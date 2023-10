En Ukraine, les attaques hivernales russes contre les infrastructures ont commencé

Commentez cette histoire Commentaire

KIEV — Après un automne initialement doux, les températures baissent en Ukraine — et la Russie a déjà commencé à mettre à mal le système énergétique ukrainien, dans une reprise de sa tentative brutale de l’automne et de l’hiver derniers visant à démoraliser les Ukrainiens en les plongeant dans l’obscurité et le froid. L’hiver dernier, il y a eu « beaucoup de nuits difficiles » lorsque les forces russes ont envoyé des vagues de missiles et de drones dans le but de détruire l’infrastructure énergétique de l’Ukraine, a déclaré Fox, l’un des trois soldats qui équipaient un système antiaérien mobile Gepard Flakpanzer de fabrication allemande à une position. non loin de Kiev.

« Une fois, ils ont envoyé 20 drones ensemble sur une position », a déclaré Fox, qui n’est identifié que par un indicatif d’appel, conformément au protocole militaire ukrainien. « Mais cet hiver sera bien pire », a-t-il déclaré.

Fox semble savoir de quoi il parle.

Il y a deux semaines, l’armée de l’air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé 43 missiles de croisière sur des cibles à travers le pays. Sept d’entre eux ont traversé les défenses aériennes et certains ont frappé des « installations énergétiques », a déclaré Ukrenergo, le fournisseur d’énergie de l’État – ce sont les premières frappes sur des cibles énergétiques « depuis six mois ».

Les attaques ont provoqué des coupures de courant temporaires dans certaines parties du centre et de l’ouest de l’Ukraine, notamment dans la région de Kiev. L’année dernière, la Russie n’a lancé une attaque concertée contre les infrastructures que le 10 octobre.

« Nous comprenons que la phase de terreur énergétique en cette saison de chauffage a déjà commencé », a déclaré le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal.

Une frappe dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, fait 51 morts

Depuis deux mois, Fox et deux autres soldats, Bubba et Veles, occupent une position de défense aérienne 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Leur décompte : cinq drones dont les symboles sont gravés sur le côté de leur Gepard – un système de fabrication allemande, offert par Berlin.

L’hiver dernier, l’Ukraine a connu des pannes de courant et des pannes de courant à travers le pays.

Les hôpitaux ont perdu l’électricité ou ont été contraints de compter sur leurs propres groupes électrogènes. En avril, la capacité de production d’électricité de l’Ukraine avait diminué de 51 % par rapport à ce qu’elle était juste avant l’invasion russe, a indiqué le Programme des Nations Unies pour le développement.

« La stratégie de l’adversaire l’hiver dernier n’était pas seulement de détruire le réseau électrique lui-même, mais plutôt de créer une horrible catastrophe humanitaire qui pourrait faire la différence sur le champ de bataille », a déclaré Volodymyr Kudrytskyi, chef d’Ukrenergo.

Le réseau énergétique ukrainien s’est en grande partie remis des dégâts de l’année dernière, ont indiqué des responsables. Mais de nombreux systèmes ne fonctionnent toujours pas à pleine capacité, ce qui les rend vulnérables.

Les responsables ukrainiens et occidentaux se sont préparés : renforcer le réseau énergétique, réparer les installations endommagées, sécuriser les équipements et pièces de rechange essentiels et se préparer aux éventuelles retombées humanitaires.

Un conseil de coordination du ministère de l’Intérieur nommé « pour garantir des conditions de vie normales à la population lors d’éventuelles coupures de courant » a tenu sa première réunion mardi, a écrit le ministre ukrainien de l’Intérieur Ihor Klymenko sur Telegram le même jour.

Mais la capacité de l’Ukraine à résister au barrage russe attendu dépendra en grande partie de la capacité du pays à disposer de suffisamment de systèmes de défense aérienne.

Les responsables ukrainiens ont déclaré qu’ils n’en avaient toujours pas assez, et le président Volodymyr Zelensky a fait de la sécurité financière l’une de ses principales priorités lors de ses réunions avec les dirigeants occidentaux, notamment jeudi lors du sommet des dirigeants européens à Grenade, en Espagne.

« La clé pour nous, surtout avant l’hiver, est de renforcer la défense aérienne », a écrit Zelensky sur les réseaux sociaux. Il a déclaré qu’« il existe déjà une base pour de nouveaux accords », mais n’a pas fourni de détails.

Le mois dernier, alors que Zelensky était en visite aux États-Unis, l’administration Biden a annoncé un programme de 325 millions de dollars comprenant des systèmes de défense aérienne et des munitions, ainsi que des mitrailleuses de calibre .50 pour abattre des drones.

Les prévisionnistes estiment que cet hiver pourrait être plus froid en Ukraine que l’année dernière, ce qui pourrait aider Moscou.

On ne sait pas non plus combien de missiles la Russie a pu produire. Si les stocks sont faibles, Moscou pourrait envoyer des essaims de drones autodestructeurs.

« Nous ne savons pas où ils cibleront, où ils frapperont, quel sera le taux de réussite de nos systèmes de défense aérienne », a déclaré Kudrytskyi, ajoutant qu’il y avait trop « d’éléments inconnus ».

D’autres prédisent une attaque russe majeure.

