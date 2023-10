Comme si cela ne suffisait pas, il a été rapporté qu’il aurait été dit aux dirigeants de la communauté juive de Nouvelle-Galles du Sud que « peut-être que ce serait plus facile si nous n’éclairions pas l’Opéra pour vous protéger ».

Aucun comportement de ce type n’était toléré à proximité de la Tour Eiffel, de la Porte de Brandebourg ou Numéro 10, Downing Street quand ils étaient éclairés en bleu et blanc. Au contraire, des milliers de personnes se sont rassemblées devant ces monuments, chantant l’hymne national israélien, la Hatikvah, et manifestant leur soutien spontané.

Pensez un instant à ce qui vient de se passer dans notre propre pays. Au lieu de pouvoir montrer leur solidarité avec Israël alors que notre icône nationale était illuminée en bleu et blanc, les sympathiques juifs et non-juifs australiens ont été invités à rester à l’écart pour leur propre sécurité alors qu’une foule déchaînée était placée au centre de la scène.

Depuis plus de 2000 ans, les ennemis d’Israël cherchent à le détruire. Les Babyloniens, les Assyriens, les Nazis, pour n’en citer que quelques-uns. Mais l’histoire nous apprend que les ennemis du passé ne sont plus. Le peuple juif a survécu et Israël a prospéré.

Je peux m’attarder sur la mort, le désespoir et l’obscurité qui dominent le débat, ou je peux partager certaines des leçons de l’histoire et ce qu’elles nous disent sur la façon dont la lumière brillera à nouveau.

Une communauté qui a produit notre plus grand citoyen-soldat Sir John Monash, des gouverneurs généraux, des gouverneurs, des juges en chef, des scientifiques en chef, des lauréats du prix Nobel, des personnalités du monde des affaires, des philanthropes, des professionnels de la santé, parmi tant d’autres…

« Vous autres » : quel terme honteux pour une communauté de fiers Australiens qui n’ont jamais vu de conflit entre leur foi et leur nationalité.

Alors maintenant, malgré les énormes défis qui nous attendent, je vois la lumière revenir.

Lorsque les dirigeants du monde occidental, notamment le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le chancelier allemand Olaf Scholz, parlent avec une clarté morale perçante pour défendre Israël et se précipitent pour être à ses côtés en cas de besoin, cela me réconforte. soutenir là où cela compte.

Lorsque des milliers d’Israéliens bordent les trottoirs en attendant de donner leur sang, ouvrent leurs maisons à leurs concitoyens qui ont perdu des êtres chers et se portent volontaires pour servir dans l’armée avant même qu’on le leur demande, cela me donne l’espoir que les divisions internes débilitantes d’Israël pourront être reléguées au second plan. chose du passé.

Nous sommes tous ici pour la même raison – parce que nous soutenons le bien plutôt que le mal et parce que nous savons que Winston Churchill avait raison quand, dans le feu de l’action, il a déclaré : « si vous traversez l’enfer, continuez ».