Pas depuis la Seconde Guerre mondiale, un seul phénomène n’a dominé l’actualité dans le monde comme la pandémie de COVID-19 en 2020. Aux États-Unis, une élection présidentielle tumultueuse et une vague de manifestations contre l’injustice raciale ont également attiré une couverture implacable.

Dans une certaine mesure, d’autres événements dramatiques ont été éclipsés. Parmi eux: la répression chinoise de la démocratie à Hong Kong; une explosion apocalyptique à Beyrouth; la mort choquante dans un accident d’hélicoptère de l’icône du basket-ball Kobe Bryant et de sa fille.

Certains événements apparemment épiques au début de l’année semblent maintenant lointains, comme le procès de destitution du président Donald Trump et l’annonce de janvier par le prince Harry et Meghan Markle qu’ils quittaient leurs rôles de premier plan dans la famille royale britannique. Quelques semaines plus tard, le Brexit tant attendu, le retrait officiel de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

Alors que la plupart des pays du monde luttaient contre le COVID, des conflits armés ont éclaté entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et dans la région éthiopienne du Tigré. La guerre apparemment sans fin de l’Afghanistan s’est prolongée, alors même que les parties belligérantes entamaient prudemment des pourparlers de paix. Des manifestations massives ont contesté les pouvoirs au pouvoir en Biélorussie et en Thaïlande.

En raison d’agressions sexuelles et d’abus sexuels dans le passé, le magnat d’Hollywood Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison et les Boy Scouts of America ont déposé une demande de mise en faillite.

Quelques autres événements majeurs de 2020:

Iran: L’année s’est terminée comme elle a commencé avec les tensions entre l’Iran et les États-Unis, enflammées par le meurtre d’un haut responsable. Le 3 janvier, une frappe de drone américain a tué le général de garde révolutionnaire Qassem Soleimani. L’Iran a répondu par une attaque de missiles qui a blessé des dizaines de soldats américains en Irak. En décembre, une mystérieuse attaque près de Téhéran a tué un scientifique nucléaire que les États-Unis et d’autres avaient identifié comme organisant les efforts de l’Iran pour rechercher des armes nucléaires il y a deux décennies. L’Iran a imputé cette attaque à Israël.

Immigration: tout au long de 2020, l’administration Trump a fait pression pour étendre un mur le long de la frontière américano-mexicaine, alors même qu’elle mettait en œuvre des politiques d’immigration qui scandalisaient les défenseurs des droits de l’homme. Les cibles comprenaient les enfants non accompagnés cherchant refuge aux États-Unis; des centaines ont été détenus dans des hôtels avant d’être expulsés. L’administration a également cherché à suspendre le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants qui protège certains jeunes immigrants de l’expulsion. Mais un juge fédéral a décidé que les nouvelles demandes pour le programme devaient être acceptées.

L’histoire continue

Hong Kong: la Chine a imposé une loi radicale sur la sécurité nationale à Hong Kong. La répression de la dissidence qui a suivi a effectivement annulé l’engagement de la Chine de permettre à la ville de maintenir les droits promis pendant 50 ans après le transfert de 1997 de la domination coloniale britannique. Les arrestations de personnalités de l’opposition et l’expulsion de législateurs locaux – qui ont incité l’ensemble du camp de l’opposition à démissionner – ont conduit de nombreux pays à réduire la coopération juridique avec Hong Kong. Les États-Unis ont imposé des interdictions de voyager et des sanctions financières.

Opioïdes: Purdue Pharma, le fabricant d’OxyContin, a plaidé coupable à trois accusations criminelles, assumant officiellement la responsabilité de sa part dans une épidémie d’opioïdes qui a contribué à la mort de plus de 470 000 Américains en deux décennies. Purdue a admis avoir entravé les efforts de lutte contre la crise de la toxicomanie. Les plaidoyers provenaient d’un règlement qui comprend 8,3 milliards de dollars de pénalités et de confiscations, mais les avocats des victimes craignaient que les propriétaires de Purdue, la famille Sackler, puissent émerger avec leur fortune en grande partie intacte.

