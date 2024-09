EN VILLE : Dua Lipa se montre réservée pour un dîner avec Callum Turner

Dua Lipa portant des vêtements semble être une nouveauté ces jours-ci, car son flux Instagram est jonché de photos d’elle posant dans le monde entier dans rien d’autre que des tenues étriquées.

C’était donc une surprise de voir la chanteuse couverte contre le froid automnal vendredi soir avec un haut ample et un pantalon ample pour un dîner avec son petit ami acteur, Callum Turner, 34 ans.

Les tourtereaux se sont doucement serrés la main alors qu’ils se dirigeaient vers le restaurant exclusif londonien The River Cafe.

Callum étouffa un bâillement en entrant – j’espère qu’il ne s’est pas endormi dans son repas !

Dua Lipa et son petit ami Callum Turner profitent d’une soirée avec les membres de la famille de Dua

Le groupe a commencé sa soirée au River Cafe à Hammersmith, où ils ont profité d’un repas de 4 heures, avant de se diriger vers la caserne des pompiers de Chiltern.

Après le succès de la série Netflix sur les coulisses de Robbie Williams, préparez-vous à un nouveau documentaire sur S Club. Le groupe des années 1990 s’est reformé l’année dernière, ci-dessus, avant d’être frappé par la mort de l’un de ses membres, Paul Cattermole. Aujourd’hui, la chanteuse Tina Barrett affirme qu’une série pourrait être en préparation, ajoutant : « Nous sommes prêts à tout documenter. Ce serait franc et ouvert. » Tina espère également qu’Hannah Spearritt rejoindra le groupe, en plein âge d’or, après son départ suite au décès de Paul.

Kate a un ami aviaire

Kate Winslet a perdu son cœur… à cause d’un poulet appelé Tracey.

L’actrice oscarisée, à droite, vit près d’une plage du West Sussex avec son troisième mari, Edward Abel Smith, anciennement connu sous le nom de Ned Rocknroll, et quatre poulets – bien qu’elle ait révélé qu’un seul avait un nom.

Elle a déclaré que Tracey « était un nom qui avait été donné il y a longtemps et qui était resté » mais admet que c’est « affreux » qu’elle n’ait jamais nommé les autres.

Kat, 48 ans, a déclaré au podcast Table Manners : « Nous leur donnons quelques œufs par jour. C’est vraiment délicieux, alors nous avons ces œufs. »

Kate Winslet a perdu son cœur… à cause d’une poule appelée Tracey

Trinny : Je peux être célibataire et heureuse

Elle possède une marque de 50 millions de livres sterling et un nouveau magasin phare à Londres, mais il y a une chose à laquelle Trinny Woodall ne aspire pas : un nouvel homme. Trinny, 60 ans, est célibataire depuis sa séparation avec Charles Saatchi mais insiste : « Je n’ai pas besoin de quelqu’un pour me rendre heureuse. »

La présentatrice de télévision et gourou des affaires était l’image de l’élégance lors de la soirée de lancement de sa boutique éponyme, où parmi les invités figuraient son filleul Damian Hurley, à gauche, avec Trinny.

Toby espère un voyage en première classe

L’acteur Toby Jones prie pour qu’il y ait une suite à son interprétation d’Alan Bates – afin qu’il puisse se rendre à Necker Island pour recréer le mariage du héros du bureau de poste.

Alan a épousé sa partenaire Suzanne sur l’île de Richard Branson la semaine dernière et Toby m’a dit lors des National Television Awards, où il a remporté le prix de la meilleure performance dramatique : « Je devrais peut-être adresser une demande à Richard Branson ! »

Alan a épousé sa partenaire Suzanne, à droite, sur l’île de Richard Branson la semaine dernière

La star de Derry Girls, Siobhan McSweeney, s’est inscrite sur l’application de rencontres pour célébrités Raya. La femme de 46 ans, qui incarne la sœur de Michael dans la comédie à succès, a récemment vécu une série d’horreurs, notamment un deuil, un incendie de maison et une maladie mystérieuse. Elle a donc droit à un peu d’amour et de bonheur.

Downton se termine comme une abbaye

Le tournage du troisième volet de Downton Abbey est terminé, révèle la star Joely Richardson – et elle prédit que nous n’en verrons jamais d’autre. Joely, à droite, la fille de Dame Vanessa Redgrave, a insisté sur le fait qu’elle avait juré de garder le secret sur l’intrigue, et même sur son propre rôle, lorsque je l’ai croisée à l’avant-première du film Kids Like Us.

Elle a déclaré : « Nous avons terminé. Je ne peux rien vous dire, bien sûr que non, mais tout ce que je sais, c’est que c’est le dernier film de tous les temps. C’était très amusant. » Le film, qui suit la vie de la famille Crawley, devrait sortir l’année prochaine.

Le tournage du troisième film de Downton Abbey est terminé, révèle la star Joely Richardson

La fille de Mel B, la Spice Girl, a rendu hommage à sa mère lors de sa première exposition d’art – avec un piment épicé.

L’artiste Phoenix Brown, à gauche, a intitulé son tableau Spice Up Your Life. Lors d’une conversation avec moi lors de son exposition – Emosh à la galerie Sarah Kravitz – Phoenix a déclaré : « Le poivre est tout ce qu’elle a. Elle est toujours dans la cuisine – elle met des épices partout. »

Mais elle a dû empêcher Mel de participer à son art. « Je lui ai dit que tu n’aurais pas de pinceau, maman. Elle était curieuse. Elle voulait s’impliquer. Mais c’était sympa. Elle m’a beaucoup soutenue. »

Jessica Gunning se rend ce soir aux Emmy Awards dans l’espoir de remporter un prix pour Baby Reindeer – mais elle craint de ne jamais trouver un rôle aussi brillant que celui de Martha.

Jessica, 38 ans, admet : « Je ne sais pas combien de régions sont aussi riches. »