Le candidat républicain à la présidentielle, Vivek Ramaswamy, a déclaré mardi qu’il avait aidé un membre du Congrès républicain à évacuer les Américains d’Israël.

Le représentant républicain Cory Mills de Floride s’est rendu en Israël pour aider les Américains qui souhaitaient quitter le pays après que le Hamas a lancé une attaque terroriste le 7 octobre. Ramaswamy a financé un vol charter d’Arkia Airlines capable de transporter 218 personnes, qui a décollé de Tel Aviv lundi matin. , a déclaré un porte-parole de la campagne Ramaswamy à la Daily Caller News Foundation. (EN RELATION : « J’ai choisi d’être Houdini » : Kayleigh McEnany critique la réponse de Biden aux Américains coincés en Israël au milieu d’une attaque)

« Je crois qu’il faut joindre le geste à la parole », a déclaré Ramaswamy à l’animateur de Fox News, Harris Faulkner.

« La fondation de notre famille était fière de soutenir certains des efforts organisés par le membre du Congrès Cory Mills pour faire sortir les Américains d’Israël en toute sécurité », a-t-il poursuivi. « Nous étions fiers de soutenir l’affrètement d’un vol de plus de 200 sièges qui quittait Tel Aviv et via Chypre, ramenant ensuite les Américains chez eux en toute sécurité lors de ce voyage. Nous étions fiers de nous associer à Cory Mills et à son équipe. Je crois qu’il faut se tenir debout en tant qu’Américain pour ses compatriotes américains afin de les mettre à l’abri du danger. »

MONTRE:



Plusieurs compagnies aériennes ont annulé leurs vols à destination et en provenance d’Israël à la suite de ses opérations militaires contre le Hamas, Associated Press signalé. Le président Joe Biden a demandé aux Américains en Israël de prendre des vols commerciaux hors du pays quelques heures après l’annonce des annulations de vols.

« La motivation pour le faire était de constater la lenteur de l’administration Biden et de voir des rapports selon lesquels même lorsque le gouvernement aidait les gens à sortir, ils devaient payer pour les vols », a déclaré Ramaswamy à Faulkner. « Je respecte les efforts des autres, dans mon cas, nous utilisons notre propre argent via notre fondation familiale pour le faire. »

« Je crois fermement, Harris, que oui, il y a de nombreux changements que nous devons apporter en politique, c’est pourquoi je me présente à la présidence des États-Unis », a poursuivi Ramaswamy. « Je ne veux pas attendre jusque-là pour provoquer des changements qui pourraient avoir un impact positif aujourd’hui, et cela fait partie de l’esprit dans lequel je veux donner l’exemple à tout le monde. Ce n’est pas parce que vous n’exercez pas de fonctions politiques que vous ne pouvez pas susciter des changements positifs. Si vous voyez le gouvernement échouer, pour ceux d’entre nous qui peuvent le faire de manière philanthropique, qui ont eu la chance du rêve américain dans ce pays, il est de notre responsabilité de le faire.

Mills n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de la DCNF.

« Si Biden ne peut pas ou ne veut tout simplement pas faire sortir les Américains, nous prenons les choses en main pour mettre les Américains en sécurité », a déclaré Ramaswamy au DCNF par l’intermédiaire d’un porte-parole.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur d’informations légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].