Décès notables: pour les fans de sport du monde entier, 2020 a malheureusement été réservé par la mort de deux superstars populaires – Kobe Bryant, 41 ans, et Diego Maradona, 60 ans, du football. fille Gianna, elle-même une athlète prometteuse. Parmi les autres personnalités vénérées décédées figuraient le leader américain des droits civiques John Lewis, le guitariste Eddie Van Halen et les acteurs Chadwick Boseman et Sean Connery. De nombreux admirateurs de la juge libérale de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, ont non seulement pleuré sa mort, mais ont déploré son remplacement par une conservatrice, Amy Coney Barrett.

Explosion de Beyrouth: la capitale libanaise a été dévastée en août par l’une des plus grandes explosions non nucléaires jamais enregistrées. Un incendie a fait exploser un stock de près de 3 000 tonnes de nitrates d’ammonium laissés pourrir dans un entrepôt portuaire. L’explosion a déchiré Beyrouth, aspirant l’air et faisant sauter les maisons alors que les fenêtres se brisaient à des kilomètres à la ronde. Plus de 200 personnes ont été tuées et des milliers blessées, aggravant les malheurs d’une nation déjà assaillie par des manifestations de masse et une crise économique.

France-Musulmans: La décapitation en octobre d’un enseignant par un Tchétchène de 18 ans à l’extérieur de Paris, suivie du meurtre de trois personnes à Nice par un migrant tunisien, a incité la France à déclarer son alerte sécuritaire au plus haut niveau. Les attaques ont eu lieu au milieu d’un procès sur le massacre de 2015 au journal satirique Charlie Hebdo, qui avait publié des caricatures du prophète de l’islam. L’enseignant a été décapité pour avoir montré les caricatures à sa classe tout en discutant de la liberté d’expression – vigoureusement défendue par le président Emmanuel Macron. Les caricatures et la position de Macron ont alimenté les appels des nations musulmanes à boycotter les produits français; et certains musulmans français étaient mécontents de la répression sécuritaire.

Ouragans: La saison des ouragans était tellement chargée que les prévisionnistes ont dû se tourner vers l’alphabet grec après avoir manqué de noms attribués. Aux États-Unis, la Louisiane a subi le poids de l’assaut: trois ouragans et deux tempêtes tropicales. Le pire à avoir frappé l’État a été l’ouragan Laura, qui s’est abattu en août. En novembre, plusieurs pays d’Amérique centrale ont été ravagés par deux ouragans de catégorie 4. Au Tennessee, une épidémie de tornades en mars a fait 25 morts.

Israël-Diplomatie: Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a marqué un coup d’État diplomatique en septembre en signant des accords historiques avec les Émirats arabes unis et Bahreïn à la Maison Blanche. C’était le premier accord de normalisation d’Israël avec les pays arabes en plus de 25 ans. Plus tard, le Soudan et le Maroc ont également promis des relations officielles plus chaleureuses avec Israël. Ces mesures ont permis à Netanyahu de livrer des réalisations bienvenues à son électorat alors qu’il était sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise des coronavirus et son procès pour corruption en cours.

Incendies de forêt: des milliers d’incendies de forêt ont fait rage dans tout l’ouest des États-Unis, faisant des dizaines de morts, détruisant des milliers de maisons et apportant des scènes apocalyptiques de ciel orange et d’air dangereux. Des mois avant le début habituel de la saison des incendies de forêt, la sécheresse, les températures extrêmement chaudes et les vents en rafale jusqu’à 100 mph ont alimenté certaines des incendies les plus destructeurs de l’histoire de la région. Les scientifiques affirment que le changement climatique est responsable d’événements extrêmes plus intenses et fréquents tels que les tempêtes, les sécheresses, les inondations et les incendies de forêt – y compris les feux de brousse massifs qui ont fait rage pendant des mois en Australie.

___

Les journalistes d’Associated Press Jon Gambrell aux Émirats arabes unis, Christopher Bodeen à Pékin, Zeina Karam à Beyrouth, Elaine Ganley à Paris, Rebecca Santana à la Nouvelle-Orléans, Josef Federman à Jérusalem et Olga R. Rodriguez à San Francisco ont contribué à ce rapport.