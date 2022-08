En Ukraine, le célèbre groupe russe Wagner recrute. Les meurtriers sont les bienvenus.

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Pendant des années, la société militaire privée Wagner a fait le sale boulot de Moscou dans l’est de l’Ukraine, en Libye, en Syrie et dans certaines parties de l’Afrique. Le Kremlin a toujours nié officiellement toute relation avec Wagner, dont les soldats à gages ont été accusés de massacres et d’autres violations des droits de l’homme. Mais maintenant, Wagner et ses mercenaires sont soudainement sortis de l’ombre de la guerre d’Ukraine, ouvertement célébrés dans les médias d’État russes et salués comme des héros de l’invasion sanglante du président Vladimir Poutine. Un récent reportage spécial sur la chaîne de télévision publique la plus regardée a claironné les gains du groupe sur les lignes de front ukrainiennes – une reconnaissance impensable de Wagner il y a encore quelques mois à peine.

Les journalistes pro-Kremlin vantent les mérites des membres du groupe, du nom du compositeur classique allemand de droite Richard Wagner, en tant que « musiciens » dans un « orchestre ». Et Wagner utilise une publicité fastueuse dans toute la Russie pour recruter de nouveaux membres. Ses efforts comprennent des campagnes de recrutement dans les prisons.

“Ce site a été libéré par les spécialistes de Wagner PMC, les célèbres ‘musiciens’ du célèbre ‘orchestre'”, a déclaré le correspondant de guerre Evgeny Poddubny alors qu’il visitait la centrale électrique de Vuhlehirska dans la région de Donetsk, pour le Rossiya 1 canaliser. Poddubny était accompagné d’un mercenaire masqué portant un casque orné d’un crâne et de deux épées croisées.

“Si avant tout le monde prétendait que de telles personnes n’existaient pas en général … maintenant tout est différent”, a écrit l’administrateur de Special Task Channel, un blog pro-Kremlin Telegram populaire. « Ce ne sont pas de vagues volontaires ou les forces armées générales qui avancent contre l’armée ukrainienne. C’est Wagner qui le fait.

La nouvelle adhésion publique à Wagner est à bien des égards le résultat de faux pas et d’erreurs de calcul de la part des hauts dirigeants politiques et militaires russes, qui s’attendaient à tort à ce que les forces armées traditionnelles du pays conquièrent rapidement l’Ukraine. Ces dirigeants se sont également attachés au faux récit d’une “opération militaire spéciale” plutôt que de reconnaître que la Russie était en guerre.

Le groupe paramilitaire n’était pas vu combattre en Ukraine au début de la campagne. Mais Les forces d’invasion russes ont été rapidement bloquées dans leur tentative initiale de s’emparer de Kyiv et de renverser le gouvernement ukrainien. Les pertes de personnel et d’équipement beaucoup plus lourdes que prévu ont rapidement incité les dirigeants militaires à demander l’aide de mercenaires wagnériens endurcis par des années de combats clandestins dans le Donbass, en Syrie et dans d’autres endroits éloignés.

Les chefs militaires russes pensaient apparemment pouvoir gagner en Ukraine sans l’aide de Wagner, a déclaré un auteur anonyme de la chaîne Telegram Reverse Side of the Medal, populaire auprès des mercenaires, dans une interview sur YouTube. “Mais lorsque de graves guerres de tranchées ont commencé, ils ont fait appel à celui qui ne sera pas nommé”, a déclaré l’auteur, qui se dit membre de Wagner.

Une enquête récente du média russophone Meduza a conclu que l’entrée de Wagner dans la guerre avait été retardée par une brouille entre le bailleur de fonds réputé du groupe, Yevgeniy Prigozhin, et le ministre de la Défense Sergei Shoigu, ainsi que d’autres membres de l’élite du Kremlin. . Prigozhin, qui est connu comme le “chef de Poutine” parce qu’il a fait fortune grâce aux contrats de restauration du gouvernement, et est sous le coup de sanctions américaines et européennes, a longtemps nié tout lien avec Wagner.

Officiellement, le Kremlin nie toujours aussi tout lien entre Wagner et le gouvernement. Mais les opérations de Wagner en Ukraine sont largement considérées comme étroitement coordonnées avec le ministère russe de la Défense.

