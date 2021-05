En tant que tergiversations du Congrès, les États interviennent pour définir des règles pour Internet

WASHINGTON – Les organes de presse en Floride pourraient bientôt être en mesure de poursuivre Facebook et Twitter si les sociétés de médias sociaux retirent leur contenu. Les Arkansans qui achètent sur Amazon pourront voir les informations de contact des marchands tiers, que le site ne sera pas obligé de montrer aux personnes en dehors de l’État. Les résidents de Virginie peuvent demander à Google et Facebook de ne pas vendre leurs données personnelles, et l’État peut poursuivre les entreprises si elles ne se conforment pas. Ces mesures sont le résultat d’un éclair législatif extraordinaire des États pour prendre le pouvoir des plus grandes entreprises technologiques. Au cours des six derniers mois, Virginie, Arkansas, Floride et le Maryland font partie d’au moins 38 États qui ont présenté plus de 100 projets de loi pour protéger la confidentialité des données des gens, réglementer les politiques de discours et encourager la concurrence technologique, selon un décompte du New York Times.

C’est une escalade drastique par rapport aux années passées. Pour la seule confidentialité en ligne, les États ont proposé 27 projets de loi en 2021, contre deux en 2018, selon l’Association internationale des professionnels de la protection de la vie privée. Seule une poignée de projets de loi a été promulguée, mais la pression indique que les États ne se contentent plus de rester en marge de l’établissement des règles pour Internet – d’autant plus que Washington a progressé lentement. Alors que le Congrès a intensifié les audiences et les rapports pour réduire le pouvoir de Google, Amazon, Apple et Facebook ces dernières années, les législateurs n’ont adopté qu’un seul projet de loi, qui a ouvert les géants des médias sociaux à plus de responsabilité légale s’ils facilitent le trafic sexuel. Tom Wheeler, ancien président de la Federal Communications Commission, a déclaré que le récent barrage d’actions de l’État «prouve une fois de plus que la nature a horreur du vide». «L’incapacité des décideurs politiques au niveau national à agir a invité les régulateurs étatiques et étrangers à agir», a-t-il déclaré. La poussée législative des États devrait conduire à des expériences en ligne inégales à travers le pays. Les internautes commencent à avoir des droits différents selon leur lieu de résidence. Cela crée des complications pour les entreprises de technologie, qui naviguent dans un fourré juridique géographique. Facebook, Google, Amazon et d’autres peuvent devoir réviser leurs produits pour se conformer aux lois et décider de mettre en œuvre les changements, même dans des endroits où ils ne sont pas légalement tenus de le faire.

Les détracteurs de la réglementation de l’État ont averti que les entreprises de technologie n’étaient pas les seules à devoir traverser le patchwork de règles. «Pour les consommateurs, cela est synonyme de confusion», a déclaré Daniel Castro, vice-président de l’Information Technology & Innovation Foundation, un groupe de réflexion parrainé par des entreprises technologiques. Apple et Google ont refusé de commenter. Jodi Seth, une porte-parole d’Amazon, a souligné un mois d’avril article de blog du directeur de la politique de l’entreprise, Brian Huseman, qui a déclaré que les lois de l’État risquaient de créer un méli-mélo de réglementations qui ne serviraient pas bien les utilisateurs. Will Castleberry, vice-président de l’État et de la politique publique locale de Facebook, a déclaré qu’au lieu de cela, le réseau social soutenait largement davantage de lois fédérales. «Bien que nous soutenions les efforts des États pour relever des défis spécifiques», a-t-il déclaré dans un communiqué, «il y a des problèmes, comme la confidentialité, où il est temps de mettre à jour les règles fédérales pour Internet – et ceux-ci doivent venir du Congrès.» Pour lutter contre les règles éclatantes, les entreprises technologiques sont passées à l’offensive. Bien que les données sur le lobbying de l’État soient incohérentes et souvent sous-déclarées, Google, Amazon et Facebook ont ​​consacré 5 millions de dollars combinés à ces efforts en 2019, selon le National Institute on Money in Politics, une organisation à but non lucratif. Les entreprises ont également augmenté leurs rangs de lobbying à des dizaines dans les législatures des États par rapport aux forces squelettiques d’il y a cinq ans. Laissez-nous vous aider à protéger votre vie numérique Avec la dernière mise à jour du logiciel mobile d’Apple, nous pouvons décider si les applications surveillent et partagent nos activités avec d’autres. Voici ce qu’il faut savoir. Un peu de maintenance sur vos appareils et vos comptes peut contribuer grandement à maintenir votre sécurité contre les tentatives non désirées de tiers pour accéder à vos données. Voici un guide des quelques changements simples que vous pouvez apporter pour vous protéger et protéger vos informations en ligne. Avez-vous déjà envisagé un gestionnaire de mots de passe? Tu devrais. Il existe également de nombreuses façons d’effacer les traces que vous laissez sur Internet.

