En vue du pouvoir, le Parti travailliste britannique promet d’abolir la Chambre des lords

LONDRES – Le parti travailliste d’opposition britannique s’est engagé lundi à supprimer la chambre haute non élue du Parlement si elle remporte le gouvernement dans le cadre d’un radeau si les politiques visaient à marquer le terrain du travail pour les prochaines élections. Le parti de centre-gauche est hors du pouvoir depuis 2010, mais a une grande avance dans les sondages d’opinion après des mois de scandale et de turbulences économiques pour les conservateurs au pouvoir. Le parti travailliste cherche à consolider sa place en tant que gouvernement en attente avec une série de propositions politiques qui, selon lui, transféreront le pouvoir décisionnel du gouvernement central de Londres aux villes et régions du Royaume-Uni.

Le dirigeant travailliste Keir Starmer a déclaré que l’actuelle Chambre des lords est “indéfendable” et qu’il la remplacerait par une chambre élue dès que possible après son entrée en fonction. Les prochaines élections nationales doivent avoir lieu d’ici 2024.

La Chambre des lords examine la législation adoptée par la Chambre des communes élue et, pendant la majeure partie de ses 900 ans d’histoire, était composée de nobles héréditaires.

La réforme des Lords est une question épineuse qui a tourmenté les gouvernements successifs. Un précédent gouvernement travailliste dirigé par le Premier ministre Tony Blair a balayé des centaines de nobles héréditaires de la chambre il y a deux décennies, les remplaçant par des «pairs à vie» nommés par le gouvernement et les partis politiques. Mais les tentatives de nouvelles réformes sont au point mort.

Avec des pairs à vie assis aux côtés d’une poignée de juges, d’évêques et de dizaines de nobles héréditaires restants, les Lords comptent actuellement environ 800 membres, ce qui en fait la deuxième plus grande chambre législative au monde, après l’Assemblée populaire nationale de Chine.

Les travaillistes proposent de le remplacer par une « assemblée des nations et des régions » plus petite et démocratique.

L’idée fait partie des propositions élaborées pour le parti par Gordon Brown, le dernier Premier ministre travailliste du Royaume-Uni. Brown, qui a dirigé le pays entre 2007 et 2010, a recommandé de donner aux villes et aux régions plus de pouvoir pour collecter et dépenser de l’argent. Il a également proposé plus de pouvoirs pour l’Écosse et le Pays de Galles, qui ont déjà un parlement semi-autonome basé à Édimbourg et Cardiff.

Brown a déclaré que cela aiderait à désamorcer les demandes d’indépendance écossaise du gouvernement du Parti national écossais à Édimbourg.

“Ce sera le débat à partir de maintenant – non pas l’indépendance contre le statu quo, mais le changement au sein de la Grande-Bretagne contre le changement en quittant la Grande-Bretagne”, a-t-il déclaré.

Starmer a déclaré qu’il souhaitait mettre en œuvre les propositions dans les cinq ans suivant son entrée en fonction, arguant que les régions du Royaume-Uni étaient “retenues par un système qui accumule le pouvoir à Westminster”.

“La Grande-Bretagne est l’un des systèmes les plus centralisés d’Europe et le centre n’a pas tenu ses promesses”, a-t-il déclaré lors d’un événement à Leeds, dans le nord de l’Angleterre.

Le Parti travailliste tente de tracer des lignes fermes entre lui-même et le Parti conservateur de centre-droit, qui en est à son troisième Premier ministre depuis qu’il a remporté une large majorité en 2019 sous Boris Johnson.

Johnson a été expulsé par son parti en juillet après une série de scandales éthiques, et le successeur Liz Truss a démissionné après moins de deux mois lorsque ses plans économiques de réduction des impôts ont déclenché des turbulences sur le marché.

Le Premier ministre Rishi Sunak, qui a pris ses fonctions en octobre, a du mal à rétablir les cotes d’écoute du parti et à unir les ailes chamailleuses d’un parti qui craint d’être voué à perdre les prochaines élections.

Les travaillistes restent réticents à revenir sur le problème le plus controversé auquel la Grande-Bretagne a été confrontée depuis des années : le Brexit.

Le parti a soutenu le côté “restant” perdant lors du référendum sur l’adhésion à l’Union européenne de 2016. Mais le Parti travailliste déclare maintenant qu’il ne cherchera pas à rejoindre le bloc ni à resserrer considérablement ses liens économiques, malgré les preuves de plus en plus nombreuses que le divorce a nui au commerce entre le Royaume-Uni et ses voisins les plus proches.

Starmer a déclaré que plus de querelles sur le Brexit étaient la dernière chose dont le pays avait besoin, mais qu’il chercherait à améliorer ses relations avec l’UE.

"Je pense que nous pouvons avancer vers un meilleur accord car je ne pense pas que celui-ci fonctionne correctement", a-t-il déclaré.