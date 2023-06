En tant que gopher le plus aimé de la LCF, mon père a donné de la joie aux fans de football – et des leçons de vie pour moi

Cette pièce à la première personne a été écrite par Adam Ennis, un professionnel du marketing et de la publicité à Regina. Son père, Terry Ennis Jr., a joué le rôle de la mascotte des Roughriders de la Saskatchewan Gainer the Gopher pendant des décennies jusqu’à sa retraite à la fin de la saison 2022.

J’ai toujours été fasciné de voir mon père passer de Terry Ennis Jr. à Gainer the Gopher, la mascotte la plus emblématique de la LCF. C’était comme regarder un athlète s’habiller avant un match.

Mon père a toujours été sportif. D’après ce que j’ai entendu, il était un très bon gardien de but dans sa jeunesse, alors qu’il était joueur de hockey. Cela s’est manifesté dans la façon dont il a pris soin de la fourrure de Gainer et s’y est adapté.

Il m’a montré qu’il était toujours important de porter une paire de bonnes chaussures de course à l’intérieur des pieds Gainer. Il a scotché ses chevilles comme un joueur de hockey scotche ses protège-tibias.

J’ai toujours posé la même question alors qu’il fermait le devant de la combinaison.

« Combien de fois penses-tu que tu as refermé cette chose ? »

Il a toujours répondu « des milliers et des milliers ».

Gainer existe depuis 1977 et mon père l’a mis pour la première fois lors d’événements au milieu des années 80. Il a partagé les tâches du jour du match dans les années 90 avec un gars nommé Don Trevena. Après cela, il n’a été que papa pendant des décennies jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite à la fin de la saison 2022.

C’est à cette époque, lorsqu’il est devenu le seul et unique Gainer, que j’ai commencé ma carrière en tant que gestionnaire, à la fois lors de jeux et d’événements.

Une fois que tout était en place sauf la pièce du haut, il avait généralement quelques minutes pour s’asseoir en silence, la tête de mon père dépassant du corps d’un gopher.

La mascotte des Roughriders de la Saskatchewan, Gainer the Gopher, célèbre un touché contre les Tiger-Cats de Hamilton au Mosaic Stadium de Regina en 2013. (Liam Richards/La Presse canadienne)

Je m’asseyais avec lui, observant tranquillement pendant qu’il planifiait le jeu dans sa tête. L’agitation a rebondi sur les murs autour de nous alors que les membres du personnel, les pom-pom girls, les membres de l’équipe adverse et les officiels se préparaient le jour du match.

Il tenait sa montre assis. Il savait à quelle minute il devait être prêt. Le moment venu, il disait quelque chose comme : « D’accord, je ferais mieux de sortir mon cul », mettait la tête – pendant des années, elle était attachée à un casque de hockey Cooper – et resserrait la mentonnière.

Cette tête n’a jamais eu de ventilateurs intégrés pour aider à la chaleur. Mon père n’a jamais porté de gilets de glace pour le garder au frais. Il savait qu’il pouvait faire face à l’épuisement dû à la chaleur, en particulier lors des matchs du milieu de l’été, mais cela ne l’a jamais dissuadé.

La dernière étape était les gants. Je restais toujours dans les parages pour l’aider à les rentrer dans ses manches et m’assurer que son col était placé dans le dos. Après cela, j’ai dit: « D’accord, à bientôt. Ne sois pas en retard. »

Il ne l’a jamais été.

Nos road trips ensemble

Vous connaissez la sensation de se réveiller absurdement tôt pour un vol de vacances ? Vous n’avez pas bien dormi, vous combattez un peu d’anxiété, mais vous êtes excité et vous voulez mettre le spectacle sur la route.

C’est le sentiment que j’avais chaque fois que je me levais avant l’aube pour me rendre dans la petite ville de la Saskatchewan que Gainer the Gopher devait visiter ce jour-là.

Nous avions une routine constante qui commençait par un arrêt chez Robin’s pour les beignets et chez Vi-Co, l’argot de la Saskatchewan pour le lait au chocolat.

Ces road trips sont devenus des moments précieux pour moi. Les leçons que mon père m’a enseignées au cours de ces longs trajets ont planté des graines au plus profond de mon cœur qui ont depuis germé et se sont développées dans les pensées, les idées et les relations que j’entretiens aujourd’hui.

La mascotte des Roughriders de la Saskatchewan, Gainer the Gopher, reçoit les applaudissements des fans à l’extérieur de l’édifice législatif de la Saskatchewan à Regina après un défilé célébrant la victoire de l’équipe à la Coupe Grey en 2013. (Liam Richards/La Presse Canadienne)

Mon père m’a appris que si je voulais quelque chose, il n’y avait aucune raison pour que je ne puisse pas m’y mettre. J’ai appris à traiter les gens, à être respectueux et professionnel.

Il m’a aussi écouté, m’a aidé à trouver les démons qui pouvaient me dévorer et m’a donné les outils pour les vaincre.

J’ai appris que la vie est un don et que j’en suis responsable.

Jour de match

Les matins des jours de match étaient toujours les mêmes. Il y avait une excitation tranquille et un sentiment de responsabilité.

Pendant l’avant-match, nous avons prévu comment travailler chaque section du stade et dans quel ordre. Nous faisions également l’inventaire du chariot Gainer, un chariot que papa avait peint en vert. Au fil des ans, ce chariot a transporté toutes sortes d’essentiels pour les jours de match de Gainer : des mannequins d’arbitre, de faux poids de 30 livres, des pistolets à eau géants, des pancartes « Je suis stupide » et des jouets en peluche Gainer.

L’intro de Gainer arrivait toujours à un moment précis sur le compte à rebours d’avant-match. J’étais toujours nerveux dans les minutes précédant sa sortie, pensant à ce qui pouvait mal tourner. Alors je l’entendrais.

« Et maintenant, depuis Parkbeg, en Saskatchewan, la mascotte numéro un de la LCF — GAINER THE GOPHER! »

Chaque fois qu’il courait sur le terrain, j’avais la chair de poule sur la peau et les larmes me montaient aux yeux.

Gainer the Gopher salue la foule lors de la première mi-temps de la LCF entre les Roughriders de la Saskatchewan et les Stampeders de Calgary à Regina le 6 juillet 2019. (Matt Smith/La Presse Canadienne)

Papa restait sur le terrain pour l’intro des joueurs et l’hymne national. Après cela, tout le monde a dégagé le terrain sauf les joueurs et les officiels – et Gainer. Il a compris il y a longtemps que s’il restait au milieu de terrain pour le tirage au sort, personne ne lui demandait de partir.

Après avoir décidé qui donnerait le coup d’envoi et qui recevrait, les joueurs des deux équipes retournaient sur leurs bancs, mais mon père restait seul pendant une seconde. J’ai toujours aimé le voir tout absorber. Après toutes ces années, c’était toujours un moment spécial pour lui et j’ai adoré ça. Quand il est venu sur la touche, j’avais son panneau NOISE prêt pour le coup d’envoi.

La foule l’adorait. Dans ces moments-là, j’étais le fils le plus fier du monde.

Papa a pris sa retraite de son temps en tant que Gainer maintenant. Rappelez-vous juste que, pendant longtemps, il n’y avait qu’un seul homme sous cette fourrure puante qui a tout fait arriver.

C’est l’homme le plus intelligent, le plus attentionné, le plus aimant, le plus serviable et le plus généreux que je connaisse. Bien sûr, il sera toujours mon père, mais pour moi, il sera aussi toujours Gainer the Gopher.

