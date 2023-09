En vue de la fin du jeu, Joe Biden fait appel à Penny Pritzker, vétéran de Barack Obama, pour superviser la reconstruction de l’Ukraine

Le président Biden a fait appel à un vétéran du cabinet de l’administration Obama et à un donateur majeur du Parti démocrate pour aider à promouvoir la reconstruction de l’économie ukrainienne, en créant un nouveau poste pour coordonner l’effort de reconstruction alors même que l’Ukraine se bat pour combattre une force d’invasion russe qui occupe toujours un cinquième du pays.

La Maison Blanche a annoncé jeudi que l’ancienne secrétaire au Commerce, Penny Pritzker, serait la représentante spéciale du président pour la reprise économique de l’Ukraine, coordonnant la réponse du gouvernement américain et du secteur privé et travaillant avec les alliés et les institutions financières internationales sur les efforts de reconstruction.

Cette nomination intervient dans un contexte de résistance croissante de certains membres du Congrès aux milliards de dollars supplémentaires proposés par M. Biden pour aider l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe en février 2022. Elle intervient également quelques semaines seulement après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a remplacé son ministre de la Défense au milieu d’informations faisant état d’une persistance des tensions. corruption et détournement de fonds dans l’armée du pays.

Membre de la famille milliardaire Pritzker de Chicago et donatrice majeure du Parti démocrate, Mme Pritzker, 64 ans, a dirigé le département du Commerce de 2013 à 2017.

M. Biden a déclaré dans un communiqué que les tâches du nouveau représentant spécial comprendront « la mobilisation des investissements publics et privés, l’élaboration des priorités des donateurs et l’ouverture des marchés d’exportation et des entreprises fermées par les attaques et les destructions brutales de la Russie ».

Le président a déclaré que le travail de l’envoyé consisterait également à s’assurer que les efforts de reconstruction nationaux et internationaux n’entrent pas en conflit ou ne se chevauchent pas.

En plus des dizaines de milliers de morts et des millions d’autres chassés de leurs foyers par l’invasion russe, l’Ukraine a également subi d’importants dommages économiques. Les responsables de Kiev affirment que l’économie a diminué de près d’un tiers en 2022 à cause de la guerre et que la Russie bloque un accord qui avait permis aux exportations céréalières et agricoles ukrainiennes vitales d’atteindre les marchés mondiaux.

Selon les estimations du site Internet Economic Observatory, l’Ukraine aura besoin de plus d’une décennie de croissance économique de 3 % par an pour se remettre de la destruction des infrastructures et du déplacement de millions de travailleurs.

Mais Mark Volynski, analyste économique au Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré que certaines parties de l’économie ukrainienne se sont révélées « tout aussi résilientes que sa population ».

« Malgré la poursuite des combats, l’économie du pays a commencé à se stabiliser », a-t-il écrit cette semaine sur son blog. « Cette évolution positive s’explique en grande partie par la politique du gouvernement visant à réduire les impôts sur le revenu ainsi que la TVA sur les importations et les taxes sur les carburants, à ralentir l’inflation et à soutenir les entreprises ukrainiennes alors que les combats actifs se poursuivent. »

M. Biden a déclaré que les États-Unis restaient concentrés sur le présent même s’ils se préparaient à l’avenir de l’Ukraine.

« Nous restons fermement déterminés à l’aider à défendre sa liberté aujourd’hui », a déclaré le président dans son communiqué. « Le courageux peuple ukrainien a inspiré le monde par sa résilience et sa détermination, et… les États-Unis restent déterminés à se tenir à leurs côtés, aussi longtemps qu’il le faudra. »

MS. La nomination de Pritzker intervient juste au moment où le secrétaire d’État Antony Blinken annonçait jeudi une nouvelle série de sanctions contre l’économie russe, ciblant plus de trois douzaines de personnes et d’entreprises russes impliquées dans la production et l’exploration énergétiques dans l’Arctique et ailleurs.