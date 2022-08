En tant qu’immigrant, j’aspirais à avoir une famille. Maintenant, les voisins sont devenus ce parent pour moi

Cette pièce à la première personne est de Vaidehee Lanke, une diplômée de l’Université de la Saskatchewan vivant à Saskatoon. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez voir la FAQ .

En grandissant, j’ai toujours rêvé d’avoir plus de famille. Ma famille a immigré de l’Inde au Canada quand j’avais quatre ans, donc les seuls membres de la famille que je connaissais vraiment étaient ma sœur cadette, ma mère et mon père. Bien que nous quatre soyons une unité soudée, parfois cela n’a pas été suffisant.

Pendant les vacances comme Diwali et Noël, notre appartement se sentait vide. J’avais envie des familles tentaculaires que mes amis à l’école avaient – grands-parents, tantes, oncles, cousins ​​et amis, avec beaucoup de traditions familiales.

Dans les moments difficiles, mon désir de famille était comme un trou qui ne se comblerait jamais. Je souhaiterais un système de soutien sur lequel s’appuyer, apprendre et se rappeler que nous n’étions pas seuls au monde.

Au cours des 16 années où ma famille a vécu à Saskatoon, j’ai appris que le vide fera toujours partie de notre expérience d’immigrant. Cependant, j’ai aussi découvert que parfois des gens entrent dans votre vie et deviennent votre famille d’élection.

Bien qu’elle fasse partie d’une famille très unie, Vaidehee Lanke, à droite, a déclaré qu’elle aspirait toujours à une famille élargie tentaculaire. (Soumis par Vaidehee Lanke)

Un accueil chaleureux

Mes parents étaient des acheteurs d’une première maison bouleversés lorsque nous avons rencontré Denny et Pat pour la première fois. J’avais neuf ans à l’époque.

Nous nous sommes arrêtés devant la maison et avons remarqué un homme âgé qui s’occupait de sa pelouse avec beaucoup de soin. Après avoir jeté un coup d’œil à l’intérieur de la maison, nous étions sur le chemin du retour vers la voiture lorsque l’homme nous a souri, comme s’il nous invitait à une conversation.

Lorsque nous avons posé des questions sur la région, il s’est lancé avec enthousiasme dans une histoire du quartier et de sa famille. Notre conversation nous a rassurés à un moment où nous en avions besoin.

Déménageant dans un nouveau quartier à Saskatoon, la famille Lanke avait besoin d’être rassurée par des voisins qui l’ont accueillie dans la communauté. (Soumis par Vaidehee Lanke)

Un jour ou deux après avoir emménagé dans le quartier, notre sonnette a sonné. C’est ainsi que nous avons fait la connaissance de Denny, l’homme au sourire éclatant, et de sa femme Pat, une femme pleine de gaieté et de conseils pratiques.

Denny et Pat nous ont toujours fait sentir que nous appartenions au quartier. Chaque fois que nous passions, Pat nous faisait signe depuis la grande fenêtre de leur salon et Denny engageait une conversation amicale.

Ensemble, Denny et Pat nous ont aidés à naviguer dans la vie comme ils le pouvaient. Denny a offert avec enthousiasme une expérience précieuse aux projets de rénovation domiciliaire, de l’entretien des pelouses aux travaux de clôture et de toiture. La sagesse infinie de Pat a aidé dans de nombreux moments de la vie.

Lorsque je suis entré dans un programme scientifique spécialisé à l’autre bout de la ville en tant qu’élève du primaire, Denny et Pat m’ont généreusement conduit quand il faisait trop froid pour prendre un bus. Ils se garaient même dans notre allée, cinq minutes plus tôt à chaque fois, juste pour que je n’aie pas à traverser la rue pour me rendre chez eux par temps glacial.

Vaidehee Lanke, deuxième à partir de la gauche, et sa sœur posent avec leurs voisins Denny et Pat lors de la cérémonie de remise des diplômes de 8e année de Vaidehee. (Photo soumise par Vaidehee Lanke)

Pat a patiemment appris à ma mère à conduire, une compétence essentielle à Saskatoon. Quand c’était mon tour d’apprendre, Pat m’a appris aussi. Maintenant, quand l’un de nous conduit, je me souviens de l’amour de Pat.

Quand j’ai déménagé pour un job d’été, j’étais inquiète car je ne savais pas cuisiner. Pat m’a donné un cadeau d’adieu d’un livre de cuisine, plein de recettes recueillies au fil des ans. Bien des années plus tard, je m’y réfère encore.

Vaidehee Lanke, à gauche, avec sa mère et sa sœur. La famille a été initiée à la cueillette de baies par ses voisins. (Soumis par Vaidehee Lanke)

Un été, quand mon vélo est tombé en panne, j’ai demandé de l’aide à Denny. Il m’a emmené avec mon vélo au magasin et m’a expliqué le problème. Il aurait pu me présenter comme son voisin, mais à la place il a dit : « c’est ma petite-fille ». Je n’oublierai jamais ce moment.

Avec le recul, je me rends compte que j’avais déjà intériorisé que Denny et Pat étaient de la famille. Leur amitié a fait en sorte qu’aucun Noël – une nouvelle tradition pour notre famille – ou un anniversaire ne se soit senti vide.

Je suis fière de beaucoup de choses, mais être leur petite-fille est en tête de liste.

Partageons nos cultures

Notre amitié avec une autre famille de l’autre côté de la rue a également commencé avec des sourires à travers la fenêtre. Un jour, à l’improviste, ils ont généreusement invité notre famille aux célébrations de leur 25e anniversaire de mariage. Nous nous sommes présentés sans connaître personne, mais ils nous ont accueillis dans leur vie sans hésitation.

De là, notre amitié s’est épanouie. Nous avons partagé de nombreux repas ensemble. Ils nous ont fait découvrir la plus douce des confitures, le croustillant aux baies de Saskatoon et l’art de faire une vinaigrette impeccable, et ma famille a partagé nos currys indiens et nos sucreries.

Au fil des ans, Vaidehee Lanke, centre, et sa famille ont échangé traditions, culture et nourriture avec une famille en face d’eux. (Soumis par Vaidehee Lanke)

Ils ont été les premiers à nous célébrer avec tous les jalons. Même quand nous ne pouvons pas célébrer en personne, ils trouvent un moyen. Lorsque Diwali s’est déroulé pendant la pandémie, ils nous ont envoyé une boîte de cookies en forme de diyas — lampes qui ont une signification particulière dans notre culture.

À travers les défis de la vie – perte d’emploi et parcours de santé mentale – ils se sont tenus à nos côtés et ont été les personnes sur lesquelles nous pouvions nous appuyer. Ils nous surveillent toujours, nous rappelant à chaque fois que nous ne sommes pas seuls.

Maintenant, quand je pense à la famille, j’imagine une toile avec des brins reliant toutes les personnes qui nous font nous sentir vus, entendus, soutenus, compris et responsabilisés. La plus belle partie est que ce site Web peut continuer à se développer.

Avec gentillesse et cœur ouvert, Denny, Pat et la famille d’en face ont choisi d’embrasser notre famille d’immigrants. Maintenant, à leur tour, ils sont devenus la famille que je chéris si profondément.

