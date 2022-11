En visite dans la ville de Kherson, Zelensky voit “le début de la fin de la guerre”

“Je pense qu’ils ont fui parce que notre armée menaçait l’ennemi et qu’ils couraient un grave danger”, a déclaré Zelensky à propos des Russes. « Il y a eu des combats intenses. Et voici le résultat : nous sommes ici aujourd’hui à Kherson.

Le président russe Vladimir Poutine avait déclaré la ville de Kherson, ainsi que la région élargie de Kherson et trois autres provinces ukrainiennes, annexées et faisant partie de la Russie – en violation du droit international.

“Honnêtement, c’est important d’être ici”, a-t-il ajouté. «Je pense que je dois parler ici et soutenir les habitants de Kherson, les soutenir pour qu’ils sentent que nous ne nous contentons pas de parler de cela, de promettre des choses, mais que nous revenons et que nous levons notre drapeau. Et honnêtement, je veux aussi ressentir cette émotion, cette énergie des gens. Cela me motive.