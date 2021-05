En un an, nous avons eu exactement 1 montre Snapdragon Wear 4100

La montre illustrée ci-dessus est une montre Hublot Wear OS avec un prix absurde qui a été fabriquée en quantités limitées pour l’UEFA EURO 2020. Peu importe son nom ou son prix absurde, car vous ne devriez jamais l’acheter, même si vous êtes un riche fan de football qui est bien en train de jeter de l’argent sur un feu pour réchauffer votre thé. Cette montre Wear OS, comme toutes les autres montres de l’année dernière (en dehors de 1), utilise un ancien chipset et devrait être complètement ignorée.

Je reçois assez régulièrement des e-mails d’entreprises qui présentent leur nouvelle montre. Hublot et TAG Heuer sont certains, Montblanc est apparu il y a quelques semaines, Fossil est parfois là, et il y en a probablement d’autres auxquels mon esprit ne s’est pas accroché parce que les montres ne valaient pas la peine de s’accrocher. Outre la Mobvoi TicWatch Pro 3, aucune montre n’a été annoncée ou sortie avec la puce Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm, la puce qui pourrait probablement grandement améliorer le monde de Wear OS.

Je le souligne aujourd’hui en partie à cause de l’annonce par Hublot d’une montre au prix de plus de 5000 dollars avec le Snapdragon Wear 3100, mais aussi parce que nous approchons du premier anniversaire du Snapdragon Wear 4100 et de l’annonce Wear 4100+ de Qualcomm. Sérieusement, Qualcomm a montré ces deux puces en juin 2020.

À cette époque, Qualcomm était grand sur le 4100+ et nous a essentiellement dit que ce serait l’avenir de Wear OS. Ensuite, les choses ont changé un peu, la montre de Mobvoi est sortie avec la 4100 régulière, et maintenant nous sommes dans un an avec rien d’autre dans l’histoire.

Nous ne savons pas quel est le problème. Il se pourrait que la pandémie ait ralenti les plans de nouvelles montres. Il se peut que toutes les personnes impliquées dans les smartwatches en aient assez de subir des pertes sur les appareils Wear OS. Il se peut que le manque d’attachement de Google à Wear OS ait tout mis en pause. C’est peut-être la pénurie de copeaux.

Nous avons demandé à Qualcomm il y a quelques semaines pourquoi les entreprises continuaient à sortir des appareils exécutant leur Snapdragon Wear 3100, une puce qui a essentiellement 5 ans et qui n’a jamais été bonne, et ils n’avaient pas grand chose à dire. Ils nous ont dit que les 3100 et 4100 peuvent coexister, qu’ils croient (de façon hilarante) que le 3100 produit «une combinaison parfaite de performances ainsi qu’une autonomie prolongée de la batterie et des expériences permanentes», et qu’il «continue d’être un puce puissante et efficace. »

Je ne sais même pas quoi dire en réponse à cela. Quelqu’un est-il d’accord avec cette description du 3100, qui n’est encore qu’une puce 2100 de 2016 avec un coprocesseur? J’ai beaucoup de montres 2100 et 3100 et aucune d’entre elles ne peut être décrite comme ayant des performances puissantes ou une bonne autonomie de la batterie.

Heureusement, Google I / O aura lieu la semaine prochaine et il est possible que nous apprenions quelque chose de bien sur Wear OS. Nous pensons toujours que Samsung essaiera également de sauvegarder la plate-forme. Mais regardez, après tout parler de Wear OS en tant que plate-forme morte, tout le monde ignorant complètement le seul chipset qui vaut la peine d’être utilisé pendant une année entière n’est pas un bon signe pour son avenir.