En Turquie, les Russes sont les bienvenus, mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent tous rester

Dans une rue du quartier Kadikoy d’Istanbul, près de la côte de la mer de Marmara, un groupe de Russes anti-guerre portent des rubans bleus et jaunes et d’autres symboles ukrainiens, alors qu’ils distribuent des dépliants pour annoncer un événement de collecte de fonds pour les organisations d’enfants en Ukraine .

Nick, qui ne voulait pas que nous utilisions son nom de famille, avait un drapeau ukrainien noué autour du cou alors qu’il participait au rassemblement du 19 mai. Mais lorsqu’un policier est arrivé pour s’enquérir de ce qu’ils faisaient, il a glissé à la hâte loin dans une rue latérale.

Il est revenu quelques minutes plus tard quand l’officier était parti.

« C’était un moment stressant », a-t-il déclaré à CBC News.

Le jeune de 18 ans vit en Turquie sans papiers appropriés après que sa demande de résidence de courte durée ait été rejetée par le gouvernement turc.

Il fait partie d’un groupe de Russes qui ont quitté le pays parce qu’ils n’étaient pas d’accord avec la guerre et ne voulaient pas finir par y combattre, mais n’avaient que peu d’options pour s’installer.

Nick, 18 ans, distribue des dépliants annonçant un événement de collecte de fonds pour une organisation qui aide les enfants ukrainiens. Il a quitté la Russie au printemps 2022 et s’est vu refuser un permis de séjour de courte durée en Turquie. (Briar Stewart/CBC)

La Turquie a toujours été une destination de choix pour les Russes. Son climat chaud et ses côtes idylliques, ainsi que les voyages sans visa pour le tourisme et les affaires attirent sept millions Visiteurs russes un an avant la pandémie de COVID-19.

Cependant, après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine, des dizaines de milliers de Russes s’y sont installés, ou du moins y restent temporairement pour échapper à la perspective d’une mobilisation.

Il y a maintenant près de 150 000 Russes vivant en Turquie avec des permis de séjour de courte durée, qui sont requis pour tout séjour de plus de 60 jours.

Refus de résidence

Plus tôt cette année, des informations ont été publiées sur les réseaux sociaux et dans des médias indépendants russes selon lesquelles davantage de Russes se voyaient refuser des permis de séjour, ce qui leur permettrait de rester légalement pendant au moins un an.

Bien que les autorités turques n’aient pas publié d’informations officielles, les refus apparents sont survenus au milieu des critiques publiques concernant la hausse du coût du logement à Antalya, une ville le long de la côte méditerranéenne et une destination préférée des Russes.

Une pétition en ligne, signée par plus de 20 000 personnes, appelait à exclure les étrangers du marché du logement.

Selon statistiques gouvernementales, Dans toute la Turquie, les ventes de logements aux étrangers ont augmenté de 15,2% en 2022. Les citoyens russes étaient les acheteurs les plus fréquents, achetant plus de 16 000 propriétés l’année dernière.

Les Russes dont les demandes de permis ont été rejetées sont incrédules et ne savent pas quoi faire ensuite.

« J’étais complètement détruit… déprimé », a déclaré Albert Sarkisiants, dans une interview accordée à CBC News le 13 mai.

Sarkisiants a vu sa demande de résidence rejetée en décembre, trois mois après avoir quitté la Russie pour éviter d’être enrôlé.

Fuir la mobilisation

Il avait réservé un billet hors de Russie pour le 27 septembre, car il soupçonnait que le pays lancerait une campagne de mobilisation de masse après avoir annexé quatre territoires ukrainiens.

Mais après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle le 21 septembre, il a acheté un billet pour Istanbul et s’est envolé immédiatement avec juste son sac à dos et son passeport.

« En tant que personne ayant servi dans l’armée russe, j’avais un gros risque d’être mobilisé », a-t-il déclaré.

