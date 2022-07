En tant que jeune footballeur, n’a pas eu l’occasion comme la Coupe de la prochaine génération : Sunil Chhetri

Le capitaine de l’équipe indienne Sunil Chhetri a salué les efforts conjoints de Football Sports Development Limited (FSDL) et de la Premier League pour fournir une plate-forme aux footballeurs indiens émergents pour faire passer leur jeu à un niveau supérieur lors de la Next Generation Cup, 2022.

L’attaquant talismanique estime que le tournoi au Royaume-Uni est une opportunité qu’il n’a jamais eue en tant que jeune joueur en Inde.

“C’est une opportunité que je n’avais pas en tant que jeune footballeur en Inde, et je suis vraiment heureux que la Premier League et l’ISL se soient unis pour y arriver”, a déclaré Chhetri, le troisième meilleur buteur international actif en Inde. le monde.

L’édition 2022 de la Next Generation Cup est organisée par la Premier League et fait partie de son partenariat avec FSDL, dans lequel les deux ont travaillé en étroite collaboration pour le développement holistique du football indien.

“La Next Generation Cup offre une chance à nos joueurs de sortir et d’acquérir l’expérience de jouer contre les équipes de jeunes de certaines des meilleures équipes du Royaume-Uni”, a déclaré Chhetri.

“Je suis vraiment content de voir nos jeunes avoir cette chance, et cela donne aussi à nos entraîneurs de voir les garçons qui ont frappé aux portes de l’équipe première en action”, a-t-il ajouté.

Chhetri a en outre motivé le talent indien émergent à s’inspirer des jeunes qui ont récemment brisé le plafond de verre et fait leur marque avec l’équipe nationale.

« Leur donner un message devient facile lorsque des exemples comme Roshan Singh sont devant vous. Pensez à où il était exactement un an en arrière et regardez maintenant, le parcours de l’académie du club à la première équipe, puis à l’équipe indienne. Il était un garçon parmi eux et il a complètement changé sa vie. C’est ce que vous pouvez faire lorsque vous travaillez dur », a fait remarquer Chhetri.

Les équipes U21 des équipes qui ont terminé dans les deux lors de la première Reliance Foundation Development League (RFDL) représenteront l’Inde sur la scène mondiale contre les meilleures équipes de l’académie de Premier League.

La FSDL et la Premier League, dans le cadre de leur partenariat de 8 ans, ont collaboré pour développer le sport en Inde en mettant l’accent sur divers aspects, notamment l’entraînement et l’arbitrage ainsi que le développement des jeunes.

