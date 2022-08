En visitant Taïwan, Pelosi a couronné trois décennies de défis en Chine

Mais les deux événements sont liés par l’activisme de longue date de Mme Pelosi concernant la Chine. Son affrontement actuel n’est que le dernier d’une carrière de plus de trois décennies de défi au gouvernement chinois sur les droits de l’homme et d’autres questions. Et c’était un autre exemple d’une époque où la femme la plus puissante de Washington n’hésitait pas à ce qu’elle considérait comme un combat digne.

Ses alliés ont déclaré que si quelqu’un avait divulgué les plans de son voyage en espérant que la réaction de colère du gouvernement chinois ou les inquiétudes exprimées par la Maison Blanche de Biden pourraient la dissuader de partir, ils se sont gravement trompés.

“Ils ont choisi la mauvaise personne”, a déclaré le représentant Jim McGovern, démocrate du Massachusetts, qui a travaillé avec Mme Pelosi sur des questions de droits de l’homme concernant la Chine et l’a visitée dans le passé. « C’est quelqu’un qui ne peut pas être intimidé. Elle ne cède pas aux intimidateurs.