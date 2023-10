En vente pour Amazon Prime Day – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

S’endormir peut être difficile – nous sommes tous parfois aux prises avec des pensées vagabondes, de l’anxiété liée au sommeil et de l’insomnie en général. Sarah Jessica Parker nous a donné un aperçu de ce qui se trouve sur sa table de nuit à travers une histoire Instagram lorsqu’elle a parcouru sa chambre. Un objet qui se trouvait sur sa table de nuit est le Spray pour oreiller sommeil profond thisworks, qui promet de vous aider à vous endormir rapidement et à arrêter votre esprit racé. Mieux encore, vous pouvez le mettre en vente à 25 % de réduction pour Amazon Prime Day – c’est donc le moment d’acheter le produit qui changera vos habitudes de sommeil.

Achetez le Thisworks Deep Sleep Pillow Spray pour 22,50 $ sur Amazon aujourd’hui !

Le spray est composé à 99 % d’ingrédients naturels et il est cliniquement prouvé qu’il vous aide à vous endormir rapidement. Il existe des ingrédients spéciaux ayant des objectifs différents : la lavande, qui a des qualités calmantes et relaxantes, la camomille, qui aide à calmer l’esprit et le corps, et le vétiver, qui aide à soulager les tensions et le stress. Vous vous réveillerez en pleine forme et vous aurez tel une bonne nuit de sommeil.

Le sommeil est bien plus important qu’on ne le pense : il affecte tout votre corps, en particulier votre peau. Lorsque vous dormez, les cellules de votre peau se réparent et les toxines nocives sont éliminées. Ainsi, si vous avez des problèmes de sommeil et de peau, vous avez peut-être trouvé votre dénominateur commun. Non seulement ce spray pour oreiller de sommeil transformera votre journée, mais vous constaterez peut-être également des changements positifs dans votre santé globale. Tout ce que vous avez à faire est de vaporiser sur votre oreiller chaque soir pour être complètement immergé dans tout ce que le spray a à offrir. Avec près de 20 000 avis sur Amazon, les clients l’adorent, c’est donc votre chance de l’essayer !