En Ukraine, les contribuables américains ne financent pas seulement l’armée

Comme le guerre en Ukraine Alors qu’il en est à sa troisième année, l’Amérique a fourni plus de 70 milliards de dollars d’aide, dont des milliards allant non seulement à l’armée, mais aussi à l’aide aux agriculteurs, aux subventions aux petites entreprises et au paiement des premiers intervenants du pays.

Les États-Unis ont joué un rôle crucial dans le financement de la lutte pour la survie de l’Ukraine depuis La Russie a envahi le 24 février 2022. Alors que les Ukrainiens se battent pour leur vie, un la bataille se prépare à Washington à cause de la demande de l’administration Biden de plus de 20 milliards de dollars supplémentaires d’aide à l’Ukraine. Certains républicains du Congrès s’y opposent ; Les partisans de la ligne dure à la Chambre veulent supprimer tout financement tandis que d’autres réclament davantage de contrôle.

Quel montant d’aide les États-Unis ont-ils envoyé à l’Ukraine ?

Les États-Unis ont dépensé un peu plus de 43 milliards de dollars en aide militaire à l’Ukraine depuis l’invasion russe, ce qui équivaut à environ 5 % du budget américain de la défense. Les pays européens réunis ont contribué environ 30 milliards de dollars.

Les États-Unis ont également envoyé équipement militairedont 186 véhicules de combat Bradley, d’une valeur d’environ 2 millions de dollars chacun.

Le lieutenant Oleksandr Shyrshyn montre à Holly Williams un véhicule de combat Bradley. / Crédit : 60 Minutes

Les contribuables américains fournissent bien plus que de simples armes. Les États-Unis ont injecté près de 25 milliards de dollars d’aide non militaire dans l’économie ukrainienne depuis le début de l’invasion.

Comment l’argent des contribuables américains est-il dépensé en Ukraine ?

La majeure partie de la contribution américaine à l’Ukraine a été consacrée à l’aide militaire. Les lance-roquettes américains pénètrent désormais profondément dans les régions d’Ukraine occupées par la Russie. Le système de défense aérienne Patriot protège des millions de civils ukrainiens des frappes aériennes.

Plus tôt en septembre, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a effectué son quatrième voyage en Ukraine depuis l’invasion russe. Il se tenait aux côtés du ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba lors d’une conférence de presse et a souligné que le Les États-Unis continueraient d’aider l’Ukraine.

« Les États-Unis sont déterminés à donner à l’Ukraine les moyens d’écrire son propre avenir », a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse en Ukraine. « Dans le creuset de la guerre brutale et continue du président Poutine, les États-Unis et l’Ukraine ont forgé un partenariat plus fort que jamais et qui se développe chaque jour. »

Le lieutenant-général Ben Hodges, qui a servi comme commandant de l’armée américaine en Europe jusqu’en 2017, a déclaré que cette aide était cruciale pour la survie de l’Ukraine.

« Sans ce type d’aide, je pense que l’Ukraine aurait probablement été envahie, vaincue et aurait certainement perdu beaucoup plus », a déclaré Hodges.

La guerre a également eu un impact sur la situation financière de l’Ukraine, la situation financière du pays économie de marché d’environ 31 % l’année dernière, selon l’Agence des États-Unis pour le développement international.

Le gouvernement américain subventionne les petites entreprises en Ukraine, notamment l’entreprise de tricot de Tatiana Abramova, pour les maintenir à flot.

Tatiana Abramova possède une entreprise de tricot en Ukraine. / Crédit : 60 Minutes

Les responsables américains de l’USAID ont aidé Abramova à trouver de nouveaux clients à l’étranger. En pleine guerre, son entreprise soutient plus de 70 familles.

« Surtout en temps de guerre, nous devons travailler », a-t-elle déclaré. « Nous devons payer des impôts, nous devons payer des salaires, des salaires à nos employés. Nous devons travailler, ne nous arrêtons pas. »

Le gouvernement américain a également acheté des semences et des engrais pour les agriculteurs ukrainiens. L’Amérique couvre les salaires des premiers intervenants ukrainiens, au nombre de 57 000. Les États-Unis financent des plongeurs qui retirent les munitions non explosées des rivières du pays afin de les rendre à nouveau sûres pour la baignade et la pêche.

