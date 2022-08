En Ukraine, les Ravers nettoient les décombres (en rythme)

Sur le site du parti Yahidne, des marques de brûlures noires ont marqué les murs de briques rouges de la Maison de la culture, qui n’a actuellement pas de toit. Au milieu de la piste de danse, il y avait un tas de décombres.

La foule, tenant des pelles et des seaux, acquiesçait énergiquement et piétinait au rythme, tout en remplissant les seaux et les sacs. Le DJ a joué sur une scène décorée d’un rideau de guirlandes, flottant et scintillant au soleil. Les haut-parleurs étaient perchés sur des trépieds au milieu des décombres. Tout autour, il y avait beaucoup de briques apparentes. Des enfants de la région sont venus aider.

“Je sortais toujours en boîte avant la guerre”, a déclaré Solomiya Yaskiv, 23 ans, responsable de la publicité dans une entreprise technologique à Kyiv. “En ce moment, il n’y a presque pas de fêtes à Kyiv et de toute façon je ne suis pas prêt mentalement pour elles. Ici, c’est différent, je peux à nouveau profiter d’une musique cool et regarder des gens stylés et beaux, tout en faisant quelque chose d’utile.