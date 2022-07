En temps de conflit, les entrepreneurs ukrainiens font de la guerre leur affaire

De nombreuses entreprises travaillent sur une base caritative pour soutenir les forces armées ukrainiennes. Mais de plus en plus, les entreprises cherchent à établir des modèles à but lucratif qu’elles peuvent maintenir tout au long du conflit – et peut-être même une fois celui-ci terminé, en gardant un œil sur l’exportation.

Oksana Cherepanych, 36 ans, a déclaré que ce n’était pas seulement son intérêt personnel qui avait motivé sa décision de réorienter son entreprise de fabrication d’uniformes d’hôtels et de restaurants vers un fabricant de tenues régimentaires ukrainiennes.