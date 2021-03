En tant que médecin, j’étais sceptique à propos du vaccin Covid. Ensuite, j’ai examiné la science.

La lettre de l’Australie est un bulletin hebdomadaire de notre bureau australien. S’inscrire pour l’obtenir par e-mail. Le numéro de cette semaine est rédigé par Amaali Lokuge, médecin au Royal Melbourne Hospital. Alors que le monde enregistre plus de deux millions et demi de décès dus au coronavirus et que les États-Unis célèbrent plus de 50 millions de vaccins administrés, ici au service des urgences de l’hôpital Royal Melbourne, en tant que travailleurs de première ligne, nous nous sommes programmés pour notre première vaccination cette semaine. L’Australie n’a pas enregistré de décès par coronavirus depuis des mois maintenant, et les petites épidémies que nous avons disparaissent en quelques jours en raison de verrouillages agressifs et d’un public conforme. Compte tenu de la faible prévalence de la maladie, les Australiens ont le luxe de choisir de ne pas se faire vacciner ou de retarder le vaccin jusqu’à ce que nous soyons prêts. Jusqu’à la semaine dernière, je n’étais pas sûr de recevoir le vaccin. Quelques les rapports des médias soulignent que les vaccins à ARNm n’ont jamais été approuvés pour une utilisation chez l’homme en dehors des essais cliniques, ce qui en fait une nouvelle technologie qui n’a jamais été testée auparavant. Les vaccins ont été développés à une telle vitesse que je ne pouvais pas être sûr que les principaux effets secondaires n’avaient pas été négligés. Je m’inquiétais de l’auto-immunité causée par l’expression des protéines du pic de coronavirus sur mes propres cellules. Le scepticisme est profondément ancré en Australie et des manifestations contre les vaccins ont éclaté dans nombre de nos villes. En dehors de cette minorité vocale – qui semble s’opposer à la vaccination basée sur des préoccupations théoriques et idéologiques plutôt que scientifiques – il est difficile de jauger l’humeur populaire. J’ai le sentiment que les Australiens se sentent obligés de se faire vacciner, mais en privé, nous sommes nombreux à avoir des réserves. Au sein de la communauté médicale, la désinformation qui imprègne le mouvement anti-vaccination fait qu’il est difficile d’exprimer de véritables préoccupations. Cela attire un léger ridicule de la part de mes collègues – pour eux, j’ai l’impression d’avoir abandonné mes études médicales.

Chaque jour aux urgences, les patients s’éloignent des soins essentiels contre l’avis du médecin, et nous les regardons partir avec un hochement de tête et un sourire triste. Tout comme eux, isolé de mes doutes, j’étais prêt à exercer mon droit au libre arbitre et à refuser le vaccin. Lorsque mes amis non-médecins m’ont posé des questions à ce sujet, j’étais déchiré entre leur faire part de mes préoccupations et jouer à jouer avec le médecin qui recommande la dernière thérapie éprouvée. Les rares à qui j’ai révélé mes inquiétudes m’ont regardé avec perplexité: si un médecin ne faisait pas confiance au vaccin, comment étaient-ils censés le faire? C’était comme une trahison.

La culpabilité que j’ai ressentie à ce sujet m’a obligé à revoir objectivement la littérature sur les vaccins à ARNm. N’étant pas un expert en virologie ou en biochimie, j’ai réalisé que je devais rapidement maîtriser des mots inconnus comme «transfection» et des concepts sur les séquences de gènes. Lentement, les informations que je dévorais ont commencé à changer mes croyances. J’ai appris que la recherche sur l’utilisation de l’ARNm pour les vaccinations et les thérapies contre le cancer était en cours depuis 30 ans. Les essais et erreurs ont affiné cette modalité de sorte qu’elle était presque complètement remplie au moment où Covid a frappé. L’ARNm du vaccin se décompose rapidement dans nos cellules et la protéine de pointe du coronavirus n’est exprimée que de manière transitoire à la surface cellulaire. De plus, ce type de vaccin exploite une technique déjà utilisée par les virus. C’était humiliant de devoir changer d’avis. En réservant mon créneau horaire de vaccination, j’ai réalisé à quel point j’ai de la chance d’avoir accès à toutes ces recherches, ainsi qu’à la formation pour les comprendre.

Je souhaite qu’une plus grande partie de cette information puisse être filtrée vers les membres du public afin qu’eux aussi puissent être aussi informés que nous. En tant que professionnels de la santé, nous ne pouvons pas nous permettre d’être paternalistes et avoir confiance que les gens suivront les conseils sans tous les faits. Cela est particulièrement vrai en Australie, où la grande majorité d’entre nous n’a jamais été témoin des ravages que cette maladie peut infliger. L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 4 mars 2021, 21 h 28 HE Une médaille pour Fauci et un cadeau pour le Smithsonian.

«Je vis un cauchemar tous les jours», a déclaré le propriétaire d’un salon funéraire débordé.

Le Connecticut lève les limites de capacité de nombreuses entreprises mais conserve le mandat de masque. Même si nous sommes relativement en sécurité maintenant, la menace d’infections écrasantes est constamment présente. L’hiver approche et les gens baissent la garde. Au début de tout cela, j’aurais été cavalier d’imaginer que nous pourrions échapper à la terrible mortalité que le reste du monde subirait, mais les vaccins offrent une lueur d’espoir. Ils peuvent ou non empêcher la transmission, mais ils réduiront les infections graves, les hospitalisations et les décès. Comme tous les nouveaux convertis, je suis maintenant un vrai croyant: j’aimerais que tout le monde soit vacciné. Mais l’autonomie est un principe précieux d’une société libre, et je suis heureux que les éthiciens aient déconseillé de rendre obligatoire le vaccin. J’espère simplement qu’avec une discussion plus vigoureuse et une diffusion plus large des connaissances scientifiques, nous pourrons inciter des gens comme moi – qui ont des réserves qui peuvent être valables – à se faire vacciner. J’ai reçu la première dose du vaccin mardi. L’ensemble du processus était si simple et rapide que je suis parti sans rien ressentir. Mais en prenant une photo du carnet de vaccination pour la partager avec mes amis et ma famille, j’ai été submergée par un mélange de gratitude, de soulagement et de regret pour le reste du monde où le virus est moins bien contenu. Ce que vous devez savoir sur le déploiement du vaccin Les fournisseurs américains administrent en moyenne 1,9 million de doses de vaccins Covid-19 par jour. Environ 52 millions de personnes ont reçu au moins une dose et environ 26 millions ont été entièrement vaccinées. Combien de personnes ont été vaccinées dans votre état? Les États-Unis sont en retard sur plusieurs autres pays pour ce qui est de faire vacciner leur population. Dans un proche avenir, les voyages peuvent nécessiter une documentation numérique montrant que les passagers ont été vaccinés ou testés pour le coronavirus. Quand pouvez-vous vous faire vacciner? Quels sont les effets secondaires du vaccin? Est-il sécuritaire d’en obtenir un pendant la grossesse? Nous avons des réponses à plusieurs de vos questions.

Mon directeur a écrit dans un e-mail au service des urgences la semaine dernière que la chose la plus difficile qu’il ait jamais eu à faire était de nous regarder descendre les escaliers pour affronter le virus avec seulement notre EPI pour nous protéger. Et pour nous tous, la peur que l’un de nos proches succombe au virus a été une ombre constante. Savoir que nous pouvons atténuer cette menace grâce à la vaccination semble être un miracle. Voici les histoires de cette semaine: Australie et Nouvelle-Zélande

