Des personnalités locales du monde entier remplissent la fonction Profil du samedi, qui intègre des personnages colorés dans le cadre plus large de la couverture internationale du New York Times. Les profils capturent des personnes de tous horizons dans les pays dont les journalistes du Times rapportent.

Times Insider explique qui nous sommes et ce que nous faisons, et donne un aperçu des coulisses de la façon dont notre journalisme s’articule.

M. Crichton, rédacteur international adjoint du bureau londonien du Times, a repris la chronique peu de temps après son lancement en 2002, et l’a depuis façonnée en un incontournable hebdomadaire qu’elle est aujourd’hui.

«L’idée animante était de mettre en évidence des personnes que vous ne verriez peut-être jamais vraiment dans les grands cycles de l’actualité», a déclaré M. Crichton. «Cela vous amène dans un coin du monde dont vous ne saviez vraiment pas qu’il existait et cela l’illumine.»

Plus de 700 personnes sont cataloguées dans la programmation de The Saturday Profile, et des écrivains et éditeurs postés partout dans le monde y ont contribué.

La correspondante du Times à Bruxelles, Matina Stevis-Gridneff, couvre généralement l’Union européenne. Mais récemment, elle a écrit un profil samedi sur son voisin, Simon Gronowski, qui a survécu à l’Holocauste en se cachant dans des greniers pendant 17 mois. En avril, lorsque Bruxelles s’est fermée contre la première vague du coronavirus, M. Gronowski a été ému par les souvenirs de jouer du piano par la fenêtre.

«Ma cour arrière et sa cour arrière se font face, donc je ne l’avais jamais rencontré, je ne l’avais jamais vu dans le quartier», a déclaré Mme Stevis-Gridneff. «Et puis, bien sûr, nous avons été enfermés, donc nous n’avons vraiment vu personne dans les parages.»