Un samedi de décembre, un groupe de voleurs, habillés pour se fondre dans le décor de mode de Milan, a regardé Mme Incardona quitter son immeuble, où elle s’est arrêtée pour faire une autre vidéo Instagram annonçant que tout le monde, y compris son animal de compagnie Chihuahua, Oliver, avait l’a quittée chez elle. Les voleurs pouvaient être sûrs que la côte était dégagée. Ils ont escaladé le mur – avec un talent « cirque », a déclaré la police – et se sont enfuis avec des sacs à main Chanel et Louis Vuitton et des bijoux assortis.

Les procureurs ont déclaré que les preuves contre eux comprenaient des images de caméras de sécurité du gang escaladant les gouttières et des marchandises volées trouvées en leur possession. La police a également mis sur écoute une conversation au cours de laquelle les hommes ont discuté des comptes Instagram de Mme Incardona et d’autres cibles – une star du football et un présentateur de télévision – et ont collecté des captures d’écran de leurs publications.

«Pour moi, c’est important de partager», a déclaré Mme Incardona, 31 ans, qui avait posté des photos d’elle-même en train de manger des biscuits chez Tiffany pendant que les voleurs vidaient ses placards. Elle a dit qu’elle gagnait sa vie en partageant sa routine quotidienne et avait attribué le vol à un risque professionnel. «On dirait que les voleurs ont également apprécié mes photos avec mes jolies choses», a-t-elle noté.