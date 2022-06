En tant qu’hôte du sommet, l’Espagne exhorte l’OTAN à surveiller son flanc sud

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BARCELONE, Espagne – Alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie dominera certainement un prochain sommet de l’OTAN à Madrid, l’Espagne et d’autres pays membres poussent discrètement l’alliance occidentale à examiner comment les mercenaires alignés avec le président russe Vladimir Poutine étendent l’influence de Moscou en Afrique. En tant qu’hôte du sommet qui se tiendra de mardi à jeudi, l’Espagne souhaite souligner sa proximité avec l’Afrique alors qu’elle fait pression pour une plus grande concentration sur le flanc sud de l’Europe dans un nouveau document décrivant la vision de l’OTAN de ses défis et tâches en matière de sécurité.

Le Concept stratégique est le document de travail le plus important de l’OTAN après le Traité de l’Atlantique Nord de 1949, qui contenait la disposition clé selon laquelle une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. L’évaluation de la sécurité est mise à jour environ tous les dix ans pour réinitialiser le programme de sécurité de l’Occident.

La version actuelle, approuvée à Lisbonne en 2010, indiquait que le risque d’une guerre conventionnelle sur le territoire de l’OTAN était “faible”. Il n’a pas mentionné explicitement les préoccupations concernant l’instabilité en Afrique. À l’époque, l’alliance considérait l’apathie comme sa plus grande menace militaire; Les plaintes américaines selon lesquelles certains membres européens ne payaient pas leur dû figuraient en bonne place dans les pourparlers au sommet.

Avance rapide d’une douzaine d’années, et la vue est très différente du siège de l’OTAN à Bruxelles. Après La Russie a apporté la guerre à proximité des frontières orientales de l’OTAN, l’alliance s’est efforcée de fournir à l’Ukraine un assortiment d’armes plus puissantes et d’éviter le risque très réel d’être entraînée dans les combats.

Mais il semble y avoir un consensus parmi les membres de l’OTAN à l’approche du sommet de Madrid sur le fait que si la Russie reste la préoccupation n°1, l’alliance doit continuer à élargir sa vision à l’échelle mondiale. La position de l’Espagne pour une concentration accrue sur « le Sud » est partagée par la Grande-Bretagne, la France et l’Italie.

Selon eux, les défis sécuritaires en Afrique proviennent d’un Poutine apparemment déterminé à restaurer les gloires impériales de la Russie ainsi que d’une Chine expansive. La Russie a gagné du terrain grâce à la présence de ses mercenaires dans la région du Sahel, une étendue semi-aride s’étendant du Sénégal au Soudan qui souffre de conflits politiques, de terrorisme et de sécheresse.

“Chaque fois que je rencontre les ministres de l’OTAN, le soutien des alliés est total en raison de l’instabilité que nous constatons à la frontière sud de l’alliance et surtout de la situation actuelle dans la région du Sahel”, a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères José Albares.

Le Kremlin nie tout lien avec le Wagner Group, une force mercenaire avec une présence croissante en Afrique centrale et du Nord et au Moyen-Orient. La société militaire privée, qui a également participé à la guerre en Ukraine, s’est implantée en Libye, au Mali, au Soudan et en République centrafricaine.

Au Mali, les soldats wagnériens comblent un vide créé par la sortie de l’ancienne puissance coloniale France. Au Soudan, l’offre d’alliance économique de la Russie lui a valu la promesse d’une base navale en mer Rouge. En République centrafricaine, les combattants de Wagner protègent les mines d’or et de diamants du pays. En retour, Poutine obtient des alliés diplomatiques et des ressources.

Le président français Emmanuel Macron a longtemps appelé à une « plus grande implication » de l’Otan dans la région du Sahel. Maintenant que Wagner s’est installé au Mali, les autorités françaises ont souligné que les mercenaires de Wagner étaient accusés d’atteintes aux droits de l’homme en République centrafricaine, en Libye et en Syrie.

L’ancien secrétaire général de l’OTAN, Javier Solana, a déclaré que la campagne militaire brutale de la Russie en soutien au président syrien Bashar al-Assad pendant la longue guerre civile de son pays l’avait enhardi.

