En volte-face, le Danemark ramènera 3 mères et 19 enfants des camps syriens pour les sympathisants de l’Etat islamique

D’abord rapportée par les médias locaux, cette décision a été confirmée mardi par le gouvernement du Premier ministre danois Mette Frederiksen. Les trois femmes, citoyennes danoises et sur le point d’être rapatriées avec leurs 14 enfants, ont été maintenues prisonnières dans les camps d’al-Hol et Roj dans le nord-est de la Syrie, en raison de leur rôle dans le soutien du groupe terroriste État islamique (EI, anciennement ISIS). ..

Le gouvernement minoritaire social-démocrate a déclaré qu’il chercherait à rapatrier cinq autres enfants, qui ont des liens avec le Danemark. Comme leurs mères ne sont pas les bienvenues, le rapatriement dépendra du consentement des femmes. Jusqu’à présent, les mères ne voulaient pas adhérer au processus, a rapporté le quotidien Aftenposten.

La décision d’amener les femmes et leur progéniture au Danemark est intervenue après que le Service de sécurité et de renseignement (PET) a fait valoir qu’il y aurait un plus grand risque à long terme pour la sécurité danoise si les femmes continuaient à être gardées dans les camps gérés par les Kurdes. Plus les femmes et leurs enfants côtoyaient longtemps d’autres sympathisants terroristes présumés, plus ils pourraient devenir radicalisés, a soutenu le PET.

Une autre préoccupation soulignée par le service est que les détenus peuvent recevoir une formation sur les armes dans le camp et constitueraient une menace bien plus grande pour la sécurité danoise s’ils revenaient plus tard. À leur arrivée au Danemark, les femmes doivent être jugées pour leur rôle dans le groupe terroriste et encourent une peine de prison de trois à cinq ans, a rapporté le quotidien de Copenhague Berlingske.

Les responsables de la santé auraient également recommandé de ramener les enfants de Syrie à la maison, après que des spécialistes danois ont examiné les mineurs et ont conclu que tous les 19 souffraient de symptômes d’anxiété, notamment de la perspective d’être séparés de leur mère et de leurs frères et sœurs, et que leur état mental était susceptibles de se détériorer s’ils restent dans le camp.

Cependant, le gouvernement danois est catégorique sur le fait que trois des mères – dont la citoyenneté danoise a été révoquée – devraient être laissées dans le camp pendant que leurs enfants sont rapatriés par avion, selon Berlingske.

La décision de Frederiksen de rapatrier le groupe est une volte-face de sa propre rhétorique récente. Le Premier ministre, arrivé au pouvoir sur le programme anti-immigration, avait l’habitude de rejeter la possibilité du retour des femmes, affirmant que «Les combattants étrangers ne sont pas désirés au Danemark, qu’ils soient mères ou pères» aussi récemment qu’en mars.

Bien que déplorant que les enfants aient dû souffrir parce que leurs parents «A tourné le dos au Danemark», Frederiksen avait dit que les adultes qui se sont portés volontaires pour rejoindre IS «Doit en assumer la responsabilité.»

