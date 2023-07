En Ukraine, des civils s’entraînent aux techniques de survie pour faire face aux dangers de la guerre russe

KYIV, Ukraine (AP) – Dans un bâtiment municipal exigu d’un quartier résidentiel de la capitale ukrainienne, un groupe de personnes s’entraînent à tour de rôle pour tirer à l’aide d’une réplique d’une mitrailleuse à l’aide d’un simulateur d’entraînement aux armes reposant sur la réalité virtuelle.

Les quelque 20 participants – tous des civils et pour la plupart des femmes – n’ont jamais tenu d’arme auparavant.

Alors que la guerre de la Russie contre l’Ukraine en est à son 17e mois, l’administration municipale de Kiev a ouvert une formation aux civils qui souhaitent acquérir des techniques de survie, notamment comment tirer, fournir les premiers soins et reconnaître les mines terrestres. Ces compétences et d’autres pourraient être utilisées dans un environnement hostile provoqué par des frappes de missiles et d’autres catastrophes d’origine humaine.

Dans une pièce sombre aux stores bien fermés, les sons irréels de pouf-pouf des répliques d’armes se font entendre. Les gens demandent avec enthousiasme aux instructeurs comment tenir correctement leurs armes et demandent à essayer une fois de plus.

« J’ai plus de 45 ans. Dès que l’occasion s’est présentée, j’ai décidé que je devais rafraîchir certaines compétences et apprendre quelque chose de nouveau », a déclaré Lada Bondarenko, une résidente de Kiev. Elle a été particulièrement impressionnée par la conférence de l’instructeur sur les menaces possibles des mines terrestres.

C’était un rappel que la région de Kiev, bien qu’elle ne soit pas actuellement sur la ligne de front de la guerre, est toujours exposée à un risque majeur en raison des mines laissées par les Russes qui ont brièvement occupé des zones à la périphérie de la capitale au début de la guerre. .

Alors que les combats sur les lignes de front sont désormais largement dans l’impasse, les attaques de missiles russes aveugles continuent de frapper des zones résidentielles, faisant des ravages et faisant des victimes presque quotidiennement dans tout le pays.

Plusieurs jours après l’ouverture des inscriptions sur le site Internet de la ville, plus de 2 000 personnes s’étaient inscrites à la formation, dont environ 70 % de femmes, a indiqué le directeur adjoint de la sécurité municipale de Kiev, Mykhailo Shcherbyna.

« L’objectif principal est que les gens apprennent à survivre et à répondre à ces menaces militaires qui existent », a-t-il expliqué.

Selon Shcherbyna, en éduquant les gens, les autorités locales tentent d’éviter d’autres victimes à l’avenir. « La guerre continue et nous ne savons pas quelles seront les prochaines menaces. »

Selon lui, l’une des raisons pour lesquelles la plupart de ceux qui se sont inscrits à la formation sont des femmes est qu’un grand nombre d’hommes sont déjà au front. De plus, de nombreuses femmes viennent pour que ces compétences les aident à se protéger non seulement elles-mêmes, mais aussi leurs enfants.

Mais les hommes aussi y assistent en pensant à la protection de leurs enfants.

« Je suis arrivé à pouvoir expliquer à mes enfants qu’il y a des mines qui peuvent arracher des bras, des jambes et prendre la vie », raconte Vitalii Sumin, 38 ans.

Sa maison est située à proximité d’Irpin, une zone de la périphérie nord-ouest de la capitale où de féroces batailles ont eu lieu le printemps dernier. Lorsque les Russes se sont retirés en mars dernier, de nombreuses mines terrestres ont été laissées dans la région, qui pourraient maintenant être mortelles, cachées dans l’herbe.

La femme de Vitalii n’a pas pu assister à la formation en personne, alors il l’a transmise en ligne pendant qu’elle restait à la maison avec leur enfant de 2 ans. La prochaine fois, il prévoit d’amener toute la famille à l’entraînement, en particulier son fils de 13 ans, a-t-il déclaré.

Selon le ministère de l’Intérieur, environ 174 000 milles carrés (451 000 kilomètres carrés) en Ukraine sont potentiellement contaminés par des mines, soit environ la taille de l’État américain de Floride.

Mardi, les autorités locales ont organisé la première formation de ce type pour les civils. Auparavant, ils formaient surtout des personnes qui travaillaient dans les services municipaux. Au début de la guerre, ils ont enseigné aux gens les compétences de base afin qu’ils puissent commencer à se battre immédiatement.

Selon Shcherbyna, le chef adjoint de la sécurité municipale, l’année dernière, ils ont enseigné à environ 15 000 personnes, et environ 3 000 d’entre elles ont rejoint l’armée.

L’instructeur Yevhen Naumov a déclaré que l’invasion de la Russie montrait que la menace du plus grand voisin de l’Ukraine ne disparaîtrait pas facilement. Selon lui, en suivant cette formation, les gens se préparaient à la possibilité que cette guerre puisse durer longtemps.

___

L’écrivain Associated Press Illia Novikov a contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Hanna Arhirova, Associated Press