Les visiteurs, venant principalement de Russie, partent du terminal d’arrivée de l’aéroport international d’Antalya en Turquie le 22 septembre 2022, un jour après que la Russie a annoncé une mobilisation partielle. (Kaan Soyturk/Reuters)

Sarkisiants a effectué une année obligatoire de service militaire, où il a déclaré qu’il « n’était même pas autorisé à utiliser des fusils ». Mais maintenant, il dit que cela ne l’empêcherait pas d’être envoyé au front.

Il a trouvé un appartement et payé d’avance son loyer pendant six mois seulement pour voir sa demande de résidence rejetée. Curieusement, il dit que la demande de sa femme, qui était presque identique, a été approuvée par la suite.

Sarkisiants, qui travaillait sur son doctorat en philosophie en Russie et ne gagne actuellement aucun revenu substantiel, vit de l’argent de la location de son appartement à Moscou.

« Ce n’est pas une expérience agréable de vivre illégalement », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait pas de bonnes options pour le moment.

Il ne retournera pas en Russie étant donné que le pays a maintenant introduit un système de tirage électronique qui interdit aux hommes de quitter le territoire à partir du moment où la convocation est délivrée en ligne.

Sarkisiants dit également qu’il a été arrêté deux fois pour avoir manifesté dans les jours qui ont suivi le lancement de son invasion par la Russie, et s’il revenait et s’exprimait, il pourrait faire face à des années de prison.

Son plan est de rester en Turquie pour le moment, mais de déménager éventuellement en Serbie. Il sait qu’une fois qu’il aura quitté le pays, il devra payer une amende administrative pour y avoir résidé sans les documents appropriés.

Sarkisiants dit que vivre illégalement en Turquie crée toutes sortes d’inquiétudes quant à l’accès aux soins de santé et à d’autres services. Mais il dit que même les Russes avec des permis vivent toujours avec l’incertitude quant à la durée pendant laquelle ils peuvent rester séparés de leur famille.

Subbotnik au large de la côte

CBC News s’est entretenu avec des Sarkisiants sur une île au large d’Istanbul où lui et un groupe d’émigrés russes récents nettoyaient les ordures dans le cadre d’une sortie sociale.

L’événement facturé était un subbotnikqui fait référence à la tradition soviétique de faire du bénévolat le samedi.

Un groupe de Russes récemment arrivés en Turquie nettoient une plage sur l’île turque de Kinaliada le 13 mai 2023. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Il a été organisé par Denis Agenorov, 37 ans, qui a laissé sa femme et son travail de rêve dans la durabilité environnementale à Moscou pour Istanbul, où il vit depuis des mois sans revenu.

Il a postulé pour des dizaines de nouveaux emplois, mais n’a reçu que quelques entretiens et aucune offre.

Il dit qu’il a trouvé la Turquie très accueillante et qu’il voulait organiser le nettoyage des côtes comme un moyen de redonner et d’aider les Russes à se connecter les uns aux autres alors qu’ils sont aux prises avec les conséquences de l’invasion.

« Je pense que je ne l’ai pas encore géré mentalement », a-t-il déclaré à CBC News. « Il faudra beaucoup d’années pour réaliser ce qui s’est passé en tant que nation, vraiment. »

Andrei Gamov, 35 ans, siège sur l’île turque de Kinaliada le 13 mai 2023. Il a quitté la Russie pour éviter d’être enrôlé, mais sa femme et sa jeune fille y restent. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Andrei Gamov, 35 ans, qui a laissé sa femme et sa fille de trois ans à Moscou, ainsi qu’un travail d’ingénieur chez le géant russe de l’énergie Gazprom, ramassait à ses côtés de petits morceaux d’ordures près de l’eau.

Il a un permis de séjour en Turquie et a trouvé du travail en dehors de son domaine, mais dit que son avenir est plein d’incertitudes.

« C’est tellement stressant… de quitter son pays d’origine, de perdre sa langue, ses amis, sa famille », a-t-il déclaré.

« Nous sommes aussi des victimes, car nous sommes obligés de partir. … Mais, bien sûr, les Ukrainiens sont les principales victimes. »