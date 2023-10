En toute impartialité, je qualifie ces tueurs médiévaux de terroristes du Hamas – alors pourquoi la BBC ne le ferait-elle pas ?

Vous souvenez-vous de la façon dont tout le monde s’est battu en 2020 pour soutenir l’horrible mouvement Black Lives Matter ?

Nous avions même des experts du football portant des badges BLM. Et des flics stupides qui se mettent à genoux.

Mais BLM n’a jamais eu pour objectif la justice pour les Noirs. Il s’agissait de semer la division et la haine entre les races. Oh, et comme moyen de gagner de l’argent pour ceux qui ont lancé le mouvement et empoché d’énormes dons.

C’est pourquoi certains disent que BLM signifie Buy Larger Mansions.

Quoi qu’il en soit, la dernière initiative de BLM est de publier en ligne une photo d’un de ces parapentistes maléfiques du Hamas, qui a assassiné des centaines de personnes, avec le commentaire « We Stand By Palestine ».

Maintenant que nous savons à quel point ils sont vils, pouvons-nous, s’il vous plaît, jeter BLM aux poubelles de l’histoire ?