Suivre l’aide américaine à l’Ukraine

Certaines des inquiétudes concernant l’aide à l’Ukraine se résument à une question de surveillance. L’Ukraine est une jeune démocratie avec un passé de corruption. Selon le groupe de surveillance Transparency International, c’est classé au deuxième rang des pays les plus corrompus pays en Europe. Seule la Russie obtient un score inférieur.

Un rapport de l’inspecteur général du Pentagone de l’année dernière a révélé que le gouvernement américain était incapable de surveiller les transferts d’armes au cours des premiers mois de la guerre, en partie parce que le personnel de l’ambassade américaine avait été évacué. Des groupes criminels en Ukraine ont volé des armes et du matériel à l’armée du pays, mais ils ont ensuite été récupérés par les services de renseignement ukrainiens.

Oleksandra Ustinova, ancienne militante anti-corruption et aujourd’hui membre ouverte du parlement ukrainien, affirme que des systèmes sont désormais en place pour garantir que cela ne se reproduise plus. Elle préside une commission gouvernementale qui suit toute l’aide militaire arrivant à l’Ukraine.

« Nous disposons de bases de données en ligne contenant les numéros de série de chaque arme américaine à laquelle votre ambassade a accès », a déclaré Ustinova. « Ils peuvent venir, taper, disons, un Javelin [missile] ou un HIMARS et voyez dans quelle brigade il se trouve, puis allez vérifier s’ils ne croient pas.

C’est une priorité absolue pour l’Ukraine.

« Nous ne sommes pas stupides de nous tirer une balle dans la jambe », a déclaré Ustinova. « Nous comprenons que nous ne le ferions jamais [have] Nous avons réussi sans les États-Unis, et nous n’y arriverons pas sans les États-Unis. »

Des affiches ont été diffusées dans toute l’Ukraine au début de cette année, présentant une ligne d’assistance téléphonique américaine permettant aux Ukrainiens de signaler une utilisation abusive de l’aide américaine. Les autorités américaines enquêtent actuellement sur quatre affaires pénales impliquant une aide non militaire, et 170 responsables du gouvernement ukrainien – dont des officiers militaires de haut rang – ont été inculpés dans des affaires de corruption jusqu’à présent cette année, pour des crimes tels que détournement de fonds et acceptation de pots-de-vin.

La sénatrice Elizabeth Warren s’est récemment rendue à Kiev, aux côtés des sénateurs Richard Blumenthal et Lindsey Graham, pour surveiller la situation.

« Nous devons avoir la certitude que les dollars que nous dépensons sont réellement dépensés pour la défense de la nation », a déclaré Warren. « Tout cela est important. Mais c’est pour cela que nous sommes ici. »

Holly Williams en Ukraine avec la sénatrice Lindsey Graham, la sénatrice Elizabeth Warren et le sénateur Richard Blumenthal. / Crédit : 60 Minutes

Les sénateurs et d’autres responsables américains ont déclaré à 60 Minutes qu’il n’y avait eu aucun cas avéré de détournement d’armes américaines.

« Nous surveillons. Nous suivons chaque pièce d’équipement », a déclaré Blumenthal. « Il n’y a eu aucun détournement. Aucune preuve de détournement. Il s’agit d’une réussite américaine en matière d’aide à un partenaire qui lutte pour la liberté. »

L’Amérique peut-elle se permettre d’aider l’Ukraine ?

Les Américains sont confrontés à leurs propres défis financiers et beaucoup se demandent si le pays devrait envoyer autant d’argent à l’étranger. Le sénateur Graham estime que c’est l’un des meilleurs montants que les États-Unis aient jamais dépensés.

« Voici ce que nous avons obtenu grâce à notre investissement. Nous n’avons pas perdu un seul soldat. Nous avons réduit la puissance de combat de l’armée russe de 50 %, et aucun d’entre nous n’est mort dans cette entreprise », a déclaré Graham. « C’est une bonne affaire pour l’Amérique. »

L’issue de la guerre pourrait être déterminée par la volonté de l’Amérique de continuer à payer. Le lieutenant Oleksandr Shyrshyn, père de deux enfants qui s’est enrôlé le jour où la Russie a envahi l’Ukraine, a souligné le coût pour les Ukrainiens.

« Les Ukrainiens paient de leur vie », a-t-il déclaré. « Et je crois et j’espère que leur vie coûte bien plus que de l’argent, bien plus que l’argent des contribuables. »

Cette histoire a été rapportée par Holly Williams, Erin Lyall et Eliza Costas.

