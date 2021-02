En vidéos, la princesse de Dubaï dit qu’elle est une «  otage  »

«La police m’a menacé de m’emmener dehors et de me tirer dessus si je ne coopérais pas avec eux», a-t-elle déclaré. «Ils m’ont également menacé que je serais en prison toute ma vie et que je ne reverrai plus jamais le soleil.

En contradiction avec l’insistance de sa famille sur le fait qu’elle passe tranquillement du temps avec eux à la maison ces deux dernières années, Sheikha Latifa dit dans une série de vidéos publiées par ses avocats qu’elle est «une otage» et qu’elle craint pour sa vie.

LE CAIRE – Depuis 2018, lorsque Sheikha Latifa bint Mohammed al-Maktoum, l’une des filles du souverain de Dubaï, a disparu après avoir tenté d’échapper à sa vie privilégiée mais étouffante dans un palais royal, ses amis ont insisté sur le fait qu’elle était ramenée chez elle contre elle volonté et était détenu au secret.

L’affaire du cheikha a suscité l’indignation à l’extérieur des Émirats arabes unis à partir de 2018 après que des informations ont été publiées dans les médias internationaux selon lesquelles elle avait tenté de fuir Dubaï sur un yacht piloté par un Français prétendant être un ancien espion, uniquement pour une équipe de commandos indiens et émiratis pour saisir le navire, retenir tout le monde à bord et le ramener à Dubaï.

Dans eux, selon les transcriptions, elle a dit qu’elle était détenue dans une villa qui avait été effectivement convertie en prison, avec des fenêtres qui étaient barrées de fermeture. Cinq policiers montaient la garde à l’extérieur, a-t-elle dit, et deux femmes à l’intérieur.

Pendant une grande partie de ce temps, cependant, elle a secrètement enregistré des vidéos de l’intérieur de la villa où elle était détenue, a déclaré M. Haigh, s’enfermant généralement dans une salle de bain, le seul endroit où elle avait de l’intimité. Après avoir d’abord communiqué avec des amis par courrier, elle est passée à un téléphone que des amis lui avaient passé clandestinement, envoyant des mises à jour régulières entre début 2019 et fin 2020, a déclaré M. Haigh.

Sa tentative de vol en 2018 a été interrompue, a déclaré Sheikha Latifa, lorsque des commandos ont pris d’assaut le yacht, l’ont jetée sur le pont, l’ont attachée alors qu’elle tentait de les combattre et lui ont injecté des tranquillisants. Après avoir été ramenée à Dubaï par hélicoptère et par jet privé, a-t-elle déclaré, elle a été interrogée pendant deux semaines et détenue à l’isolement dans une prison près de l’aéroport.

Certaines des nouvelles vidéos étaient les premières publié par la BBC mardi. Bien qu’ils n’aient pas pu être vérifiés de manière indépendante, M. Haigh a déclaré lors d’un entretien qu’il les avait préparés à leur libération. Sa famille n’a pas pu être jointe pour commenter.

Avant mardi, le seul aperçu récent de Sheikha Latifa était arrivé en décembre 2018, après son retour à Dubaï. Sa famille a publié des photos d’elle assise mal à l’aise avec Mary Robinson, ancienne présidente d’Irlande et ancienne commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies.

Mme Robinson a dit à l’époque qu’elle croyait que le cheikha était mentalement troublé et se rétablissait sous la garde de sa famille. Mais elle a maintenant déclaré à la BBC qu’elle se sentait «trompée» lorsque des photographies de ce qu’elle avait supposé être un déjeuner privé ont été rendues publiques.

Sheikha Latifa a déclaré dans l’une des vidéos qu’elle avait été persuadée de venir déjeuner par la princesse Haya, l’une des épouses de son père, mais qu’elle ne savait pas qui était Mme Robinson, à quoi servait le déjeuner ou pourquoi sa belle-mère avait insisté pour prendre une photo d’elle avec Mme Robinson. Elle a seulement accepté «d’être polie», dit-elle.

En ce qui concerne les commentaires de Mme Robinson à l’époque, Sheikha Latifa a déclaré dans une vidéo que «les déclarations selon lesquelles je suis avec ma famille ou que je suis en traitement ou en convalescence sont tout un mensonge».

Sa famille a insisté à plusieurs reprises pour qu’elle fasse ce qu’elle a appelé de la «propagande», a-t-elle dit.

«Ils voulaient que je fasse une vidéo et dise que je suis ici joyeusement et volontairement. Et j’ai refusé », a-t-elle déclaré dans une vidéo, selon une transcription.