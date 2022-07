En une seule semaine de travail, le télescope spatial James Webb de la NASA a battu le record de la plus ancienne galaxie jamais observée

Le télescope spatial James Webb a battu le record de la plus ancienne galaxie jamais observée de près de 100 millions d’années.

La lumière de la galaxie, connue sous le nom de GLASS-z13, a 13,5 milliards d’années, datant de la jeunesse de l’univers.

Les instruments de Webb pourraient aider les astronomes à voir des galaxies encore plus anciennes et plus éloignées que celle-ci.

La Télescope spatial James Webb, Le nouveau poids lourd infrarouge de la NASA a scruté la vaste étendue et a trouvé une galaxie vieille de 13,5 milliards d’années, qui, selon les chercheurs, est la plus ancienne galaxie jamais détectée. Les opérations scientifiques du puissant télescope ont commencé la semaine dernière.

La collection tournoyante d’étoiles, de gaz et de poussière liés par la gravité remonte à 300 millions d’années après le Big Bang. Cela bat le record précédent de la galaxie la plus éloignée et la plus ancienne jamais détectée de 100 millions d’années, un record détenu par une galaxie connue sous le nom de GN-Z1. Lorsque GN-Z1 a été repéré par le Le télescope spatial Hubble en 2016, la lumière de la galaxie avait mis 13,4 milliards d’années pour atteindre Hubble.

Des chercheurs du Harvard and Smithsonian Center of Astrophysics ont partagé leurs découvertes sur la nouvelle galaxie détentrice du record, appelée GLASS-z13, en duo de prépublications publié mercredi. Les scientifiques ont également identifié une autre galaxie qui a à peu près le même âge, appelée GLASS-z11, qui a également battu les records précédents.

“Nous avons trouvé deux candidats très convaincants pour les galaxies extrêmement éloignées”, a déclaré Rohan Naidu, l’un des chercheurs qui a détecté GLASS-z13 dans les données de Webb. Nouveau scientifique. “Si ces galaxies sont à la distance que nous pensons qu’elles sont, l’univers n’a que quelques centaines de millions d’années à ce moment-là.”

Les chercheurs ont dit Nouveau scientifique les deux galaxies sont également relativement petites par rapport à notre propre galaxie de la Voie lactée, qui mesure 100 000 années-lumière de diamètre. GLASS-z13 mesure environ 1 600 années-lumière de large, tandis que GLASS z-11 mesure 2 300 années-lumière.

“Avec l’avènement de JWST, nous avons maintenant une vue sans précédent de l’univers grâce à l’instrument NIRCam extrêmement sensible”, ont déclaré des chercheurs. expliqué dans la prépublication.

Il est encore tôt pour les découvertes du puissant observatoire, qui lancé le jour de Noël en 2021 et a commencé les opérations scientifiques la semaine dernière.

La NASA dit Webb est capable de regarder plus loin et de découvrir des galaxies dès les premières centaines de millions d’années après le Big Bang, aidant les astronomes à mieux comprendre l’évolution des galaxies tout au long de l’âge de l’univers.