En tête du championnat – Tottenham est une équipe transformée sous Ange Postecoglou

Un peu de positivité va très loin. La victoire 1-0 de Tottenham à Luton samedi a permis à l’équipe d’Ange Postecoglou de se hisser au sommet de la Premier League. Les Spurs sont une équipe transformée.

Même si cela semble lointain maintenant, la saison dernière avait également bien commencé pour le club du nord de Londres, avec cinq victoires et deux nuls lors des sept premiers matches sous la direction d’Antonio Conte.

Avant le match de samedi à Kenilworth Road, les Spurs avaient égalé ce retour. Mais contrairement à la saison dernière, ils ne se sont pas démarqués cette fois lors de leur huitième match.

La défaite à Arsenal la saison dernière a ramené l’équipe de Conte à la réalité. On avait alors l’impression que les Spurs surpassaient leurs performances et les résultats ultérieurs ont montré que c’était le cas puisque les Lilywhites ont perdu quatre de leurs sept matchs suivants.

Cela semble déjà différent. Le projet de Postecoglou ne fait que démarrer et les Spurs jouent aux avant-postes. Le football est passionnant, les supporters sont de retour et l’ambiance est à nouveau positive.

Tout s’est également passé rapidement. Et pourtant, il y a quelques mois à peine, Conte se plaignait qu’il n’y avait aucune chance de changer « l’histoire de Tottenham » dans un avenir proche.

« Changer ce type de situation qui se produit depuis de très nombreuses années à Tottenham, ce n’est pas simple », a-t-il déclaré. « En peu de temps, il est impossible de faire cela, non seulement pour moi mais je pense que pour n’importe quel manager ou entraîneur, intervenir et changer l’histoire en une seconde. [is the] l’histoire de ce club depuis 20 ans. »

Cela semble ridicule maintenant. Et après plusieurs saisons à observer un style réactif sous la direction de Conte, Jose Mourinho et Nuno Espirito Santo, les Spurs jouent enfin le type de football conforme à leurs traditions. Après tout, oser, c’est faire.

Le président Daniel Levy a commis des erreurs en cours de route, mais signer Postecoglou semble déjà être un coup de maître. Et Levy lui-même semblait soulagé après le récent forum de fans. « Nous avons récupéré notre Tottenham », rayonnait-il.

Le match de samedi était exactement le type de match qui aurait pu faire trébucher Tottenham dans le passé. Avec la chance d’atteindre le sommet et les Spurs qui s’attendaient vraiment à gagner, c’était définitivement une peau de banane potentielle.

Ces craintes se seront accrues après que les visiteurs n’ont réussi à convertir aucune de leurs premières occasions et qu’Yves Bissouma ait été expulsé à la fin de la première mi-temps, mais il semble vraiment que cette équipe des Spurs soit faite de matériaux plus forts.

En fin de compte, c’est une improvisation rapide de Dejan Kulusevski qui a fourni l’étincelle. James Maddison courait pour prendre le corner après avoir frappé un tir depuis la gauche, mais le Suédois a joué une courte passe au milieu de terrain à la place, il a battu Alfie Doughty avec une super habileté et a coupé le ballon pour que Van de Ven termine.

EXCLUSIF: Micky van de Ven sur la victoire épique de Liverpool et la vie aux Spurs jusqu’à présent

Après cela, il était temps de défendre – ce qui n’était pas toujours une spécialité des Spurs ces dernières années. Mais l’équipe a travaillé dur, a gardé le contrôle et a mérité les trois points.

Postecoglou a expliqué après le match que les Spurs avaient peut-être commis une erreur les années précédentes, mais il a déclaré : « Je ne veux pas parler du passé ».

Et à propos de la performance de ses joueurs, il a ajouté : « En fin de compte, leur volonté et leurs efforts pour s’assurer que nous gagnions, pas seulement les titulaires mais les gars qui entraient, c’était un grand effort collectif. »

Les Spurs sont donc en tête et si Arsenal et Manchester City font match nul aux Emirats dimanche, ils y resteront pour la prochaine trêve internationale.

Postecoglou ne s’emballe pas pour autant.

« Nous n’avons rien réalisé », a-t-il déclaré. « Tout ce que nous avons fait, c’est poser de très bonnes bases. »

C’est un euphémisme – et les fans de Tottenham peuvent être extrêmement excités de voir ce qui peut être construit sur ces fondations.

