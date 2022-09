En Ukraine, la guerre assombrit le premier jour d’école

Commentez cette histoire Commentaire

NOVE ZALISSYA, Ukraine – Alors que les forces russes envahissaient la ville et que des obus d’artillerie explosaient à l’extérieur l’hiver dernier, les habitants de ce village situé à environ 30 miles au nord-ouest de Kyiv se recroquevillaient de peur dans le sous-sol de l’école locale. Jeudi, les envahisseurs russes qui n’ont pas réussi à s’emparer de la capitale ukrainienne n’étaient plus qu’un souvenir, et l’école a été le théâtre d’un événement beaucoup plus tranquille et joyeux : l’ouverture officielle de l’année scolaire, qui a lieu chaque année le 1er septembre.

Avec l’apparat traditionnel, 15 élèves de première année ont été escortés dans l’auditorium de l’école par les élèves les plus âgés. Ils ont chanté l’hymne national ukrainien et récité des phrases préparées sur l’importance de la journée, sous les yeux d’un groupe de parents fiers. À la fin, les élèves de première année sonnaient à tour de rôle une cloche pour marquer le début de leur vie universitaire.

Dans une Ukraine choquée et bouleversée, des cérémonies comme celle-ci – l’un des rituels de paix les plus appréciés du pays – ont montré des Ukrainiens résilients aspirant à un semblant de vie normale. Mais cette journée a également mis en lumière les terribles dégâts causés par l’invasion russe, avec de nombreux bâtiments scolaires détruits, des millions de personnes déplacées et d’innombrables enfants, parents et enseignants traumatisés.

Quelque 1 000 enfants ont été tués ou blessés pendant la guerre, selon l’UNICEF, qui reconnaît que le “vrai nombre” est “beaucoup plus élevé”. Et près de les deux tiers des enfants du pays ont été chassés de chez eux. Dans les zones de première ligne, où de nombreux enfants restent, les responsables ukrainiens de l’éducation affirment que seul l’enseignement en ligne est disponible, voire même cela.

Des chercheurs du Center for Information Resilience, un groupe à but non lucratif basé en Grande-Bretagne, ont rapporté qu’à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, le bombardement d’écoles était intentionnel : “ciblé plutôt qu’un sous-produit d’attaques aveugles contre des infrastructures civiles”.

Avant et le premier jour d’école, le Washington Post a parlé et photographié des élèves et des parents à travers l’Ukraine, pour recueillir leurs expériences et mesurer les émotions au début d’une année scolaire pas comme les autres dans l’histoire moderne du pays.

NOVE ZALISSYA : SOUVENIRS DE TERREUR

À Nove Zalissya, les festivités de la journée ont masqué les souvenirs de la campagne de terreur des forces russes.

Khrystyna Maksyuta, 16 ans, qui doit obtenir son diplôme cette année, s’est souvenue de “beaucoup de cadavres sur le sol” alors que sa famille voyageait de ville en ville pour échapper aux troupes russes.

“Le pire jour”, a-t-elle dit, a été lorsqu’un obus a explosé juste devant leur maison, soufflant par les fenêtres. “Je n’ai vu que du feu et du verre”, a-t-elle déclaré. “J’ai commencé à crier et j’ai perdu connaissance.”

Le retour à l’école et les retrouvailles avec des amis étaient des raisons d’être heureuse, a-t-elle déclaré: «Nous commençons à réparer nos vies petit à petit. J’espère que ça va continuer à être bon.”

LVIV : SACS À DOS D’URGENCE POUR L’ABRI À LA BOMBE

Le premier jour d’école de Severyn Zinko était normal selon les normes ukrainiennes en temps de guerre.

L’enfant de sept ans, qui entrait en première année dans la ville occidentale de Lviv, portait une chemise ukrainienne traditionnelle brodée, une vyshyvanka, avec des rubans bleus et jaunes, les couleurs du drapeau ukrainien, noués autour du cou.

“Il y a eu quelques mots du directeur, quelques mots des lycéens et un spectacle de danse en chemises bleues et jaunes”, a raconté par téléphone sa mère, Yulia Voloshynska, 38 ans. À ses professeurs, Severyn a présenté des bouquets de roses de gueldre, une plante à fleurs symbolique de l’Ukraine, a-t-elle déclaré.

Mais la journée a également été marquée par des signes indéniables de la guerre. Pour des raisons de sécurité, la cérémonie officielle a eu lieu non pas le jeudi 1er septembre, comme le veut la tradition, mais un jour plus tôt. Les enfants ont reçu pour instruction d’apporter des “sacs à dos d’urgence” en cas de raid aérien, avec de l’eau, une collation, une lampe de poche et des vêtements chauds. “Il peut faire froid dans un abri anti-aérien”, a déclaré Voloshynska.

Avant la guerre, il était interdit aux enfants d’apporter des téléphones portables à l’école, mais ils sont maintenant encouragés à le faire. “Vous avez besoin d’une assurance pour pouvoir vous connecter avec votre enfant”, a déclaré Voloshynska. “Surtout dans l’abri anti-bombes.”

Dans le cadre de la cérémonie de mercredi, les enfants ont également effectué un exercice de raid aérien au cours duquel ils sont descendus ensemble dans l’abri. Voloshynska a déclaré que l’abri était meilleur que ceux des autres écoles locales : il était propre, avec des toilettes nouvellement construites.

