En tant que fan tragique des pies de la banlieue occidentale étant enfant, j’ai idolâtré Tommy Raudonikis. C’était mon premier héros sportif. Il était effronté, rugueux sur les bords et sur le terrain, il n’a jamais cédé.

Avec mon père, nous partions au trot pour Lidcombe Oval à Sydney la plupart des week-ends, moi dans un bonnet noir et blanc avec un petit drapeau assorti, pour encourager Tommy alors qu’il menait les Magpies.

Il a également organisé en altitude la Coupe Amco un soir d’hiver en 1977, la dernière compétition de première année remportée par les Magpies. J’ai été autorisé à rester debout après 20h30 pour celui-là. C’est une nuit que je n’oublierai jamais.

La dureté granuleuse de Raudonikis a fait de lui un héros pour les jeunes fans impressionnables de Magpies

Tommy Raudonikis prononce un discours de victoire la nuit où Wests a remporté la Coupe Amco en 1977

Au poste de meneur de jeu de demi-arrière, Tommy n’a pas été le premier n ° 7 coriace mais il a néanmoins réinventé le poste avec son attitude intransigeante. Il a joué près et parfois au-delà des règles afin d’obtenir un avantage concurrentiel.

Petit mais pépite, il a résisté et s’est même tenu face à des hommes beaucoup plus grands à une époque où le jeu était plus brutal et violent qu’aujourd’hui, et a donné aussi bien qu’il a obtenu. Oui, on pourrait même dire qu’il a parfois glorifié la violence.

Tommy a joué à la limite des règles du jeu – et parfois au-delà

Sa durabilité et sa détermination inébranlable l’ont fait devenir capitaine des Magpies et rapidement choisi pour les honneurs plus élevés. Tommy a joué pour la première fois pour NSW en 1971 et est resté le demi-arrière de premier choix de l’état pendant la majeure partie de la décennie, jouant finalement dans le jeu inaugural de l’état d’origine pour NSW en 1980. Il a également représenté l’Australie 31 fois.

La haine des Raudonikis pour ceux qui ont joué pour le Queensland a été caractérisée par le fameux appel de « bœuf » qu’il a lancé en entraînant NSW dans l’État d’origine, un signal parmi les attaquants de la NSW pour commencer un combat à tapis dans une mêlée au début du match en afin de perturber la domination d’une opposition.

« Je voulais un nom pour que nous prenions les armes, que nous mettions un bleu », a déclaré Raudonikis au Footy Show en se rappelant comment le « bouvier » est né. «Pourrions-nous l’appeler ANZAC? Pourrions-nous l’appeler Gallipoli? [Former NSW player] Jimmy Dymock a levé la main et a dit: « entraîneur, appelons ça le bouvier ». ‘

Le conseil standard est peut-être de ne pas rencontrer vos héros, mais j’ai été complètement frappé par les étoiles quand, en tant que jeune journaliste, j’ai finalement rencontré Tommy.

C’était au milieu des années 1990 et je m’étais arrangé pour le rencontrer dans le cadre quelque peu incongru de l’université de Sydney. Il faisait l’interview en tant que nouveau garçon d’affiche pour le NSW Cancer Council, après avoir récemment fait l’effort de renoncer à ses cigarettes bien-aimées.

Le message était cependant légèrement déformé lorsque je l’ai aperçu en train de sucer un «halètement» à l’arrière du café Uni où nous étions sur le point de faire l’interview.

Je ne l’ai pas mentionné, bien sûr, je me suis contenté de le regarder enfant et de lui faire raconter des histoires de guerre qu’il avait probablement racontées un million de fois. Je ne pense pas que nous ayons parlé de fumer ou d’abandonner, même une fois.

Tommy a lutté contre de nombreux problèmes de santé au cours de ses dernières années avant une bataille finale contre le cancer

Plus tard, j’ai interviewé Tommy à plusieurs reprises et j’ai même demandé à faire une biographie sur lui. En tant que rédacteur en chef de la « bible » du jeu, Rugby League Week, au début des années 2000, j’ai fait un article sur les Newtown Jets, une équipe que Tommy avait jouée tard dans sa carrière qui avait perdu sa place dans la compétition secondaire.

Tommy était l’invité d’honneur de la « journée de réunion » des Jets, lorsque d’anciens joueurs et officiels se réunissaient sur le terrain du club, à Henson Park, dans le centre-ouest de Sydney. Je ne pourrais pas faire une histoire sur les Jets sans parler à Tommy.

L’homme d’affaires John Singleton a attiré Tommy de Wests pour jouer pour Newtown en 1980

Après une recherche approfondie, je l’ai trouvé devant le stand du roi George V, entouré de fans à la recherche d’autographes ou juste un petit mot. Au moins 500 d’entre eux m’ont regardé pendant que je commençais à discuter avec Tommy, une boîte de Tooheys New dans sa main. Après deux questions, j’ai commencé à en poser une autre.

«Mon pote, je répondrai à ça…» promit-il de sa fameuse voix à gorge graveleuse, «mais d’abord, peux-tu m’offrir une autre bière?

Cela s’est terminé par une interview de quatre bières. Chaque fois que je revenais, je devais extraire Tommy des fans de Jets afin de poser une autre question et après deux ou trois demandes de plus, une autre bière était nécessaire.

C’était un diamant rugueux mais adorable, Tommy. Les photos sur les médias sociaux de lui en train de se mélanger avec des fans rivaliseraient avec celles de n’importe quel joueur moderne.

Sa ténacité est probablement attribuable à son éducation, élevée dans un camp de Cowra Transit pour migrants, fils d’un soldat lituanien qui a échappé à un camp de prisonniers de guerre nazi et d’une mère immigrée suisse.

Tommy Raudonikis (avant, au centre) dans son équipe scolaire à l’école primaire Cowra Convent, 1959

Comme l’ancien entraîneur de Tommy, Roy Masters, l’a raconté un jour, son père est rentré chez lui au camp après avoir travaillé pour entendre de sa femme que le petit Tommy n’arrêterait pas de pleurer.

«Nourrissez-le, dit le père de Raudonikis. «Oui, dit sa mère. «Vérifiez sa couche», dit le père. «Oui», répondit-elle. «Vérifiez à nouveau. La mère de Tommy a découvert qu’une épingle de sûreté sur la couche avait percé sa peau.

C’est ce courage qui l’a mené à travers de nombreuses batailles de santé au cours de ses dernières décennies, de la perte d’un testicule au cancer en passant par la chirurgie cardiaque et le cancer de la gorge.

Il n’était pas politiquement correct, il n’était pas poli, mais il était l’ami des millionnaires et des joes moyens.

«Maintenant, j’entends les lys blancs gémir, » Tommy apportera le biff et ce n’est pas ce dont le jeu a besoin « , a-t-il déclaré lorsqu’il a été nommé entraîneur de ses bien-aimés Magpies. «A ces gens-là, je dis » Allez en enfer « . Je sais que je ne suis pas la coiffeuse la plus voyante du monde, et je sais que je ne parle pas exactement comme un politicien – Dieu merci. Mais je suis absolument certain que n’importe quelle équipe que j’entraînerai sera dure.