En Ukraine en temps de guerre, les habitants méfiants de Kherson surveillent le ciel à la recherche de drones

La famille d’Olga Chernyshova gère une épicerie dans la ville portuaire de Kherson, dans le sud de l’Ukraine.

Il est situé près du fleuve Dnipro, en face de la ligne de front de la guerre totale qui bouleverse la vie en Ukraine depuis près de trois ans.

Depuis que la Russie a lancé son invasion, le magasin familial a été inondé après l’effondrement d’un barrage et endommagé par des bombardements incendiaires. Il est devenu de plus en plus difficile de se rendre au magasin en toute sécurité dans un contexte de dangers de guerre persistants, notamment les drones hostiles.

Lors d’un appel rapproché le mois dernier, Chernyshova était en train de décharger son véhicule devant chez elle lorsqu’elle a entendu le bruit d’un drone russe qui approchait et qui a largué un explosif. et a heurté sa voiture.

La menace des drones est bien comprise par Chernyshova et d’autres personnes vivant à Kherson – auparavant occupée par les forces russes, mais toujours à proximité.

« Kherson est très proche des Russes, donc ils peuvent y arriver avec des drones », a déclaré Oleksiy Goncharenko, un député ukrainien originaire d’Odessa, également dans le sud de l’Ukraine.

Les drones ont joué un rôle crucial dans l’Ukraine, qui manque d’armes et d’effectifs, alors qu’elle tente de repousser l’invasion russe. L’Ukraine a utilisé une large gamme de drones pour frapper des cibles – certaines proches des lignes de front, d’autres loin à l’intérieur du territoire russe.

Chernyshova a réussi à s’éloigner de sa voiture avant l’explosion. Elle dit qu’elle se cache parfois des drones sous le couvert des arbres lorsqu’elle rencontre des gens à l’extérieur. (Soumis par Olga Chernyshova)

Mais elle a également dû se défendre contre les drones envoyés par la Russie, qui se sont révélés mortels aussi bien pour les soldats que pour les civils – y compris à Kherson, où Chernyshova vit et travaille, mais aussi dans d’autres parties de la région.

Au cours de la première semaine d’octobre, le compte Telegram du gouverneur de Kherson, Oleksandr Prokudin, a partagé la nouvelle de une femme de 69 ans décédée après une attaque de drone contre une navette à Antonivka et de une femme de 75 ans et deux hommes d’une cinquantaine d’années également tués par des drones dans d’autres parties de la région de Kherson.

Tymofiy Mylovanov, économiste et ancien ministre du gouvernement ukrainien, affirme que les civils de ces régions font face aux menaces des drones de différentes manières.

« Ils se cachent, restent à l’écart des zones où les drones ont été repérés ou s’en vont complètement », a expliqué Mylovanov.

Pour Chernyshova, sa routine quotidienne consiste à prêter une attention particulière au ciel.

Elle a déclaré à CBC News via un traducteur qu’elle et sa famille écoutaient les signes avant-coureurs de l’approche de drones, puis se précipitaient vers leur destination, y compris en arrivant à leur magasin.

Elle a également déclaré qu’elle se cachait parfois des drones sous le couvert des arbres lorsqu’elle rencontrait d’autres personnes à l’extérieur.

Chernyshova a plaidé pour que les autorités locales fassent davantage pour avertir la population de ces risques – avec des affiches et en ligne – et pour fournir des informations sur les meilleurs moyens de rester en sécurité dans ces circonstances.

Une grande partie de la région reste occupée

Chernyshova a déclaré que « si les choses sont vraiment difficiles à Kherson, elles le sont encore plus dans les zones occupées ».

Les forces russes contrôlent toujours une grande partie de la région plus large située au sommet de la Crimée, dans le sud de l’Ukraine.

Des membres ukrainiens d’une unité de défense aérienne surveillent les drones russes lors d’une alerte aérienne dans la région de Kherson au début du mois. (Marko Ivkov/Associated Press)

L’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) affirme que les forces russes occupent quelque 19 550 kilomètres carrés – soit environ 73 % – de la région de Kherson.

Kateryna Stepanenko, chef adjointe de l’équipe Russie du groupe de réflexion, affirme que la ville et d’autres villes voisines, dont Beryslav, se trouvent le long d’une partie de la ligne de front qui préoccupe la Russie sur le plan défensif.

« Il y a beaucoup de craintes du côté russe (…) concernant la possibilité que les Ukrainiens traversent cette zone », a-t-elle déclaré.

Les forces russes se trouvent suffisamment près de ces colonies ukrainiennes pour piloter les petits drones à vue à la première personne (FPV) qui constituent une source de danger pour de nombreux civils.

Ces drones plus petits ne sont pas faciles à éliminer pour l’Ukraine.

L’Ukraine ne dispose que de ressources limitées pour gérer les drones, et les FPV constituent un problème qui ne peut être résolu avec des systèmes de défense aérienne à grande échelle.

Stepanenko a déclaré que la solution probable serait que l’Ukraine continue à développer de nouveaux outils et technologies pour abattre ces drones.

Un membre d’une unité de défense aérienne ukrainienne fume une cigarette en surveillant les drones russes, dans la région de Kherson, le 11 juin. (Ivan Antypenko/Reuters)

Goncharenko, le député ukrainien, souligne que ce ne sont « pas seulement les drones » qui menacent les habitants de Kherson.

Avant l’augmentation des attaques de drones, Kherson « était bombardée par l’artillerie, maintenant ce sont des bombes balistiques ou aériennes », a-t-il déclaré, soulignant que « Mariupol a été bombardé avec de telles bombes, et Kharkiv et Zaporizhzhia sont également bombardées maintenant ».

La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine a rapporté que plus de 11 700 civils sont morts dans le pays depuis le début de l’invasion russe et fin août. Plus de 24 600 autres civils ont été blessés au cours de la même période.

Malgré les menaces auxquelles sont confrontés les habitants de Kherson, Chernyshova a déclaré que les personnes vivant en dehors de l’Ukraine ne devraient pas avoir pitié des personnes qui y vivent.

Elle a dit qu’elle voulait que les autres comprennent qu’ils se battent pour leur liberté simplement en restant dans la région et qu’ils en sont fiers.