« L’hiver sera difficile, pas simple, compte tenu de ce fou qui se trouve à côté de notre territoire », a déclaré le mois dernier le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, Oleksiy Danilov, en faisant référence au président russe Vladimir Poutine.

Si les infrastructures critiques de l’Ukraine étaient désactivées, Zelensky s’est engagé à faire de même avec la Russie.

Si les Russes « nous coupent l’électricité, nous privent d’électricité, nous privent d’eau, nous privent d’essence », alors ils « doivent savoir » que les Ukrainiens « ont le droit de leur faire cela », a déclaré le président dans un récent communiqué. entretien avec le programme d’information américain 60 Minutes.

Des représailles ont commencé. Des drones ukrainiens ont attaqué la région de Koursk, dans l’ouest de la Russie, jeudi et à deux reprises la semaine dernière, ont indiqué des responsables russes, coupant temporairement l’électricité à plusieurs villages et à un hôpital. Les responsables ukrainiens ont déclaré qu’une « installation militaire russe » était restée sans électricité. Les affirmations n’ont pas pu être vérifiées.

Un responsable des services de sécurité ukrainiens a fourni une vidéo d’une attaque la semaine dernière et a déclaré : « Si la Fédération de Russie continue de tirer sur nos infrastructures, elle recevra encore plus de « booms » en retour. »

« Grâce à une autre opération spéciale », a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’un sujet sensible, les Russes « commencent à comprendre que ‘black-out’ n’est pas un mot étranger » mais « une réalité… à leur porte ». »

La première priorité de Kiev est de protéger ses propres installations énergétiques et autres infrastructures, telles que les installations de stockage de céréales, que Moscou a ciblées pour détruire les exportations agricoles, un secteur clé de l’économie ukrainienne. Mais la défense aérienne de l’Ukraine, bien que plus solide que l’hiver dernier, n’est pas assez solide.

« Nous n’avons pas de protection de nos centrales électriques par des systèmes de défense aérienne à un niveau tel que je puisse dire que cette centrale est protégée à 100 pour cent », a déclaré Maxim Timchenko, PDG de DTEK, le plus grand producteur d’électricité privé d’Ukraine.

En Ukraine, des drones explosifs DIY donnent une vision intime de la tuerie

Les responsables ont tiré les leçons de l’année dernière. L’Ukraine a stocké du charbon et du gaz et a obtenu des garanties de ses voisins pour fournir de l’électricité si les installations de production étaient désactivées.

Kudrytskyi a déclaré que ses employés sont mieux à même de rediriger les courants électriques lorsqu’une partie du réseau est hors service, de remplacer plus rapidement les équipements endommagés et d’entretenir le système pendant une attaque, « afin de minimiser le risque d’un effondrement complet ».

Ukrenergo a également stocké des autotransformateurs, un élément crucial.

Le PNUD a déclaré que les attaques russes de l’année dernière ont « endommagé ou détruit » 41 des 94 « sous-stations de transformation à haute tension cruciales », où se trouvent les autotransformateurs.

Les autorités ukrainiennes se sont dépêchées de trouver des unités de rechange sur le marché mondial. Cette année, a déclaré Kudrytskyi, l’Ukraine en a déjà acheté plusieurs et passé des commandes à l’avance.

Cependant, le PDG de DTEK, Timchenko, affirme qu’il lui en faudra encore « des dizaines » de plus pour cet hiver.

Les responsables craignent une fois de plus qu’une crise énergétique prolongée ne déclenche un nouvel exode massif d’Ukrainiens vers l’étranger, venant s’ajouter aux millions de personnes déjà en fuite.

Ceux qui resteront seront confrontés à des conditions difficiles. « Les températures devraient baisser et le problème majeur est que les mécanismes d’adaptation des gens ont été totalement épuisés », a déclaré Joanna Nahorska, de l’International Rescue Committee. « Les gens sont tout simplement épuisés et ils n’ont pas nécessairement les ressources et l’endurance dont ils disposaient l’hiver dernier. »

Les attaques méthodiques de la Russie exploitent la fragilité du système électrique ukrainien

En fin de compte, les responsables ukrainiens veulent éviter une répétition de ce qui s’est passé le 23 novembre dernier, lorsqu’une attaque russe massive avait provoqué une cascade de pannes d’électricité sur tout le réseau. Les systèmes de sécurité automatiques ont déclenché la fermeture des centrales nucléaires du pays, mettant le pays au bord de l’effondrement.

« Nous avons vu station par station, [the system] littéralement éteint et arrêté de produire de l’électricité et d’envoyer cette électricité au réseau », a déclaré Timchenko, ajoutant : « C’est quelque chose que vous n’avez jamais vu de votre vie, et j’espère que vous ne le ferez jamais. »

Kudrytskyi a déclaré que c’était « le moment le plus terrible ». Mais cela a été compensé par un soir de mi-février alors qu’il se tenait sur une colline à Kiev, « brillant simplement dans les réverbères et les lumières des immeubles résidentiels ».

« Quand j’ai vu Kiev pleine de lumière, j’ai réalisé que oui, la bataille de l’hiver dernier était gagnée, avant même la fin de l’hiver », a-t-il déclaré. « C’était probablement l’un des moments les plus heureux de ma vie. »

Kostiantyn Khudov et Serhiy Morgunov ont contribué à ce rapport.