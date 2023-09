En vue de la Chine, le Japon conclut un accord avec le Canada sur les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques

Alors que les tensions politiques avec l’Inde demeurent à un niveau sans précédent, le gouvernement Trudeau se prépare à réaliser des progrès progressifs avec un allié clé dans sa stratégie indo-pacifique : le Japon.

Le ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie sera à Ottawa jeudi pour signer un protocole de coopération sur les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques.

Yasutoshi Nishimura sera accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires japonais représentant son association de chaîne d’approvisionnement en batteries ( BASC ) et des sociétés comme Panasonic Energy, Asahi-Kasei, Mitsubishi, Mitsui et Sumitomo.

Les reportages des médias japonais donnant un aperçu du voyage de la semaine dernière suggèrent qu’en échange d’une aide financière, scientifique et technique, le gouvernement canadien a l’intention d’offrir des subventions pour de nouveaux investissements japonais dans ce secteur – à l’instar d’autres accords sur les batteries de véhicules électriques conclus en collaboration avec le gouvernement provincial. gouvernements de l’Ontario et du Québec.

Même si aucun contrat ni financement spécifique ne sera finalisé lors de ce voyage, les représentants d’entreprises japonaises devraient signer des protocoles d’entente avec des entreprises canadiennes avec lesquelles ils entendent partager technologie et intelligence d’affaires.

Le ministre de l’Innovation François-Philippe Champagne, la ministre du Commerce Mary Ng et le ministre des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson rencontreront tous séparément la délégation japonaise avant leur cérémonie matinale, puis organiseront un déjeuner de travail.

Les deux pays poursuivent la domination chinoise des véhicules électriques

L’événement de jeudi marquera la première visite d’un ministre japonais de l’Économie depuis une décennie.

Plus tôt dans le mandat de Justin Trudeau en tant que premier ministre, les relations commerciales avec le Japon se sont détériorées lors d’une une poussée politiquement difficile pour mettre en œuvre le Partenariat transpacifique – l’accord commercial du Pacifique, désormais connu sous le nom de CPTPP – après le retrait du président américain de l’époque, Donald Trump, en 2017. Champagne était alors ministre du Commerce ; il dirige désormais cette dernière campagne d’investissement étranger dans l’industrie canadienne des véhicules électriques en tant que ministre de l’Industrie.

Lorsque le Premier ministre japonais Fumio Kishida s’est rendu au Canada l’hiver dernier, il a qualifié la Chine de « défi central » pour les deux pays.

REGARDER : Le premier ministre japonais déclare que la Chine constitue un « défi central » pour le Canada et le Japon Le premier ministre du Japon déclare que la Chine constitue un « défi central » pour le Canada et le Japon L’agression de la Chine dans la région Indo-Pacifique semblait être une priorité pour le Premier ministre japonais Fumio Kishida, lorsqu’il a rencontré aujourd’hui le Premier ministre Justin Trudeau. Il s’agissait de la première visite d’un chef de gouvernement asiatique depuis le lancement de la Stratégie indo-pacifique du Canada. L’ambassadeur du Japon au Canada, Kanji Yamanouchi, discute de la future coopération entre Ottawa et Kyoto.

Dans la foulée de cette visite, une mission commerciale a été promise pour renforcer la collaboration entre le Canada et le Japon dans le secteur des véhicules électriques. Les deux pays tentent de rattraper et de rivaliser avec la domination mondiale de la Chine dans l’extraction et le traitement des minéraux critiques et dans la fabrication de batteries.

Le Japon s’efforce de diversifier ses échanges commerciaux afin de moins dépendre de la Chine et de la Russie et davantage de partenaires démocratiques du G7 comme le Canada. Le CPTPP, que le Japon a défendu comme sa plus grande économie membre après le retrait américain, reste au cœur de cette stratégie.

Le commerce automobile libéralisé en 2018

Le commerce automobile entre le Canada et le Japon a été libéralisé lorsque le CPTPP est entré en vigueur en 2018. Le Canada a accepté de réduire ses droits de douane sur les importations japonaises, mais un une lettre d’accompagnement de dernière minute était requise pour clarifier certains éléments de l’accord, notamment l’interprétation des normes réglementaires.

Le premier ministre Justin Trudeau prononce le discours d’ouverture alors qu’il entame une rencontre avec le premier ministre japonais Fumio Kishida lors d’une réunion bilatérale au Sommet du G7 le 19 mai 2023 à Hiroshima, au Japon. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

À l’époque, on ne savait pas vraiment dans quelle mesure les entreprises canadiennes seraient en mesure de chevaucher des règles et des priorités concurrentes une fois que le Canada aurait libéralisé le commerce automobile avec l’Union européenne (dans le cadre de l’AECG, son Accord économique et commercial global), le Japon (dans le cadre du PTPGP) et les pays du Sud. Corée (dans le cadre de son accord commercial bilatéral), tout en maintenant ses relations fondamentales dans la chaîne d’approvisionnement de l’ALENA (maintenant CUSMA) aux États-Unis et au Mexique.

Avec la montée des tensions géopolitiques et sécuritaires en Asie, tous ces partenaires commerciaux démocratiques ont un impératif politique et économique commun : concurrencer l’industrie manufacturière chinoise et la supplanter si possible.

Afin que le Canada et le Japon puissent passer plus rapidement aux véhicules zéro émission dans la poursuite de leurs objectifs respectifs en matière de changement climatique, ils doivent accélérer les nouveaux investissements et se procurer de nouveaux composants pour leurs chaînes d’approvisionnement automobiles.

Trudeau a rencontré des chefs d’entreprise au Japon et en Corée du Sud lors de sa visite dans la région pour le G7 en mai dernier.