En Ukraine, des soldats racontent leur expérience en tant qu’anciens prisonniers de guerre russes

KYIV, Ukraine – Début avril, après que les forces russes ont pris le contrôle de la ville de Berdyansk, dans le sud-est du pays, elles ont fait une offre à l’officier de police local Yuri Mykytenko : il pourrait rester au travail – tant qu’il collaborerait avec elles. Le joueur de 30 ans a demandé 10 minutes pour y réfléchir. Puis il a couru.

Il a été arrêté à un poste de contrôle alors qu’il quittait la ville et est devenu prisonnier de guerre.

Mykytenko est l’un des milliers d’Ukrainiens qui auraient été détenus comme prisonniers de guerre depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février. Et au cours du mois dernier, deux incidents ont souligné les dangers auxquels ils peuvent être confrontés.

Premièrement, des dizaines de prisonniers ukrainiens du régiment Azov – qui ont passé des mois à défendre une aciérie à Marioupol – ont été tués après que le centre de détention où ils étaient détenus en territoire occupé par la Russie ait été attaqué. L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées d’avoir lancé l’attaque.

Peu de temps après, des responsables ukrainiens ont exigé une enquête sur des séquences vidéo qui semblaient montrer des forces pro-russes castrant un combattant ukrainien puis l’exécutant. L’Union européenne a soutenu la demande d’enquête.

Ces deux incidents représentent des scénarios cauchemardesques pour les prisonniers de guerre, qui sont souvent emmenés de force ou se rendent sous la contrainte dans l’espoir qu’ils survivront au moins à leur détention. En vertu des Conventions de Genève, les prisonniers de guerre sont censés être traités avec humanité et tout abus peut constituer un crime de guerre.

Détenir des prisonniers offre aux parties belligérantes à la fois un avantage et un fardeau, a déclaré David Silbey, historien militaire à l’Université Cornell. Pendant des siècles, les prisonniers de guerre ont été utilisés comme monnaie d’échange importante. Mais ils peuvent également créer des obstacles logistiques pendant un conflit, lorsqu’ils doivent être nourris et tenus à l’écart du danger.

En Ukraine, le sort de certaines personnes portées disparues ou de prisonniers de guerre présumés reste inconnu. Mais d’autres – comme Mykytenko – ont été échangés contre des troupes russes lors d’échanges spectaculaires près des lignes de front.

Les prisonniers de guerre de retour peuvent souvent offrir des renseignements recueillis pendant leur détention. Les détails de leur expérience peuvent également aider les responsables militaires à mieux former les soldats sur la façon de se comporter s’ils sont faits prisonniers.

Andriy Yusov, représentant du siège de coordination ukrainien pour le traitement des prisonniers de guerre, a déclaré dans un communiqué qu’en juillet, 573 « défenseurs » ukrainiens avaient été libérés de captivité. Il a refusé de commenter le nombre de prisonniers de guerre détenus par chaque camp.

Le gouvernement ukrainien, souvent avec l’aide du Comité international de la Croix-Rouge, est “constamment en négociations” concernant la libération des prisonniers, a déclaré Yusov.

Après son arrestation, Mykytenko a été détenu à plusieurs endroits. Tout d’abord, a-t-il dit, des soldats qu’il croyait être tchétchènes en raison de leurs accents l’ont battu sur « le dos, les mains, les jambes, tout sauf mon visage ». Ils l’ont ensuite forcé, ainsi que d’autres prisonniers, à chanter des hymnes russes en signe d’humiliation. Il n’y avait pas de questions, a-t-il dit, “juste en battant”.

Après plusieurs jours, il a été transféré dans la ville méridionale de Melitopol, où il a déclaré avoir été interrogé par des agents du FSB, l’agence de sécurité russe. Il a déclaré que des agents lui avaient montré une photo de lui dans son uniforme de police. “Je suis sûr que cette information a été donnée au FSB par un collaborateur du commissariat”, a-t-il déclaré.

Pendant qu’il était là-bas, a-t-il dit, des soldats qu’il pensait être du Daghestan en raison de leur accent l’ont battu avec des fils électriques, laissant des cicatrices sur ses mains. L’un d’eux a procédé à une simulation d’exécution de Mykytenko, pointant son AK-47 sur sa tête puis tirant sur le mur à côté de lui, se souvient-il.

Bientôt, il a de nouveau été transféré, cette fois en Crimée, où il a déclaré avoir été remis à la police russe et détenu dans un établissement avec environ 120 autres personnes. À un moment donné, a-t-il dit, des équipes de télévision russes sont venues filmer les prisonniers et leur poser des questions sur le référendum controversé de 2014 organisé par la Russie que Moscou a utilisé pour justifier son annexion de la péninsule.

