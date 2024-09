En tant que fille de Gillian McKeith, j’ai grandi gênée par l’obsession de ma mère pour le caca, mais maintenant c’est moi qui ris le dernier avec une carrière à Hollywood à l’horizon et un lien très surprenant avec Harry Styles !

Rares sont ceux qui peuvent dire que leur mère est nutritionniste à la télévision, et encore moins peuvent admettre avoir regardé leur mère examiner attentivement des excréments humains devant les téléspectateurs.

Mais les apparitions régulières de Gillian McKeith dans l’émission You Are What You Eat de Channel 4, où elle aidait des familles ayant une alimentation notoirement mauvaise à adopter des modes de vie plus sains, sont rapidement devenues la norme pour sa plus jeune fille, Afton.

Apparaissant comme la nutritionniste holistique de l’émission, Gillian a développé une certaine notoriété grâce à son habitude de vérifier des échantillons de selles humaines, croyant que le dysfonctionnement du corps peut être déterminé par l’odeur et la consistance des matières fécales.

S’adressant à MailOnline, Afton admet que les apparitions régulières de sa mère à la télévision sur Channel 4 ont suscité une attention indésirable pendant ses années d’école.

« Je pensais que c’était normal que ma mère soit à la télévision », se souvient-elle. « Je pensais que la mère de tout le monde était à la télévision à cause de ma mère, mais j’ai fini par me rendre compte que ce n’était pas la norme. »

Afton McKeith a révélé que même si elle avait grandi gênée par l’obsession de sa mère pour le caca, elle a maintenant le dernier mot avec une carrière à Hollywood à l’horizon

S’adressant à MailOnline, Afton admet que les apparitions régulières de sa mère à la télévision sur Channel 4 ont suscité une attention indésirable pendant ses années d’école (photographiées ensemble en 2023)

« À l’école, les enfants ont commencé à venir me voir et à me demander si ma mère était Gillian McKeith », a continué Afton. « Je devenais toute rouge, car j’étais assez timide et je ne savais pas quoi dire. »

Heureusement, Afton était encore jeune lorsque sa mère a connu la célébrité et s’en est tirée à bon compte, mais on ne peut pas en dire autant de sa sœur Skylar, qui est aujourd’hui avocate.

« Ma sœur était plus âgée et au collège quand tout a commencé, elle a donc été victime de harcèlement », explique Afton. « Heureusement, elle n’a pas été victime de harcèlement à ce point. »

Pourtant, Afton admet qu’elle-même n’a pas été exemptée des contrôles méticuleux de selles de sa mère, même si elle a été encouragée à manger sainement dès son plus jeune âge.

« Elle n’est pas obsédée par mes excréments car je suis en assez bonne santé, mais elle les a certainement vérifiés plusieurs fois », a-t-elle déclaré.

« Ma sœur tenait un tableau des selles et tenait ma mère informée ! »

Elle a ajouté : « Elle nous a élevés en mangeant très sainement et en faisant beaucoup de fitness. Ma forme de fitness préférée est la danse ! C’est un mode de vie pour nous, je ne connais pas d’autre façon de faire. »

« J’aime la façon dont nous mangeons, c’est un cadeau d’avoir autant de connaissances sur la santé grâce à ma mère.

« J’ai fini par me former en santé et en fitness, obtenant 20 diplômes dans ce domaine. C’est une passion pour moi, car la santé est l’aspect le plus important de la vie. »

Peu de gens peuvent dire que leur mère est nutritionniste à la télévision, et encore moins peuvent admettre avoir regardé ladite mère examiner attentivement des excréments humains devant les téléspectateurs (Gillian dans You Are What You Eat)

Heureusement, Afton était encore jeune lorsque sa mère a connu la célébrité et s’en est tirée à bon compte, mais on ne peut pas en dire autant de sa sœur Skylar (à droite), qui est aujourd’hui avocate (photographiée en 2016).

Bien qu’Afton soit bien informée sur le monde de la nutrition, ce n’est pas sa vocation dans la vie.

Au lieu de cela, elle préférerait suivre un autre aspect de la vie de sa mère : se lancer dans le monde du divertissement.

Bien que Gillian soit nutritionniste de formation, elle s’est rapidement fait un nom en tant que personnalité de la télévision, participant à des émissions comme The X Factor : Battle of the Stars et Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !

Les lumières brillantes de la célébrité sont également séduisantes pour Afton, mais elle préfère travailler en tant qu’actrice reconnue plutôt que de concourir dans une émission de télé-réalité.

Afton, qui a suivi une formation en arts du spectacle à l’Académie des Arts du Théâtre d’Italia Conti, a expliqué : « Jouer sur scène est ma passion. Je suis une actrice. J’ai joué dans des pièces de théâtre et des comédies musicales, à la télévision et au cinéma.

« Je reviens tout juste de Los Angeles après avoir joué dans un long métrage indépendant. »

Le film, actuellement intitulé Nick of Time, devrait sortir l’année prochaine et la verra jouer aux côtés de l’acteur américain et star de TikTok Nic Suarez.

Pourtant, rien ne lui ferait plus plaisir que de jouer dans un drame d’époque, son travail de rêve étant un rôle dans la série osée de Netflix sur la régence, Bridgerton.

« Une série comme celle-là serait parfaite pour moi », s’est-elle exclamée. « Ou alors j’adorerais jouer dans une comédie romantique et travailler avec quelqu’un comme Hugh Jackman, Jennifer Anniston ou Adam Sandler que j’ai récemment croisé à Los Angeles il y a quelques semaines.

« Il m’a souhaité bonne chance pour le film que je tournais pendant que j’étais là-bas ! »

Bien qu’Afton soit une experte en nutrition, ce n’est pas sa vocation. Elle préfère suivre un autre aspect de la vie de sa mère : se lancer dans le divertissement (photo 2019)

Afton, qui a suivi une formation en arts du spectacle à l’Académie des arts du théâtre d’Italia Conti, a expliqué : « Jouer est ma passion »

Adam n’est pas la seule star qu’Afton a côtoyée.

Elle a développé un lien avec l’artiste lauréat d’un Grammy Harry Styles, l’ayant rencontré juste au début de sa carrière.

Bien que l’idole aux cheveux souples soit l’une des plus grandes stars du moment, il s’avère qu’il a été ébloui par une figure surprenante – nul autre que la mère d’Afton, Gillian !

Se souvenant de la première fois où les McKeith ont rencontré Harry dans les coulisses de The X Factor, Afton a partagé : « Lui et Niall Horan voulaient désespérément rencontrer ma mère et ont demandé à un producteur de nous les présenter.

« Harry était tellement excité de rencontrer ma mère et il était la personne la plus gentille avec moi. En y repensant, c’est assez drôle parce qu’aujourd’hui, il est l’une des plus grandes stars du monde et quand il a rencontré ma mère, il tremblait littéralement d’excitation et de nervosité ! »

Afton a ajouté que malgré sa renommée mondiale avec One Direction, Harry était toujours aussi humble lorsqu’elle l’a croisé quelques années plus tard dans un café à Londres.

« Sa personnalité n’avait pas changé malgré sa nouvelle renommée », a-t-elle expliqué. « Il était le même gentleman aimable, poli et doux qu’il était avant de devenir célèbre. »