“La Syrie a donné (aux Russes) le sentiment qu’ils pourraient être plus actifs dans cette partie du monde”, a déclaré Solana à l’Associated Press. “Ils ont de très bonnes relations avec l’Algérie et ils ont (…) des gens à la Wagner au Sahel, ce qui est délicat.”

Avec le Sahel, le Maroc et l’Algérie menacés d’aggravation de l’instabilité, “la partie sud de l’OTAN, pour le Portugal, l’Espagne, la Grèce, etc., ils aimeraient avoir un œil ouvert sur cette partie du monde”, a-t-il déclaré.

L’Italie est un autre membre de l’OTAN sensible au climat politique de l’autre côté de la mer Méditerranée. La base de commandement des forces conjointes de l’OTAN à Naples, qui a ouvert en 2017 un hub sud axé spécifiquement sur le terrorisme, la radicalisation, la migration et d’autres problèmes de sécurité émanant de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

L’ambassadeur d’Italie auprès de l’OTAN, Francesco Maria Talo, a déclaré dans une interview accordée en mai à l’agence de presse italienne ANSA que les crises humanitaires en Afrique doivent concerner tous les alliés de l’OTAN.

« Près de nous, il y a l’Afrique, avec un milliard d’habitants menacés de pauvreté, aggravée par l’insécurité alimentaire, le terrorisme et le changement climatique, autant de facteurs qui se conjuguent pour créer l’insécurité », a déclaré Talo. “Et la Russie y est également présente.”

L’importance de l’autre côté de la Méditerranée est devenue douloureusement évidente pour l’Espagne au cours de l’année écoulée en raison d’une série de crises diplomatiques impliquant le Maroc et l’Algérie et leurs rivalité sur le sort du Sahara Occidentalune ancienne colonie espagnole.

Au milieu des différends, la sécurité des frontières réduite permis aux migrants d’entrer sur le territoire espagnolet il y avait menaces perçues pour les approvisionnements énergétiques. Les analystes considèrent les deux comme des tactiques de “guerre hybride” lorsque les gouvernements les utilisent contre d’autres pays.

S’exprimant à Madrid le mois dernier, le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a souligné la problèmes causés l’année dernière lorsque la Biélorussie, un allié de Poutine, aurait encouragé les migrants à franchir ses frontières vers la Pologne et d’autres pays voisins.

“Si des gens comme Wagner obtiennent le contrôle qu’ils ont ou qu’ils aimeraient avoir dans des endroits comme la Libye ou même ce que nous voyons qu’ils font déjà au Mali, ne pensez pas que l’Espagne sera épargnée par cela”, a déclaré Wallace.

L’OTAN devrait également inclure dans le nouveau document stratégique une référence à la portée militaire croissante de la Chine à la fois dans et au-delà du théâtre du Pacifique. Le secrétaire général Jens Stoltenberg a déclaré le mois dernier à Madrid que “la Chine s’est jointe à la Russie pour contester ouvertement le droit de chaque pays de choisir sa propre voie”.

En mai, le général de l’armée américaine Stephen J. Townsend, commandant du Commandement américain pour l’Afrique, a averti que la Chine tentait de construire une base navale militaire sur la côte atlantique de l’Afrique. Il a dit que la Chine “a le plus de traction” vers l’établissement de la base en Guinée équatoriale, une minuscule dictature riche en pétrole qui était autrefois la seule colonie espagnole d’Afrique subsaharienne.

La Chine n’exploite qu’une seule base militaire étrangère reconnue, située à Djibouti en Afrique de l’Est, mais beaucoup pensent que son Armée populaire de libération est en train d’établir un réseau militaire à l’étranger, même si elle n’utilise pas le terme « base ».

L’OTAN a invité les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande au sommet pour démontrer son intérêt pour l’Asie-Pacifique.

Le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, une ancienne colonie française en Afrique de l’Ouest, est également invité à assister à un dîner de travail des autres ministres des Affaires étrangères au sommet de l’OTAN. L’OTAN a déclaré que le pays, qui borde le Sahara occidental, l’Algérie, le Mali et le Sénégal, était “étroitement associé aux travaux préparatoires” du nouveau concept stratégique.