Sur le chemin du retour, des sirènes de raid aérien se sont déclenchées. “Nous avons eu de la chance que cela se soit produit plus tard”, a déclaré Voloshynska. “Sinon, la fête aurait été gâchée.”

BAKHMOUT : UN BÂTIMENT SCOLAIRE BOMBARDÉ

Nikita Budylin, 16 ans, ne s’est pas rendu à son école jeudi car le bâtiment de son école a été bombardé et la plupart de ses professeurs ont fui, ainsi que la plupart de ses camarades de classe et presque tous ses voisins.

Nikita entame sa dernière année de lycée en tant que l’un des rares jeunes vivant dans la ville de première ligne de Bakhmut, dans la région orientale du Donbass. Les forces russes bombardent la ville, chassant 80 % de sa population de 80 000 habitants. Une grève a frappé l’école n° 11, où Nikita était inscrite.

Il ne sait pas à quoi s’attendre, sauf que les cours seront en ligne.

Mercredi, Nikita a participé à une réunion en ligne avec le directeur de son école – qui vit maintenant à six heures de voiture à l’ouest – pour savoir comment fonctionnera l’école en temps de guerre. Le plan est de trier les étudiants, où qu’ils vivent, en groupes à l’aide de Microsoft Teams. Nikita obtiendra des liens vers des manuels numériques, qu’il lira sur son téléphone car son appartement est la plupart du temps sans électricité et le service Internet à domicile est complètement coupé.

Peu importe. Nikita est déterminée à obtenir son diplôme. Il veut rejoindre la police.

“Depuis qu’on m’a demandé en quatrième année, j’ai dit que je voulais être policier”, a-t-il déclaré. “Rien n’a changé cela.”

BUCHA : UNE ÉLÈVE RÉCENTE DANS UNE BANLIEUE TRAUMATISÉE

Bohdan Bohatyrchuk, 6 ans, entre en première année mais ne veut pas y aller. “Si cela ne tenait qu’à lui, il n’irait pas à l’école comme ça”, a déclaré son père, Vyacheslav Bohatyrchuk, 33 ans.

Il a expliqué à son fils que c’est ce que font les autres enfants, a-t-il dit. C’est une partie importante de la vie. Il se fera de nouveaux amis.

“D’accord, si c’est ce dont nous avons besoin, alors – d’accord”, a répondu Bohdan, selon son père.

La famille vit dans la banlieue nord-ouest de Kyiv, où les forces russes ont attaqué un aéroport clé dans les premières heures de la guerre et où des combats acharnés ont éclaté. L’école de Bohdan est située à Bucha, où des soldats russes auraient mené une campagne meurtrière contre des civils et qui est désormais synonyme d’atrocités de guerre.

Bohatyrchuk, sa femme, Kristina, 26 ans, et Bohdan ont réussi à s’échapper vers l’ouest de l’Ukraine peu après le début des combats. Ils sont rentrés chez eux fin avril, après le retrait des Russes.

Les responsables de l’école leur ont assuré que tout était en ordre avec l’abri anti-bombes de l’école. Mais Bohatyrchuk a déclaré qu’il s’inquiétait de la réaction des jeunes enfants aux sirènes des raids aériens et du besoin de se mettre à l’abri.

Mercredi, l’école a organisé une «première classe» cérémonielle de 20 minutes pour les enfants. “C’était une petite fête pour eux”, a-t-il déclaré. « Il y avait des photographies, des chants et des danses. Ils ont rencontré leurs professeurs. C’était sympa.”

KHERSON : PSYCHOLOGUE DE L’ÉCOLE EN LIGNE

Oksana a déménagé avec sa famille à Lviv après que les forces russes ont occupé leur ville natale de Kherson et bombardé une école à côté de son immeuble.

À l’approche de la nouvelle année scolaire, Oksana, qui a demandé que seul son prénom soit utilisé car des membres de sa famille vivent toujours sous occupation russe, a décidé que son fils Artem, 11 ans, étudierait en ligne avec des professeurs à domicile.

« Il était important pour moi de soutenir ces enseignants qui ont quitté [Kherson] et donnez-leur du travail », a-t-elle déclaré.

Oksana s’est dite rassurée que les sessions en ligne incluraient un psychologue scolaire.

“Je pense que c’est une très bonne idée”, a-t-elle déclaré. “Elle les aidera à se connaître et à aider tout le monde, quelle que soit sa condition.”

Mais elle s’inquiétait aussi de ce que les enfants avaient perdu.

“Les enfants sont maintenant obligés de vivre dans des conditions telles que les émotions positives sont difficiles à obtenir”, a-t-elle déclaré. «Pour célébrer le premier septembre, où tout le monde est simplement heureux de se voir se préparer pour l’école, c’était un tel rituel. Aller avec les parents chercher des fournitures scolaires, choisir un sac à dos, des cahiers. Eh bien, ce n’est plus si important maintenant. C’est juste triste. Tristesse pour ce que nos enfants doivent traverser.

Pourtant, a-t-elle dit, elle essaierait de rendre le premier jour de cinquième année d’Artem spécial.

« Ça devrait être une bonne journée », dit-elle. “Peut-être qu’on commandera une pizza.”

Hendrix a rapporté de Bakhmut, en Ukraine, et Parker de Washington. Serhiy Morgunov à Kyiv a contribué à ce rapport.