Là, on lui a de nouveau offert l’opportunité de collaborer avec les forces russes à Berdyansk, et il a dit qu’il avait de nouveau refusé. Puis, fin avril, lui et six autres personnes ont eu les yeux bandés et ont été embarqués dans un véhicule militaire.

Lorsqu’ils se sont finalement arrêtés et que leurs bandeaux ont été retirés, ils ont vu des véhicules de police ukrainiens assis à seulement 50 mètres et ont réalisé qu’ils étaient échangés. Leurs mains collées ensemble, ils passèrent devant un groupe de soldats russes souriants qui se dirigeaient vers eux depuis l’autre côté.

“Nous les avons renversés derrière notre dos”, a déclaré Mykytenko.

Les échanges peuvent être risqués pour les deux parties, qui sont exposées à des attaques potentielles, a déclaré Silbey. Parmi les échanges de prisonniers les plus célèbres figuraient ceux du pont allemand de Glienicke – également connu sous le nom de pont des espions – pendant la guerre froide.

“C’est une sorte de moment très tendu où il est souvent facile de se tromper”, a déclaré Silbey. « Vous cherchez des endroits pour faire des échanges relativement confinés géographiquement et aussi où c’est dur [for either side] pour obtenir un avantage.

À peu près au moment où Mykytenko a été détenu, Anton Stovbur, 30 ans, a effacé son historique téléphonique et s’est lancé dans une mission dangereuse pour tenter de sauver des civils ukrainiens vivant sous contrôle russe à Berdyansk, la ville natale de Mykytenko.

Mais à un poste de contrôle russe, des soldats ont fouillé son téléphone et ont trouvé un échange qu’il avait oublié de supprimer, ce qui trahissait sa loyauté envers Kyiv.

Les soldats russes, raconte Stovbur lors d’un entretien téléphonique, l’ont tiré de sa voiture sur le bord de la route. Là, dit-il, ils l’ont fait se déshabiller pour vérifier les tatouages ​​militaires. Un homme que les troupes ont identifié comme leur capitaine a tiré juste au-dessus de la tête de Stovbur et près de ses jambes, a-t-il dit, avant de menacer de lui couper l’oreille.

Pendant plusieurs heures, il s’est assis à la base routière des Russes. À la radio, le capitaine a demandé à quelqu’un des conseils, a-t-il dit, sur “ce qu’il doit faire de moi : me tirer dessus, me laisser partir ou attendre que quelqu’un puisse me prendre ?”

La psychologue de l’armée ukrainienne, Olena Sek, a déclaré qu’être fait prisonnier est généralement plus traumatisant pour les civils que pour les soldats, qui sont formés pour gérer ce “risque professionnel”.

Les soldats « compriment » souvent leurs émotions et leurs pensées « au point que certains ne ressentent plus la douleur physique de la torture ». Elle a dit que son travail consistait à les « décompresser » après leur libération.

Stovbur a déclaré avoir été sévèrement battu par ses ravisseurs russes, souvent deux fois par jour. “C’était amusant pour eux”, a-t-il déclaré.

Fin avril, après plusieurs semaines de détention, lui et six autres prisonniers civils et plus de deux douzaines de prisonniers militaires, dont certains grièvement blessés, ont été embarqués dans des camions militaires. Ils ont été conduits à une rivière et ont dit de traverser sur les rochers, portant les blessés.

Les troupes ukrainiennes les attendaient de l’autre côté. Ils étaient échangés contre des prisonniers russes, mais Stovbur ne les a pas regardés, a-t-il dit, craignant que quelque chose ne tourne mal jusqu’à ce qu’il sache qu’il était en sécurité.

“Je me fichais d’eux”, a-t-il dit à propos des Russes. “J’avais un Ukrainien blessé entre les mains et je devais l’amener au point de contrôle.”

Lorsqu’il est finalement revenu dans sa ville natale de Zaporizhzhia, Stovbur a recommencé à faire du bénévolat pour aider à l’effort de guerre, organisant cette fois une chaîne Telegram qui aide les habitants à trouver du carburant.

Mykytenko, l’officier de police, s’est porté volontaire pour servir dans une rotation sur la ligne de front. Lorsqu’il a été joint par téléphone cet été, il a déclaré que sa position était sous un bombardement d’artillerie lourde et qu’il était terrifié à l’idée d’être à nouveau capturé.

Il a dit que ses ravisseurs lui avaient dit que s’ils le détenaient à nouveau, “nous allons certainement te tuer”.