment amusant », a déclaré Wiesmann.

Wiesmann et son mari, Joe, sont originaires d’une banlieue de Seattle. Un skieur passionné, son mari a visité Revelstoke il y a plusieurs années, avant que Rachel n’ait jamais visité. Au retour de son voyage, il n’arrêtait pas de dire à Rachel qu’elle aimerait la ville, mais elle n’en était pas si sûre.

(Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

« Je pensais qu’il faisait du battage médiatique, mais ensuite nous sommes arrivés ici, et je me suis dit: » c’est incroyable « », a-t-elle déclaré.

Les deux ont commencé à faire des allers-retours de Seattle à Revelstoke plus fréquemment, tout en sachant qu’à un moment donné, ils voulaient déménager à Revelstoke de façon permanente. Une visite fatidique en 2020 a transformé le rêve en réalité. Un voyage de ski de deux semaines est devenu un séjour de cinq mois.

« Nous avons réalisé comme, wow, nous aimons la communauté, nous nous sommes fait des amis ici, nous devons déménager ici », a déclaré Wiesmann.

L’un des produits de base de Wiesmann qu’elle vend au marché est l’art de la fibre qu’elle crée avec un métier à tisser. Elle a appris à utiliser le métier à tisser dans un cours en personne à Seattle qu’elle a suivi avec un ami environ un mois avant le début de la pandémie.

« Il y a une partie de moi qui se demande si j’aurais peut-être abandonné le tissage si ce n’était pas pour la même chose, nous sommes tous un peu coincés dans nos maisons et avons ce temps », a-t-elle déclaré.

Pendant que Wiesmann enfilait le métier à tisser, le métier s’enfilait dans son cœur, créant une affinité si forte qu’elle l’emporte avec elle partout où elle va.

«Je peux l’apporter à l’extérieur, donc je peux m’asseoir dans mon jardin et tisser si je veux. Si nous partons en voyage, je peux l’apporter avec moi », a déclaré Wiesmann.

Le métier de Wiesmann qui l’accompagne partout où elle va. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

Elle apporte même le métier à tisser à l’aéroport, ce qui aide à passer le temps, mais attire toujours l’attention. Wiesmann a rappelé des cas où les enfants la voyaient avec et venaient la regarder et la toucher, d’autres fois les agents de bord s’asseyaient à côté d’elle dans l’avion et regardaient pendant quelques instants pour voir ce qu’elle faisait.

La flexibilité de son métier aide Wiesmann à équilibrer son travail de bijouterie et son travail quotidien dans le marketing numérique. Après une journée sur l’ordinateur, elle aime s’asseoir et travailler sur ses bijoux pour se vider la tête.

Wiesmann a déclaré que la nature l’aidait dans son processus.

« Je pense que plus je peux sortir dans la nature, plus je suis inspiré pour créer des choses. Et j’essaie beaucoup de m’inspirer de cette inspiration », a-t-elle déclaré.

L’inspiration se présente dans son travail de différentes manières, de la conception de certaines pièces à la texture ou à la couleur, qui comprend des techniques de teinture naturelles utilisant des fleurs sauvages ou d’autres matériaux naturels.

Sans oublier les racines de ses intérêts en matière de bijoux, Wiesmann propose une variété de styles et de prix pour s’assurer qu’elle a un petit quelque chose pour les personnes ayant des budgets différents.

Certains des colliers de Wiesmann exposés au marché. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

Wiesmann a vendu ses bijoux au marché pour la première fois l’année dernière. Son ami Siobhan, le drapier local derrière Stringybark, l’a invitée à partager un stand et Wiesmann est devenu accro.

« Je n’avais aucune idée à quel point j’allais aimer rencontrer tous les gens ici, apprendre à connaître les vendeurs, comme même d’autres artistes de bijoux ici se soutiennent tellement, je n’ai jamais vu ça auparavant », a-t-elle déclaré.

Après avoir surmonté l’expérience «terrifiante» de se tenir derrière son produit devant les clients, Wiesmann savait qu’elle reviendrait, alors elle est passée à un mandat bihebdomadaire sur le marché cette saison.

Wiesmann a envisagé de vendre ses produits en ligne, mais son plaisir des interactions qu’elle a avec les gens du marché l’a empêchée d’appuyer sur la gâchette. Avec des tentures murales déjà chez Birch and Lace, elle espère étendre sa présence locale en magasin.

