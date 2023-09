En voyant la douleur d’un jeune gymnaste, je me suis vu moi-même – et jusqu’où l’Irlande doit aller en matière de racisme | Emma Dabiri

TIl n’y a rien de tel que de voir soudainement l’Irlande sous les projecteurs du monde entier pour nous faire comprendre à quel point certaines choses autrefois considérées comme acceptables ou excusables dans son pays sont honteusement loin de l’être. Vous avez probablement déjà vu circuler la vidéo de l’enfant noir solitaire parmi une file d’enfants blancs lors d’une cérémonie de remise de médailles pour une compétition de gymnastique en Irlande. Chacun des enfants blancs de la file reçoit une médaille. L’enfant noir est ignoré. Je reconnais mon enfance dans sa fierté et son sourire enthousiaste à l’approche du moment de la médaille. Puis la confusion et la perplexité atroce alors qu’elle attend, son expression finissant par se transformer en une déception silencieuse – et une résignation blessée.

J’étais aussi une enfant avide et enthousiaste, mais le racisme omniprésent et insidieux dont j’ai fait l’expérience en grandissant en Irlande, le sentiment de honte et d’humiliation qui accompagne le fait d’être à plusieurs reprises négligé, ignoré, rappelé que vous êtes inadéquat ou inférieur, fait sentir laid ou petit ou sans valeur, ou mis à l’écart ou même trop scruté comme je l’ai si souvent été, garanti que j’ai maîtrisé mon enthousiasme. Au moment où j’ai atteint l’adolescence, j’avais appris à cacher en grande partie mes vrais sentiments derrière un masque. J’avais peur de faire savoir aux gens ce que je ressentais vraiment au cas où ils me décevraient ou me blesseraient ; Il vaut mieux ériger un extérieur glacial et cynique plutôt que de me soumettre au potentiel d’une humiliation supplémentaire.

Dans Don’t Touch My Hair, j’ai écrit sur l’hypervisibilité du fait de grandir noir en Irlande dans les années 80 et 90. L’Irlande n’est plus l’espace monoculturel qu’elle était alors. Il a été transformé à bien des égards : un pays où l’immigration est quasiment nulle est visiblement multiculturel. Quelques 20% de ses résidents sont nés ailleurs.

J’aurais donc espéré qu’une telle hypervisibilité ne soit pas l’expérience des enfants noirs en Irlande aujourd’hui. Car le paradoxe des images vidéo est choquant : l’enfant semble à la fois hypervisible, seule fille noire dans une ligne blanche ; et pourtant, pour les adultes qui l’entourent, elle pourrait tout aussi bien être invisible. C’est comme si les officiels qui remettent les médailles, les entraîneurs et autres figures d’autorité, peut-être même les adultes qui regardent depuis les tribunes, refusaient de la voir.

Il va sans dire que cet incident, survenu à lui seul, en mars 2022, aurait été suffisamment pénible pour l’enfant. Ce qui s’est produit par la suite a ajouté l’insulte à l’injure et m’inquiète quant à la compréhension plus large du racisme systémique en Irlande. Le fait que la gymnaste américaine Simone Biles ait contacté l’enfant et ait ensuite rendu publique la vidéo, qualifiant la vidéo de « déchirante » avant que la famille ne reçoive une réponse officielle significative, devrait être une profonde honte pour les différents organismes qui dirigent le sport irlandais.

Non seulement il n’y a eu aucun engagement public à protéger tous les enfants noirs du racisme dans le sport, comme le souhaitait la famille, mais l’affaire a été rejetée comme étant les échecs d’un individu dont les médailles s’étaient « emmêlées ». La famille a même été informée par des responsables de Sport Ireland, l’autorité sportive du pays, que ce qui s’était passé n’était pas un incident raciste.

Dans l’Irlande où j’ai grandi, le racisme était largement perçu par les autres : de mes pairs, mais aussi, comme dans le cas des gymnastes juniors, en grande partie entre les mains des adultes. À l’âge de 14 ans, on m’avait surnommé le mot en N tellement de fois que j’en avais perdu le compte, j’avais été frappé et insulté à caractère raciste par un conseiller du camp, on m’avait refusé l’entrée dans des discothèques pour adolescents parce que j’étais un « salaud noir » et on m’avait empêché d’entrer dans des discothèques pour adolescents. d’être capitaine de classe. La mère d’un camarade de classe une fois J’ai rassemblé un groupe de mes camarades d’école pour leur donner un discours d’encouragement sur les raisons pour lesquelles, en raison de mon origine culturelle, j’étais une amie inadaptée aux filles irlandaises « normales ». Tout cela en plus de la pression générale et de l’insécurité d’être une adolescente.