Le groupe est dirigé par Dmitry Utkin, un ancien officier des forces spéciales de 52 ans et lieutenant-colonel du GRU, l’agence de renseignement étrangère de l’armée russe. Utkin, qui utiliserait “Wagner” comme indicatif d’appel personnel, a été aperçu lors d’une réception du Kremlin en 2016 posant pour une photo avec d’autres membres du groupe de mercenaires et Poutine.

Vladimir Osechkin, le chef du groupe de défense des droits de l’homme Gulagu.Net, qui suit les efforts de recrutement parmi les prisonniers russes, a déclaré que Wagner et d’autres sous-traitants militaires privés sont effectivement contrôlés par les agences de défense et de renseignement russes. “Ils sont parrainés par des oligarques comme Prigozhin, qui obtiennent des contrats d’État lucratifs avec des prix en hausse et sont invités à dépenser ces revenus supplémentaires en financement de mercenaires”, a-t-il déclaré.

Des mercenaires ont été aperçus combattant aux côtés des forces régulières et séparatistes après que l’armée russe s’est retirée de sa tentative de prendre Kyiv et a recentré la campagne sur les régions orientales de l’Ukraine. Wagner aurait également exploité des avions de chasse. Les membres du groupe ont reçu des récompenses de l’État russe pour leur service dans divers pays. L’Ukraine les considère comme des criminels : le service de sécurité a accusé trois combattants présumés de Wagner d’avoir tué des civils près de Kyiv.

Kanamat Botashev, un général de division à la retraite de 63 ans, a été tué aux commandes d’un avion de guerre en Ukraine fin mai, devenant le pilote russe le plus haut gradé dont la mort a été publiquement confirmée. L’état-major de l’armée ukrainienne a déclaré qu’un avion de combat SU-25 piloté par Botashev avait été abattu au-dessus de Popasna dans la région de Louhansk et que Botashev n’avait pas eu le temps de s’éjecter.

Les responsables russes n’ont pas expliqué comment un général à la retraite qui a été renvoyé de l’armée en 2013 après avoir écrasé un chasseur SU-27, qu’il n’avait pas l’autorisation de piloter, s’est retrouvé dans le ciel au-dessus de l’Ukraine.

Mais quelques jours après sa mort, des groupes en ligne liés à Wagner ont commencé à louer Botashev “en tant que membre de l’unité d’aviation de Wagner” en Ukraine. Des images de la cérémonie d’enterrement de Botashev ont montré des responsables régionaux russes tenant un prix du héros de la Fédération de Russie signé par le président Vladimir Poutine ainsi qu’une couronne ornée d’un message : “Au héros, l’homme, le combattant de Wagner PMC”.

La bataille de Popasna, au cours de laquelle Botashev est mort, est considérée comme l’un des premiers grands succès de Wagner dans la guerre d’Ukraine et a valu au groupe sa première vague mention auprès d’un public grand public de millions de téléspectateurs russes.

“Cette ligne de front possède son propre ‘orchestre’ militaire, un qui est toujours déployé là où il fait très chaud mais dont on ne parle jamais”, a déclaré le correspondant de la télévision d’État Sergey Zenin en mai, omettant le nom du groupe. Zenin a également rapporté que plusieurs autres groupes de forces spéciales étaient basés autour de Popasna et « contrôlés par un seul commandement » au sein du ministère de la Défense.

Carrefour routier crucial, Popasna est devenu le théâtre d’une longue et amère bataille qui a commencé à la mi-mars et a duré 1 mois et demi. Tout au long du mois d’avril, les avancées de l’armée russe ont stagné jusqu’à ce que les renforts de Wagner aident à réaliser une percée et, par la suite, la prise de la ville début mai.

La semaine dernière, guerre pro-Kremlin correspondants ont rapporté que Wagner avait établi son quartier général à Popasna. Des responsables ukrainiens ont déclaré que la base avait été frappée dimanche par les forces ukrainiennes après que le correspondant Sergei Sreda ait publié des photos sur Telegram montrant prétendument Prigozhin visitant la région. Les analystes ont déclaré que les photos avaient apparemment permis aux forces ukrainiennes de géolocaliser et de cibler la base.

