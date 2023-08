En Ukraine, certains considèrent que boire de l’Aperol Spritz est une collaboration avec la Russie

En signe de protestation contre le financement étranger en Russie, les barmans ukrainiens modifient leurs menus et leurs recettes de cocktails pour boycotter les marques toujours actives en Russie. (Oksana Parafeniuk pour le Washington Post)

KIEV — L’Aperol Spritz est si populaire que ce cocktail est pratiquement synonyme d’été en Europe, où les connaisseurs se pressent sur les terrasses et autour des bars pour savourer cet apéritif pétillant à l’orange. Mais en Ukraine, de nombreux bars qui servaient autrefois cette boisson par excellence la boycottent désormais, invoquant la décision du propriétaire de la marque, le groupe Campari, basé en Italie, de continuer à opérer en Russie.

« Nous avions des verres avec le nom d’Aperol dessus et nous les avons détruits ou jetés à la poubelle », a déclaré Pavlo Lavrykhin, 29 ans, barman du Squat 17B, un lieu branché caché derrière un immeuble résidentiel du centre de Kiev.

Composée de trois parts d’Aperol – un amer dont les ingrédients de base sont la gentiane, la rhubarbe et le quinquina – de deux parts de prosecco et d’un trait d’eau gazeuse, versées sur un verre de glace et surmontées d’une tranche d’orange, les adeptes considèrent cette boisson comme l’antidote idéal. au temps étouffant.

Alors que les fans ukrainiens sont aussi enclins à abandonner le Spritz qu’à abandonner la Crimée, le Squat 17B et d’autres bars proposent une alternative à base d’alcools d’orange comparables provenant d’autres sociétés italiennes.

Le bar Lavrykhin a également supprimé le mot « Aperol » du menu, renommant le cocktail « Venice Spritz ». Le mois dernier, le Squat 17B a servi 110 boissons renommées, 370 Negronis et 120 Boulevardiers, le tout sans une seule goutte d’alcool fabriqué par Campari.

Après 18 mois de guerre, l’Ukraine cherche toujours des moyens, petits et grands, pour étouffer les financements étrangers vers la Russie – en partie en humiliant les entreprises qui continuent de travailler dans le pays. Ce mois-ci, le gouvernement ukrainien a qualifié Bacardi, basé aux Bermudes, de sponsor de guerre internationaldisant la société – dont les marques incluent la vodka Grey Goose, le whisky Jameson, le gin Bombay Sapphire et Martini – a étendu ses activités en Russie depuis l’année dernière et est même activement à la recherche de nouveaux salariés dans le pays. Le groupe Campari annoncé l’année dernière qu’elle avait arrêté toute publicité et promotion en Russie, où elle emploie 122 personnes, et « réduit l’entreprise au strict minimum nécessaire pour payer les salaires de nos collègues ». L’entreprise a également déclaré avoir aidé ses employés en Ukraine avec des fonds d’urgence et les avoir aidés à trouver des abris. « Notre position est celle que nous avons publiquement communiquée depuis le début de la guerre », a déclaré un porte-parole de Campari, Enrico Bocedi.

Mais de telles déclarations sont considérées comme des platitudes par beaucoup en Ukraine. La Russie – avec l’Italie, l’Allemagne, la France et les États-Unis – est l’un des « principaux marchés » du groupe pour les ventes d’Aperol. En 2022, le groupe ventes globales en Russie et en Ukraine représentaient environ 3 pour cent du total.

Au premier trimestre de cette année, les ventes internationales du groupe a augmenté de près de 20 pour cent. Il a été partenaire officiel du Festival de Cannes deux années de suite. En juin, il a co-sponsorisé un événement à Capitol Hill avec les apparitions du représentant Bill Pascrell Jr. (DN.J.) et du représentant Jimmy Panetta (Démocrate de Californie), tous deux de fervents défenseurs de l’Ukraine. Aucun de leurs bureaux n’a répondu à une demande de commentaires.

Se retirer complètement du marché russe était « la seule position possible à notre avis », a déclaré Dmytro Krimsky, 52 ans, co-fondateur de GoodWine, une grande épicerie et magasin d’alcool haut de gamme à Kiev qui a vendu pour plus de 338 000 $ de produits Campari en 2021.

Le magasin a depuis mis fin à son partenariat avec Campari dans le cadre des « décisions de principe » qu’il a prises après avoir mené une évaluation des réponses de ses fournisseurs à l’invasion russe, a déclaré Krimsky.

GoodWine n’a pas travaillé auparavant avec Bacardi, a-t-il déclaré, mais a écarté toute possibilité de travailler avec l’entreprise à l’avenir et « travaille activement à exclure » d’autres marques ayant des liens avec la Russie.

Certaines marques d’alcool qui ne se sont pas rapidement retirées de Russie sont aujourd’hui confrontées à des difficultés. Le mois dernier, après que le fabricant de bière danois Carlsberg Group a annoncé son intention de vendre ses actifs en Russie à un acheteur anonyme, Moscou a pris le contrôle de huit de ses brasseries et de 8 400 de ses employés.

Au printemps, la société française Pernod Ricard, qui distribue la vodka suédoise Absolut, a été confrontée à l’indignation en Suède après des informations qu’il se vendait produits sur le marché russe. En avril, elle a fait marche arrière sur ses projets antérieurs visant simplement à réduire ses activités, en annonçant qu’elle suspendrait toutes les ventes d’Absolut à la Russie.