Le racisme dans mon enfance a également été nié avec force, son existence étant totalement absente du discours public. C’est l’effet cumulatif du déni du racisme qui peut le rendre si traumatisant pour l’individu. L’Irlande a peut-être évolué en termes de discours public, mais le déni dans cette affaire suggère que même aujourd’hui, les jeunes Irlandais noirs ont toujours affaire à des figures d’autorité qui ne reconnaissent pas les comportements racistes et ne comprennent pas leur responsabilité de protéger les enfants dont ils ont la garde. il.

Il est troublant de penser qu’il a fallu qu’une vidéo devienne virale sur les réseaux sociaux, qui sont un instrument tellement imparfait pour gérer la complexité, que des excuses sans excuses soient tout ce que la famille de l’enfant aurait eu un an après l’incident.

Mais quelques La réaction en ligne à la vidéo me fait également me demander si notre compréhension collective de la manière de lutter contre le racisme reste terriblement inadéquate, parfois même contre-productive.

Une fresque représentant George Floyd à l’ouest de Dublin, Irlande, juin 2020. Photographie : Niall Carson/PA

Pour faire face à de telles expériences en tant qu’enfant, vous développez des tactiques de survie. Le mien était de fermer une partie de moi-même. En conséquence, je suis généralement capable de regarder des choses comme celle-ci avec un détachement lucide – jusqu’à ce que, bien sûr, je ne puisse pas. J’ai revu les images avant d’écrire ceci et j’ai sangloté. Seul.

Mais je ne peux pas prédire ce que j’aurais ressenti si l’une de mes expériences d’enfance avait été documentée et diffusée de cette manière à l’échelle mondiale. Une grande partie de moi soupçonne que je n’aurais pas été à l’aise avec cela. C’est en partie la raison pour laquelle je n’ai pas partagé la vidéo en ligne. Je n’ai jamais voulu être perçu comme une victime ou voir mon identité prédéterminée par mes expériences de racisme. Je ne pense pas que l’enfant dans ce cas voudra être défini par son traitement – ​​ou considéré comme une victime.

Et même si l’attention mondiale a joué un rôle important dans cette affaire, il y a quelque chose dans la dynamique de notre culture des médias sociaux qui n’encourage que la pitié ou l’indignation et peu de choses utiles entre les deux. Le contenu émotionnel est souvent utilisé comme une arme qui me fait me méfier des motivations de certaines personnes. On partage la vidéo, on « interpelle » le raciste, mais à la base, au-delà de la condamnation, combien de changements ? Il y a trente ans, c’était moi ; aujourd’hui c’est une autre petite fille noire. Je n’ai aucun intérêt pour la politique de sensation ou d’indignation. Je veux travailler de manière stratégique pour un monde où la luminosité des enfants ne s’éteint pas parce que les croyances et les idées héritées peuvent se perpétuer, même inconsciemment.

Les incidents racistes sont les symptômes de quelque chose de bien plus global. Réagir uniquement comme si l’agresseur était une anomalie pernicieuse plutôt que l’indice d’un conditionnement social qui a influencé les attitudes, les croyances et les comportements de bien plus de personnes que nous ne voudrions l’admettre, nous détourne tous des solutions stratégiques. De nombreux Irlandais blancs ont été horrifiés par le meurtre de George Floyd : des milliers de personnes y ont participé Manifestations BLM à Dublin. C’est le racisme insidieux, quotidien et occasionnel contre lequel il est plus difficile de faire campagne.

Alors, que pouvons-nous faire différemment pour ne pas aggraver la situation de la personne victime du racisme ? Nous devons d’abord cesser de nier l’existence du racisme. Nous devons affronter les conditionnements qui la sous-tendent avant de pouvoir avancer ensemble.

Grâce à l’éducation, nous pouvons aiguiser la compréhension des gens. Le juge qui a négligé l’enfant noir dans la liste des médailles a, semble-t-il, finalement été envoyé suivre une formation antiraciste. J’aurais hâte de voir le contenu du cours et s’il équivaut à plus que cocher des cases. Les personnes occupant des postes de direction dans les écoles ou dans le sport reçoivent-elles systématiquement une telle formation, et est-ce que cela fonctionne ? Si non, que proposons-nous d’autre ?

Nous pouvons encourager les gens à dénoncer les autres pour des actes de racisme occasionnel. Cela ne remplace pas la lutte contre le racisme institutionnel. Mais cela peut envoyer le message que la normalisation du racisme est inacceptable. Nous devrions également systématiquement contester les discours racistes qui font des réfugiés, des citoyens irlandais noirs et bruns et des « étrangers » les boucs émissaires de tant de maux économiques du pays – depuis un système de santé public à genoux jusqu’à une crise du logement provoquée par des fonds vautours prédateurs et un gouvernement peu disposé à s’occuper de ses citoyens les plus vulnérables.

Il est temps que nous commencions à réfléchir stratégiquement aux liens entre le racisme occasionnel et les questions plus larges d’égalité et du type de société dans laquelle nous voulons vivre. Ne pas dépasser le choc, le déni et l’indignation sélective ne nous mène nulle part.