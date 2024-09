EN VIVO | Rayo Vallecano contre l’Atlético de Madrid, en partidazo pour la Liga de España: minute par minute avec James Rodríguez

Le colombien James Rodriguez vuelve à l’action este domingo dans la partidazo que van a disputa el Rayo Vallecano contre l’Atlético de Madridpour la sixième date de la Ligue d’Espagne.

Il s’agira d’un parti dynamique au Stade de Vallecas, où le quartier local recevra un élève colchonero qui se renforcera pour remporter la couronne d’Espagne avec le siempre candidat, le Real Madrid et le Barcelone.

Le centre de camp colombien du Rayo Vallecano James Rodríguez lors de la partie de la quinta jornada de LaLiga que Rayo Vallecano et Osasuna se disputaient ces lunes au stade de Vallecas. Photo:Juanjo Martín, EFE Partager

Le Rayo Vallecano Il est devenu meilleur qu’Osasuna (3-1) lors de la soirée précédente où il a fait ses débuts officiels avec le colombien James Rodríguez, qui n’a pas contesté un parti de ligue depuis plus de 3 mois et a joué peu plus de 9 minutes.

Le cucuteño, de 33 ans d’âge, a été convoqué par le DT Íñigo Pérez que vous puissiez décider si vous l’envoyez au champ à partir de l’arranque ou si vous l’utilisez dans le recta final, en fonction de la façon dont vous la rencontrerez.

Pour le capitaine de la Sélection Colombie Ce sera un parti spécial pour votre passage du Real Madrid, rival historique de l’Atlético de Madrid, car il est au point de se rendre en 2019 par l’intermédiaire du DT. Diego Pablo ‘El Cholo’ Simeone.

James Rodriguez Photo:EFE Partager

Rayo Vallecano contre Atlético de Madrid, EN VIVO