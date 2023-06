Rhonda Pauls se souvient du frisson d’être une jeune arbitre et de faire cet appel serré au marbre: « Vous êtes sorti! »

Elle se souvient également de ce sentiment de rétrécissement de voir un entraîneur enragé sortir de la pirogue pour lui dire, entre autres, qu’elle a tort.

« C’était terrifiant pour moi », a déclaré Pauls.

« Surtout en tant que femme sur le terrain avec, vous savez, de grands hommes et vous avez quelqu’un qui vous fonce dessus, rouge au visage, vous crachant des graines de tournesol au visage, agitant les bras, vous disant que vous êtes terrible et que vous avez fait le mauvais appel et vous avez ruiné le jeu pour tout le monde.

« Cela ne vous fait pas vous sentir très bien. »

Pauls s’y est tenu, cependant, et est maintenant un arbitre accompli qui arbitre des matchs de haut niveau au Canada et aux États-Unis.

Rhonda Pauls, directrice générale de Baseball PEI, affirme que les arbitres sont la cible d’abus qui ne seraient tolérés dans aucun autre milieu de travail. (Shane Ross/CBC)

Mais elle ne veut pas que d’autres arbitres, en particulier les jeunes, subissent le genre d’abus qui, selon elle, ne seraient pas tolérés à l’épicerie, au travail ou dans tout autre environnement sans répercussions.

En tant que nouveau directeur général de Baseball Î.-P.-É., Pauls a introduit une nouvelle politique de « non-confrontation » qui interdit aux entraîneurs des équipes U-18 et moins d’entrer dans l’espace d’un arbitre pour contester les appels.

A l’ump de s’engager

Voici comment cela fonctionne:

Les entraîneurs ne sont pas autorisés à discuter des «appels de jugement», tels que des balles et des grèves, ou des appels de sécurité et de sortie sur les buts.

« Tout le monde fait des erreurs sur le terrain, mais les arbitres semblent être tenus à une norme différente de celle des autres », déclare Rhonda Pauls. (Shane Ross/CBC)

Les entraîneurs peuvent cependant approcher un arbitre pour remettre en question une interprétation d’une règle, à condition qu’ils restent hors du terrain de jeu. Même alors, c’est aux arbitres de décider s’ils veulent s’engager. dit Pauls.

« Nous espérons que les entraîneurs, du fait qu’ils doivent s’arrêter là et avoir ce moment pour attendre l’approche de l’arbitre, qu’ils pourront se ressaisir et garder les conversations respectueuses, ce qui est vraiment tout ce que nous recherchons. »

Les entraîneurs et les officiels d’équipe sont responsables d’empêcher leurs partisans de chahuter les arbitres.

Les appels sûrs et retirés sont parmi les décisions les plus controversées que les arbitres doivent prendre. (Racheal Grazias/Shutterstock)

« Vous pouvez généralement dire par la direction des commentaires, quel côté du terrain le spectateur soutient », a déclaré Pauls.

« Donc, l’arbitre va maintenant aller voir l’entraîneur et dire: » Vous savez, grand-père en veste bleue, là-bas, commente chaque balle et frappe en désaccord avec moi. Je ne peux pas me concentrer. J’ai besoin que ça s’arrête. «

Une infraction à la règle pourrait entraîner une éjection automatique.

Il faut un certain niveau de confort pour s’attendre à ce qu’un adolescent puisse faire face… à la mauvaise conduite d’un adulte. —Mike Richards

Mike Richards, le superviseur des arbitres de Baseball PEI, affirme que la nouvelle politique facilitera le recrutement et la rétention des arbitres, dont environ 75 % sont adolescents et gagnent environ 35 $ par match.

Il a dit qu’il y avait eu des moments, à la suite d’une confrontation avec un entraîneur, où il voulait « se glisser dans un trou » et terminer le match le plus tôt possible. Au fil des ans, l’abus des officiels s’est normalisé, a-t-il dit, laissant beaucoup reconsidérer leur décision de devenir arbitre.

« Il faut un certain niveau de confort pour s’attendre à ce qu’un adolescent soit capable de gérer ou, vous savez, de gérer la mauvaise conduite d’un adulte », a déclaré Richards.

« Nous voulions donc essentiellement examiner ces situations et essayer de trouver et de nous concentrer sur une solution pour l’empêcher ou l’éliminer complètement du jeu. »

« Ça ne devrait pas être une chose »

La règle fonctionne « assez bien » jusqu’à présent cette saison, a déclaré Xavier Power, 13 ans, arbitre de deuxième année à l’Î.-P.-É.

« De toute façon, les entraîneurs ne devraient pas crier après les arbitres. Cela ne devrait pas être une chose. »

Xavier Power, 13 ans et dans sa deuxième année d’arbitrage, dit que les entraîneurs ne devraient jamais crier après les arbitres. (Soumis par Jillian Power)

Power a déclaré qu’il était devenu arbitre parce qu’il aimait regarder le baseball. Il a dit que l’expérience a été positive. Parfois, il peut entendre un « grognement » d’un frappeur qui pensait qu’une frappe était une balle, mais tout le monde a fait preuve de son meilleur comportement.

Power a déclaré qu’il y a des moments où les arbitres feront des erreurs, mais la nouvelle règle le rend plus confiant quant à la façon d’y remédier.

« Tu dois dire, ‘J’ai foiré’… Ouais, tu te sens gêné. »

Tout droit d’avoir tort

Pauls a dit qu’il devrait être acceptable pour les arbitres de se tromper parfois.

« Tout le monde fait des erreurs sur le terrain, mais les arbitres semblent être tenus à un niveau différent de celui des autres.

Si un joueur laisse passer le ballon au sol entre ses jambes parce qu’il n’a pas posé son gant au sol devant, personne ne lui crie dessus. —Rhonda Pauls

« Lorsque l’entraîneur fait une erreur, vous ne voyez généralement pas les joueurs ou les parents les réprimander pour cela. Si un joueur laisse le ballon au sol entre ses jambes parce qu’il n’a pas posé son gant sur le sol devant, personne crie après eux pour ça. Ils disent: ‘Hé, ça va, on l’aura la prochaine fois.' »

Mais quand un arbitre fait une erreur ?

« ‘Garçon, c’était terrible. Tu es terrible. Tu ne devrais pas être ici.’ Eh bien, s’ils n’étaient pas là, nous n’aurions pas de match. C’est donc en quelque sorte ce dont nous essayons de changer la culture. «