Les entreprises occidentales sous pression pour mettre fin à leurs activités en Russie ont fait part de leurs craintes que l’arrêt complet de la production puisse conduire à des accusations de la part des autorités russes selon lesquelles elles feraient intentionnellement faillite – et pourrait engager la responsabilité des employés locaux.

Les Ukrainiens ne sont pas favorables à ce récit.

Toutes les entreprises qui continuent à travailler et à payer des impôts en Russie « financent la guerre », a déclaré Dasha Andriushchenko, 32 ans, responsable marketing chez Pure & Naive, un bar-restaurant populaire du centre de Kiev.

Pendant deux mois après l’invasion russe du 24 février 2022, « nous n’avons même pas pensé à l’alcool et n’avons passé aucune commande », a-t-elle déclaré. Le restaurant s’est transformé en un centre de bénévoles où les civils se rassemblaient pour préparer des repas pour les troupes ukrainiennes combattant autour de Kiev.

Lorsque le bar a rouvert ses portes au printemps 2022, il a consulté d’autres bars de Kiev sur les liens des sociétés d’alcool avec la Russie, a-t-elle déclaré. C’est alors que les dirigeants ont choisi de cesser d’acheter auprès de Campari et Bacardi.

En août, comme au Squat 17B, les clients sirotant des boissons pétillantes à l’orange sur leur terrasse buvaient des spiritueux de la société italienne Luxardo, et non d’Aperol. Pure & Naive est ensuite passé à une alternative différente, appelée Gamondi. Il était « assez difficile de vérifier si [Luxardo] « Nous travaillons ou non avec la Russie », a déclaré Andriushchenko.

Luxardo n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires du Washington Post sur les liens existants avec la Russie, mais les publications Instagram d’un Distributeur d’alcool basé à Moscou suggèrent que certains produits Luxardo y sont toujours disponibles.

Yevgeny Babiy, 20 ans, barman chez Champagnella, une pizzeria et un bar à Kiev, a toujours une bouteille de vermouth extra sec Martini exposée derrière son bar. « C’est un peu une blague parce que c’est vide et personne ne peut le commander », a-t-il déclaré.

En général, dit Babiy, son bar a essayé de remplacer les marques qui font encore des affaires en Russie. « Mais c’est un peu compliqué », a-t-il déclaré. « Franchement, nous n’empêcherons pas ces entreprises de gagner de l’argent en Russie si elles le souhaitent. … Toutes les entreprises qui souhaitaient quitter la Russie pour des raisons morales sont déjà parties.»

Dans un bar voisin, Aperol, Jameson, Martini et Campari étaient tous exposés. Lorsqu’un journaliste du Washington Post a demandé en ukrainien à parler aux barmans de ce qu’ils ressentaient en vendant les produits, leur manager a refusé. « Ils ne vont pas vous parler parce qu’ils ne sont que des travailleurs », a-t-elle répondu en russe. « Quand tout aura disparu, nous nous en occuperons. »

Tout le monde en Ukraine ne prête pas attention à la politique des substances intoxicantes.

Lors d’une récente soirée dans la ville de Kryvy Rih, Yana Ovdii, 31 ans, et son amie Natasha Polyakova, 46 ans, se sont assises dans un restaurant d’hôtel haut de gamme et ont chacune commandé un Aperol Spritz – sans être au courant des réactions négatives contre Campari.

Les deux hommes s’étaient réunis pour tenter de se remonter le moral, disaient-ils, car le mari de Polyakova venait d’être mobilisé. Son fils de 24 ans était déjà dans l’armée et elle avait peur de les perdre tous les deux. « Cette période est difficile », a déclaré Ovdii.

Pour certains barmans, s’assurer que les produits ne sont pas à vendre semble personnel.

Ilya Petrovskiy, 26 ans, barman chez Malevitch, un bar situé dans un quartier animé de Kiev, a déclaré que les marques qui opèrent encore en Russie étaient en train d’être progressivement supprimées. Le seul produit Bacardi que Malevich a encore sur ses étagères est le rhum épicé Oakheart. Une fois la bouteille épuisée, « nous n’avons plus l’intention de passer d’autres commandes », a déclaré Petrovskiy. Le bar a également rebaptisé son cocktail « White Russian » « Dead Russian » et reverse tous les bénéfices de ses achats à l’armée ukrainienne. « Étant Ukrainien, vivant dans un pays où nous sommes en guerre… Je ne veux pas que moi ou le bar où je travaille soutienne ces marques avec de l’argent », a-t-il déclaré. Lavrykhin, le barman du Squat 17B, a emménagé dans le bar l’année dernière lorsque les forces russes ont avancé sur Kiev. Lui et d’autres employés dormaient côte à côte sur le sol et passaient leurs journées à fabriquer des cocktails Molotov, anticipant la possibilité que des chars russes déferlent dans les rues de Kiev. Ils gardaient la porte à tour de rôle avec une machette et une pelle. Après la libération de la région de Kiev et la réouverture du bar, ils ont décidé de faire tout ce qu’ils pouvaient pour soutenir la guerre – en faisant des dons à l’armée et en boycottant les marques encore présentes en Russie. Ils savent que leurs efforts sont modestes mais espèrent que d’autres bars en Europe suivront leur exemple. Tout boycott des produits encore vendus en Russie « est en notre faveur », a déclaré Lavrykhine. « L’accent est mis davantage sur l’Ukraine. »

Anastacia Galouchka et Heidi Levine ont contribué à ce rapport.