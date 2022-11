En Ukraine, Bakhmut devient un vortex sanglant pour 2 militaires

Les responsables américains de la défense estiment que la Russie et l’Ukraine ont chacune subi environ 100 000 blessés et morts au cours de la guerre, bien que ces chiffres soient impossibles à vérifier, le nombre de victimes à Bakhmut encore plus.

Les températures plus froides et les tranchées boueuses causent également des blessures des deux côtés. Les blogueurs militaires pro-russes se sont plaints du manque de vêtements pour temps froid, en particulier parmi les forces récemment mobilisées. Et les médecins de l’hôpital de Bakhmut ont déclaré que l’hypothermie et le pied de tranchée, une affection cutanée douloureuse causée par une immersion prolongée dans l’eau froide, étaient courants parmi les forces ukrainiennes, bien qu’ils soient traités rapidement et souvent en première ligne.

« Les soldats reçoivent tout ce dont ils ont besoin : des sous-vêtements thermiques, des manteaux d’hiver, tout. Mais ça n’arrange pas tout », a déclaré Ihor, un médecin de l’hôpital, qui comme d’autres n’a donné que son prénom pour des raisons de sécurité. “Sous la pluie pendant deux, trois jours, dans les tranchées, vous comprenez.”

Vendredi, des soldats ukrainiens récemment sortis de la ligne se sont blottis devant l’hôpital, le visage, les uniformes et les armes couverts de boue tachetée, leurs pantalons trempés par la pluie récente. Les médecins de la 58e brigade ont tressailli lorsqu’un obus d’artillerie a frappé à proximité, mais ont à peine réagi lorsqu’un deuxième obus s’est approché si près qu’il s’est fissuré et a brisé les fenêtres voisines : ils avaient l’intention de déplacer leur patient.