Certaines entreprises ont également récemment envoyé des ingénieurs de haut niveau pour éliminer les propositions de l’État. En février, l’ingénieur en chef de la confidentialité d’Apple, Erik Neuenschwander, a témoigné lors d’une audience du Sénat du Dakota du Nord pour s’opposer à un projet de loi qui permettrait aux développeurs d’applications d’utiliser leurs propres systèmes de paiement et de contourner les règles de l’App Store d’Apple. Le projet de loi est mort une semaine plus tard dans un vote de 36 contre 11. Même ainsi, les États ont fait un bond en avant. En février, les législateurs du Maryland ont annulé le veto de leur gouverneur d’une nouvelle taxe sur des sites comme Facebook et Google. La taxe, la première visant le commerce de la publicité comportementale, prend une part de l’argent que les entreprises tirent de la vente d’annonces diffusées dans le Maryland. Une analyse prévoyait qu’elle lèverait jusqu’à 250 millions de dollars la première année, une fraction des 267 milliards de dollars de revenus annuels combinés de Facebook et de Google, mais une menace réelle si elle est reproduite dans tous les États. Des groupes commerciaux pour Google, Amazon et Facebook ont ​​tenté d’arrêter la taxe. Ils ont embauché un consultant politique bien connecté pour affirmer que cela nuirait aux petites entreprises. Quand cela a échoué, les groupes commerciaux poursuivi pour le bloquer. Le litige est en cours.

En mars, la Virginie aussi adopté un projet de loi sur la confidentialité des données qui donne aux résidents le droit de refuser la vente de leurs données et de voir quelles informations les entreprises ont collectées à leur sujet. La Virginie a été le deuxième État à adopter une vaste loi sur la protection de la vie privée, après que la Californie l’ait fait en 2018. La loi de Virginie était en quelque sorte une victoire pour l’industrie de la technologie, car elle ne permet pas aux consommateurs d’intenter leurs propres poursuites contre les entreprises de technologie. Il ne couvre également que les données personnelles liées à l’identité d’une personne, plutôt que les identifiants numériques uniques et anonymes utilisés par de nombreux systèmes de ciblage Web. Mais il a mis en évidence l’inaction à Washington, où une loi fédérale sur la protection de la vie privée est bloquée en raison d’une impasse partisane et du lobbying technologique. «Il n’y a pas de législation fédérale qui protège complètement nos consommateurs», a déclaré Cliff Hayes, un délégué démocratique de Virginie qui a contribué à l’élaboration du projet de loi sur la protection de la vie privée. «Nous avons ce grand vide.» Les républicains, qui contrôlent pleinement plus de 20 gouvernements d’État, ont été particulièrement actifs dans l’élaboration de projets de loi visant à maîtriser le pouvoir technologique, inversant leur approche traditionnellement non interventionniste. Certains ont proposé des lois pour réglementer la manière dont les plateformes modèrent le contenu pour la première fois, motivés par la perception que les entreprises de technologie censurent les personnalités conservatrices. Le mois dernier, l’Assemblée législative de Floride a adopté une loi interdisant aux entreprises de médias sociaux d’interdire définitivement aux candidats politiques d’accéder à leurs services. La loi interdit également la suppression du contenu de certains médias. Les utilisateurs de médias sociaux peuvent poursuivre les entreprises s’ils estiment qu’une plateforme a injustement appliqué ses règles en supprimant leurs publications. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un républicain, devrait bientôt signer le projet de loi. Le projet de loi de Floride a été l’un des dizaines introduits dans les maisons d’État cette année, visant la manière dont les entreprises modèrent le contenu. D’autres projets de loi ont proposé de restreindre les incitations fiscales que les États peuvent accorder aux entreprises, selon la National Conference of State Legislatures, une organisation à but non lucratif qui représente les intérêts des organes législatifs des États à Washington. L’agilité des États par rapport à celle de Washington a été la plus évidente dans un projet de loi de l’Arkansas qui, selon ses partisans, visait à améliorer la transparence du commerce électronique.

L’année dernière, les concurrents d’Amazon ont commencé à faire pression pour qu’une loi fédérale oblige les marchés en ligne comme Amazon et Etsy à divulguer plus d’informations sur les marchands extérieurs qui utilisent leurs sites. Une telle loi réduirait la vente de biens volés en ligne, ont-ils soutenu. Mais l’effort fédéral n’a abouti à rien. En Arkansas, c’était une autre histoire. Jonathan Dismang, un sénateur républicain de l’État, était frustré après avoir payé 70 $ sur un marché en ligne pour trois bidons de lingettes désinfectantes Clorox au début de la pandémie. Il a dit que cela lui faisait réfléchir à la façon dont les gens stockaient des fournitures vitales et les revendaient en ligne. M. Dismang a déclaré qu’après avoir pris connaissance de la proposition fédérale de transparence pour les détaillants en ligne, il a introduit sa propre mesure d’État en mars. En vertu de la loi, Amazon et Etsy doivent afficher les numéros de téléphone, les e-mails et les adresses physiques de nombreux marchands tiers qui vendent des marchandises sur leurs plates-formes. (Amazon divulgue actuellement une adresse professionnelle pour chaque vendeur, mais pas un e-mail ou un numéro de téléphone.) Les législateurs de l’Arkansas ont rapidement adopté le projet de loi avec de grandes majorités dans les deux chambres de la législature de l’État. Début avril, il était devenu loi – moins d’un mois après son introduction.