En tant qu’artiste, j’apprends à trouver un équilibre entre les matériaux que je peux me permettre et ce qui est respectueux du climat.

Ceci est une chronique à la première personne de Fairouz Gaballa, un artiste multimédia basé à Charlottetown. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ .

Alors que je me trouve dans l’allée de mon magasin d’artisanat préféré, je suis confronté à des choix qui reflètent la complexité du monde extérieur. Vous voyez, je amour mon panneau de mousse. Son noyau est en mousse et il est pris en sandwich entre deux couches de papier ou de plastique. Il est polyvalent, facile à utiliser et économique. Mais ce n’est pas respectueux de l’environnement.

Ou jetez un œil aux pinceaux. Les brosses à manche en plastique sont bon marché – environ 17 $ TTC pour un paquet de 50 brosses. Les brosses avec manche en bois synthétique coûtent un peu plus cher, soit 6 dollars par brosse, mais elles sont fabriquées à partir de matériaux plus durables.

Les colles sont les héros méconnus de mon art. Pourtant leurs contenants en plastique sont loin d’être écologiques. Et ne me lancez pas dans l’emballage de ces fournitures artistiques. Tout est en plastique et non biodégradable, et cela nous rappelle constamment que même dans le monde de l’art, être vert n’est pas toujours facile.

En tant qu’artiste, je ne réalise pas vraiment de profits. La majeure partie de ce que je gagne est directement réinvestie dans mes matériaux, ce qui laisse peu de place au choix de la durabilité. Il ne s’agit peut-être que de quelques dollars supplémentaires ici ou là, mais chaque dollar supplémentaire s’additionne puisque je viens de sortir de l’université, chargé de prêts et à la recherche d’un emploi. Comme je n’ai actuellement pas de revenus stables, je vis avec ma famille pour économiser et je fais très attention à mon budget. Mais je me soucie également beaucoup du changement climatique, car j’ai vu son impact et je ne supporte pas l’idée qu’il s’aggrave.

Gaballa est une artiste multimédia. Elle fabrique des espaces miniatures à la main. (Soumis par Fairouz Gaballa)

Ayant grandi en Égypte, j’ai connu une chaleur torride, ces étés torrides qui brûlent la terre. Lorsque j’ai déménagé à l’Île-du-Prince-Édouard, j’ai connu un froid glacial, comme cet hiver inoubliable de 2015, où la neige s’est accumulée sur plusieurs mètres.

En Égypte, je pensais que ces étés étaient aussi chauds que possible. Ce n’est qu’en août, à mon retour, que j’ai compris toute l’étendue de comment le changement climatique affecte les étés égyptiens . C’était pareil quand je suis allé en Arabie Saoudite . J’étais déjà allé à La Mecque, mais cette fois, les rayons du soleil étaient brûlants. Sur Cinquante degré Celsius. Quelque chose que je n’aurais pas cru avant de l’avoir vécu.

Pendant la journée, alors que je sortais de ma chambre d’hôtel en plein air, les ventilateurs du gouvernement saoudien, avec de la glace tous les quelques mètres, faisaient à peine une brèche dans la chaleur. Je ne pouvais même pas lever la tête ni ouvrir les yeux pour marcher droit ; c’est à quel point le soleil était intense. C’était une expérience au-delà de tout ce que j’avais vécu auparavant, même en Égypte.

Je frissonne à la pensée des rayons du soleil de plus en plus forts ou du temps si imprévisible à certaines saisons. Cela ressemble à quelque chose tout droit sorti de ces romans dystopiques que j’évite habituellement, car ils dressent le tableau d’un avenir trop sombre pour être vécu.

Ainsi, dans un effort pour réduire mon impact personnel sur le changement climatique tout en vivant selon mes moyens, je prends de petites mesures : prendre des douches plus courtes pour économiser l’eau, prendre les transports en commun ou marcher au lieu de la voiture lorsque cela est possible, et j’explore également des façons de créer de l’art avec du bois dans l’espoir de pouvoir éventuellement remplacer le carton mousse dans mes miniatures.

Même si j’utilise toujours des matériaux non biodégradables dans mes créations parce qu’ils sont plus abordables pour moi en ce moment, j’ai adopté des alternatives recyclables et recyclées, comme le carton provenant de vieux cahiers et classeurs qui sont étonnamment solides, chaque fois que je le peux. Au lieu de les jeter, ils trouvent une nouvelle vie dans mes miniatures. Le tissu provenant de vieux T-shirts et oreillers devient le revêtement de mes minuscules canapés et chaises. Je chéris mes pinceaux jusqu’à ce qu’ils soient sur leurs derniers poils, et je suis passé maître dans l’art de réutiliser des boîtes en carton et divers matériaux d’emballage, y compris ceux biodégradables.

Gaballa s’efforce de s’autoriser à choisir des fournitures artistiques moins chères alors que tout son budget le lui permet. (Soumis par Fairouz Gaballa)

Même l’emballage en plastique solide qui abritait autrefois mes peintures trouve une seconde fonction en tant que verre dans mes fenêtres miniatures. Le carton de ces boîtes sert de base à une gamme de miniatures, tandis que les restes de bois deviennent un trésor pour fabriquer des mini-étagères. Je ne gaspille pas non plus un morceau de carton mousse ; il est réservé à la création de mini-livres pour mes sets.

C’est un processus continu – un voyage de concessions mutuelles et il n’y a personne mis dans une solution de pierre. Tout en m’efforçant de réduire mon empreinte écologique, j’apprends également à trouver un équilibre entre l’aspect pratique et la joie que m’apporte la création artistique.