En tant que ballons du prix Mega Millions, nos cerveaux sont affectés

Lorsque vous jouez, votre cerveau libère une hormone de « bien-être » appelée dopamine qui contribue au plaisir que beaucoup ressentent lorsqu’ils jouent. Au fur et à mesure que vous pariez, votre corps développera une tolérance à la dopamine, faussant le système de récompense de votre cerveau et vous amenant à prendre des risques plus importants, selon le Fondation passerelle .

Cette chimie est à l’origine de la dépendance et des problèmes de jeu, dont plus de 2 millions d’adultes américains répondent aux critères, selon le Conseil national sur le jeu problématique.

Les coûts cachés

Bien qu’environ 85 % des Américains aient joué au moins une fois dans leur vie et que le marché mondial du jeu soit devrait croîtreun débat s’est déroulé sur la question de savoir si gagner à la loterie améliorera totalement sa vie.

C’est tout le truc de l’argent-pouvoir-acheter-le-bonheur. UN Journal de la personnalité et de la psychologie sociale Une étude a révélé que “les gagnants de la loterie n’étaient pas plus heureux” que les autres et “prenaient beaucoup moins de plaisir à une série d’événements banals”. Pourtant, d’autres études ont soutenu que l’augmentation de ses revenus rend le bonheur plus fréquent, mais pas aussi intense.