En visite à Taiwan, les législateurs australiens appellent à des relations plus chaleureuses avec l’île autonome

TAIPEI, Taiwan (AP) — Lors d’une visite à Taiwan, une délégation de six législateurs australiens a appelé mardi à des relations plus chaleureuses avec l’île autonome de plus en plus menacée par Pékin.

Cette visite intervient alors que l’Australie s’efforce de recalibrer ses relations avec la Chine, qui avaient été tendues ces dernières années en raison de différends sur l’origine du COVID-19. En réponse, la Chine a imposé des barrières tarifaires sur plusieurs exportations australiennes, comme l’orge.

Paul Fletcher, un député du Parti libéral australien, a salué le fait que la délégation des législateurs a traversé les lignes partisanes.

« Les deux principaux partis australiens sont tous deux représentés et nous sommes ici pour renforcer les relations chaleureuses entre l’Australie et Taiwan », a déclaré Fletcher.

Ils ont également discuté du renforcement de la coopération économique avec Taiwan, en particulier dans le domaine des énergies propres, et ont exprimé leur intérêt pour l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs.

La Chine revendique Taiwan comme faisant partie de son territoire.

Taiwan, avec une population de 23 millions d’habitants contre 1,4 milliard pour la Chine, n’a jamais fait partie de la République populaire de Chine et, bien que de plus en plus isolé diplomatiquement et menacé militairement par Pékin, a maintenu une présence internationale distincte du continent.

Dans le même temps, l’Australie s’efforce d’élargir ses partenariats de sécurité dans la région, en gardant un œil sur la présence chinoise, qui s’est accrue au cours des dernières décennies.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a déclaré qu’elle était reconnaissante du rôle de l’Australie dans la sécurité régionale, citant son nouveau partenariat avec les États-Unis et le Royaume-Uni appelé AUKUS et le dialogue quadrilatéral sur la sécurité.

« Ces dernières années, l’Australie a continué à jouer un rôle important dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région Indo-Pacifique », a-t-elle déclaré. « Il a également profité de grands rassemblements internationaux pour souligner l’importance de la paix et de la stabilité à travers le détroit de Taiwan et soutenir la participation internationale de Taiwan. Pour cela, je tiens à exprimer ma sincère gratitude.

The Associated Press