En juin, Wagner a aidé les forces russes à Lysychansk, qui est tombé aux mains des envahisseurs russes le 3 juillet, permettant à Moscou de proclamer la «libération» de toute la région de Lougansk.

Selon un évaluation par le ministère britannique de la Défense, Wagner subit de lourdes pertes près de Popasna et Lysychansk.

Malgré les pertes, ou peut-être à cause d’elles, les succès de Wagner dans la région de Lougansk ont ​​été un tournant pour la direction du groupe. En juin, Prigozhin a reçu une médaille de héros de la Fédération de Russie, ce qui, selon le Kremlin, a été fait par décret présidentiel secret. Et, soudain, un chemin a semblé s’ouvrir pour une implication plus étendue de Wagner dans la guerre d’Ukraine et pour une discussion ouverte sur l’organisation dans les médias contrôlés par l’État.

Le groupe sollicite désormais activement et ouvertement de nouveaux combattants de toute la Russie par le biais de bannières de rue et de recruteurs dans au moins 27 des 85 régions du pays, selon un décompte du Washington Post.

“Voulez-vous passer un été inoubliable avec de nouveaux amis et faire du profit ? L’agence de voyages “Wagner Group” propose des circuits en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient », proclame une annonce sur Vkontakte, la version russe de Facebook.

Une liste d’exigences envoyée à The Post par l’un des recruteurs indique que Wagner recherche des hommes âgés de 24 à 50 ans, citoyens de n’importe quel pays “sauf l’UE, l’OTAN et l’Ukraine” et exempts de maladies telles que l’hépatite. Les condamnés sont invités à postuler, sauf s’ils ont été accusés de terrorisme, de viol ou de trafic de drogue.

Les combattants potentiels sont dans une mission “d’au moins quatre mois”, avec une rémunération mensuelle d’environ 4 000 dollars. Les recrues sont formées dans un camp à Molkino dans la région de Krasnodar, près d’une base militaire régulière.

Malgré les liens de Wagner avec l’armée, une grande partie de l’effort de recrutement en ligne du groupe repose sur la moquerie de la bureaucratie et la mauvaise planification des forces régulières, ainsi que des vidéos de propagande élégantes illustrant la gloire des batailles précédentes au Moyen-Orient. Cela place effectivement le groupe de mercenaires en concurrence directe avec les forces armées russes, qui ont du mal à recruter des volontaires.

Les mèmes publiés sur les pages de la communauté des mercenaires ont ridiculisé les retards signalés dans le paiement des salaires des soldats russes réguliers, tandis que les blogueurs critiquent sauvagement l’attaque bâclée de l’armée russe contre Kherson en février.

Certains trouvent le discours de Wagner attrayant et s’inscrivent, même si le service mercenaire est interdit en Russie et qu’il n’existe aucune protection juridique pour garantir les promesses faites par une entreprise qui n’existe pas sur papier.

Ces dernières semaines, l’effort de recrutement de Wagner a atteint les prisons russes, a déclaré Osechkin. Des détenus ont déclaré à Gulagu.Net que Prigozhin avait fait une apparition personnelle dans un certain nombre de colonies pénitentiaires et avait offert aux condamnés une grâce présidentielle s’ils étaient disposés à se battre en Ukraine.

Un média local de Yaroslavl a cité un détenu de l’établissement correctionnel n° 2 de la ville disant que Prigozhin était particulièrement intéressé par le recrutement de « personnes reconnues coupables de meurtre et de vol avec préméditation ».

L’enrôlement massif de soldats non professionnels qui ne reçoivent qu’environ deux semaines d’entraînement avant d’être jetés au combat a soulevé des questions sur les capacités à long terme du groupe Wagner dans la guerre en Ukraine et sur sa position générale.

“Cela aura très probablement un impact sur l’efficacité opérationnelle future du groupe et réduira sa valeur en tant que soutien des forces régulières russes”, a déclaré le ministère britannique de la Défense. a écrit dans une évaluation le mois dernier. “Ceci, à un moment où un certain nombre de commandants militaires russes de très haut niveau sont remplacés, risque d’exacerber les griefs entre l’armée et Wagner. Il est également susceptible d’avoir un impact négatif sur le moral de l’armée russe.