WASHINGTON (AP) – De plus en plus détaché de la réalité, le président Donald Trump s’est tenu devant un pupitre de la Maison Blanche et a prononcé une diatribe de 46 minutes contre les résultats des élections qui ont produit une victoire pour le démocrate Joe Biden, annulant une fausse déclaration après l’autre pour soutenir son affirmation sans fondement selon laquelle il a vraiment gagné.

Trump a appelé son discours, publié mercredi uniquement sur les réseaux sociaux et prononcé devant aucun public, peut-être « le discours le plus important » de sa présidence. Mais c’était en grande partie un recyclage de la même litanie de désinformation et d’allégations non fondées de fraude électorale qu’il fait depuis un mois.

Trump, qui a pris la parole depuis la salle diplomatique, a maintenu sa vaine riposte contre les élections alors même qu’État après État certifie ses résultats et que Biden continue de façonner son cabinet avant son investiture le 20 janvier.

Biden a reçu un record de 81 millions de votes contre 74 millions pour Trump. Le démocrate a également remporté 306 voix électorales contre 232 pour Trump. La scission du Collège électoral correspond à la victoire de Trump sur Hillary Clinton il y a quatre ans, qu’il décrivait alors comme un «glissement de terrain».

Trump a creusé davantage dans son affirmation d’une «élection truquée» même si des membres de sa propre administration, y compris le procureur général William Barr, disent qu’aucune preuve de fraude électorale généralisée n’a été découverte. Les tribunaux de plusieurs États du champ de bataille ont lancé un barrage de poursuites intentées au nom du président.

« Il ne s’agit pas seulement d’honorer les votes de 74 millions d’Américains qui ont voté pour moi », a déclaré Trump. «Il s’agit de faire en sorte que les Américains puissent avoir confiance en ces élections. Et dans toutes les futures élections.

En fait, ses affirmations sans fondement ont l’effet contraire – sapant la confiance du public dans l’intégrité des élections américaines.

Environ une heure après sa publication, la vidéo de Trump avait été visionnée des centaines de milliers de fois sur Facebook et partagée par plus de 60000 utilisateurs de Facebook. Facebook et Twitter ont tous deux signalé la publication du président comme problématique, Twitter notant que les allégations de Trump concernant la fraude électorale sont contestées.

De nombreuses affirmations de Trump ont été démystifiées à plusieurs reprises ces dernières semaines.

Son affirmation générale: « Cette élection concerne une grande fraude électorale, une fraude qui n’a jamais été vue comme celle-ci auparavant. »

En fait, Christopher Krebs, directeur de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security, a exprimé sa confiance dans l’intégrité des élections avant le vote de novembre. Et par la suite, il a renversé les allégations selon lesquelles le décompte était entaché de fraude.

Krebs a été limogé par Trump il y a des semaines.

Barr, dans une interview accordée mardi à l’Associated Press, a déclaré que le ministère de la Justice n’avait découvert aucune preuve de fraude électorale généralisée qui pourrait changer le résultat des élections de 2020.

Trump, dans son discours, s’est penché sur une série d’affirmations sans fondement sur le vote dans les États du champ de bataille, notamment la Pennsylvanie, le Michigan et au-delà.

Il a allégué qu’en Pennsylvanie, « de grandes quantités de bulletins de vote par correspondance et par correspondance ont été traitées illégalement et en secret à Philadelphie et dans le comté d’Allegheny sans la présence de nos observateurs. »

En fait, personne n’a essayé d’interdire les observateurs de scrutin représentant chaque côté de l’élection. Et les démocrates n’ont pas essayé d’empêcher les représentants républicains de pouvoir observer le processus.

Le principal problème était de savoir dans quelle mesure les observateurs représentant les partis pouvaient se rapprocher des travailleurs électoraux qui traitaient les bulletins de vote par correspondance à Philadelphie. La campagne Trump a poursuivi en justice pour permettre aux observateurs de se rapprocher des lignes directrices. Un tribunal s’est prononcé en faveur de cette demande.

Trump a également mis l’accent sur l’utilisation élevée des bulletins de vote par correspondance cette année, citant la « pression incessante du Parti démocrate pour imprimer et envoyer par la poste des dizaines de millions de bulletins de vote envoyés à des destinataires inconnus sans pratiquement aucune garantie d’aucune sorte. »

En fait, les bulletins de vote par correspondance comportent une série de garanties intégrées pour vérifier l’identité des électeurs et prévenir la fraude. Certains États envoient des bulletins de vote à chaque électeur inscrit, tandis que d’autres États envoient des bulletins de vote uniquement aux électeurs qui en font la demande. Mais les bulletins de vote sont soumis aux exigences de vérification de cet État dans les deux cas.

L’utilisation des bulletins de vote par correspondance a grimpé en flèche cette année alors que les démocrates encourageaient leur utilisation à réduire le vote en personne pendant une pandémie.

Madhani a rapporté de Chicago. Les rédacteurs d’Associated Press Amanda Seitz à Chicago et Ali Swenson à Seattle ont contribué à ce rapport.