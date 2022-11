En tant qu’ancien réfugié, j’ai la chance de vivre au Canada. C’est aussi pour ça que je me sens coupable

Cet article à la première personne est l’expérience de Pauline Nasri, une journaliste syro-arménienne-canadienne vivant à Toronto. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

C’est mon tour au contrôle des passeports et je remets mon passeport canadien à l’agent. Il me demande mon origine.

“Qu’est-ce que tu veux dire? Je suis canadien.”

Mais il insiste davantage, notant que mon nom de famille est Nasri, et demande d’où est originaire mon père. Je dis anxieusement : « Syrien ».

J’ai peur qu’il me considère comme l’un des 1,5 million de réfugiés syriens qui ont fui au Liban pour échapper à la guerre civile et sont maintenant indésirables dans ce pays. Mais il semble satisfait et tamponne mon passeport canadien. Alors que je sors de l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth, les portes s’ouvrent et je sens le souffle familier de l’air chaud et humide de juin.

Je porte Beyrouth dans mon cœur tout le temps et je peux écrire de la poésie sur cette ville dynamique. En vous promenant dans le mélange cosmopolite d’anciens et de nouveaux bâtiments, vous verrez des gens imperturbables qui choisissent de vivre pleinement leur vie. Mais il y a aussi cet autre Beyrouth — des mendiants, principalement des réfugiés syriens, dans les rues essayant de vous vendre des fleurs ou de cirer vos chaussures. L’électricité ne dure pas plus de deux heures par jour dans la plupart des quartiers car il y a des coupures de courant à tour de rôle à travers le Liban. Les gens peuvent à peine se payer de la nourriture, des médicaments ou d’autres besoins de base.

Il y a presque dix ans, ma famille faisait partie de ces réfugiés. J’avais 13 ans lorsque nous avons traversé pour la première fois la frontière avec le Liban. À cette époque, entrer au pays n’était pas aussi difficile que d’obtenir la résidence permanente.

Pauline Nasri, 9 ans, se produisant dans un camp d’été à Sednayah, en Syrie. (Soumis par Pauline Nasri)

Officiellement, la politique du pays a été de accueillir les réfugiés jusqu’à la fin de la guerre civile en Syrie. En réalité, le gouvernement libanais a fait peu pour atténuer la difficulté de vie pour les réfugiés. Il héberge le le plus grand nombre de réfugiés par habitant et par kilomètre carré dans le monde , entre l’arrivée récente de 1,5 million de réfugiés syriens et près de 14 000 d’autres nationalités. Entre la pandémie, la effondrement de l’économie libanaise et le nombre écrasant de réfugiés, le ressentiment contre la population syrienne montait .

En tant que réfugiée syrienne, ma vie à Beyrouth n’a jamais été stable. L’obtention de la résidence permanente était coûteuse et n’était pas garantie pour les réfugiés. Mon père n’avait pas de permis de travail. Les écoles étaient chères et difficiles d’accès. Heureusement, mes parents ont réussi à payer mes frais de scolarité et j’ai poursuivi mes études.

Malgré ces défis, mes amis en Syrie m’ont souvent fait sentir que le Liban était un paradis. Après tout, je ne vivais plus dans la guerre et sous les attaques et les explosions. J’allais à l’école en toute sécurité et régulièrement, contrairement à mes amis en Syrie dont les écoles étaient fermées. J’avais ma famille avec moi et dans un environnement relativement sûr. J’étais en quelque sorte en train de créer une vie normale, mais la guerre ne m’a jamais quitté. Je vivais constamment dans la peur et pleurais la séparation physique et la mort de mes amis proches et de mes proches. J’avais l’habitude d’être gêné devant mes camarades de classe au Liban parce que j’étais prompt à pleurer et effrayé par le claquement innocent des portes, qui me rappelait le bruit des coups de feu et des obus.

ÉCOUTEZ | Pauline Nasri partage une entrée de journal de l’époque où elle vivait en Syrie

Nouvelles de Radio-Canada1:35Pauline Nasri lit le journal de son enfance à propos d’une explosion à l’extérieur de sa maison Enfant, Pauline Nasri a écrit sur ses sentiments face à la guerre et au déplacement de sa famille de Syrie.

Ces deux années au Liban ont été dures pour ma famille. Ainsi, lorsque le Canada a intensifié son programme d’accueil des réfugiés syriens, ma famille et moi sommes devenus l’un des 25 000 réfugiés syriens arrivés entre 2015 et 2016.

Pauline Nasri au match des Blue Jays de Toronto en 2017 (Soumis par Pauline Nasri)

Je me suis souvenu du jour où nous avons atterri à Toronto : un réveillon froid du Nouvel An en 2015, et j’étais prêt à commencer une nouvelle vie. La vie ici a été une combinaison de liberté, de simplicité mais aussi de défis. J’ai réalisé que mes parents avaient besoin que je sois forte et je voulais qu’ils sachent qu’ils pouvaient compter sur moi. J’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires avec les meilleures notes et je me suis inscrit au programme de journalisme de l’Université métropolitaine de Toronto, gagnant plusieurs bourses pour mes réalisations académiques.

Cela fait six ans que je suis revenu au Liban. Cette fois, je détenais un passeport canadien et travaillais comme journaliste pigiste. Et cela a fait toute la différence : il semble que mon nouveau passeport m’ait donné une certaine protection même si je suis toujours la même personne d’origine syrienne entrant au Liban.

Pauline Nasri est revenue au Liban après six ans. (Soumis par Pauline Nasri)

En 2022, Pauline Nasri est allée voir le site du port de Beyrouth où une explosion avait eu lieu deux ans auparavant. (Pauline Nasri)

J’étais à Beyrouth pour un stage dans une organisation à but non lucratif afin de créer du contenu pour leur newsletter et de soutenir leur initiative de communication. J’ai interviewé des familles de réfugiés syriens au Liban qui vivent dans le même quartier de réfugiés depuis 11 ans. Une famille de huit personnes vit dans une pièce sans cuisine ni chambre. La plupart de ces familles dépendent d’organisations à but non lucratif pour les mettre en contact avec des banques alimentaires ou d’autres formes d’assistance.

J’ai ressenti un lien profond avec ces réfugiés – ils savent d’après mon dialecte que je suis un Syrien comme eux et nous partageons un sourire, ce qui pour moi est la reconnaissance d’une douleur commune que partagent les Syriens. D’une manière ou d’une autre, j’obtenais généralement la même réponse des gens après avoir appris que je suis Canadien. Ils demandaient : « Qui viendrait au Liban aujourd’hui ? suivi de “Veuillez nous emmener au Canada avec vous.”

J’essaie de faire taire mes pensées comparant ma vie au Canada à celle des Syriens au Liban aujourd’hui. Je me suis dit, ces gens rêvent de voyager, et me voilà en train de vivre ce rêve. Nous sommes tous les deux syriens; pourtant j’ai un endroit où retourner et ils n’en ont pas. Je me demandais à quel point la vie pouvait devenir injuste. Je voulais promettre à ces réfugiés un avenir meilleur, mais je n’ai pas pu.

Pauline Nasri est devenue citoyenne canadienne en 2021. (Pauline Nasri)

J’ai l’impression de porter cette culpabilité depuis un certain temps – la culpabilité d’avoir laissé mes amis derrière moi en Syrie déchirée par la guerre pour une chance d’une vie meilleure au Liban, puis la culpabilité d’avoir fui Beyrouth pour une vie encore meilleure au Canada. Il y a eu des nuits où je me suis senti impuissant alors que mes amis ont vécu l’horreur de l’explosion du port de Beyrouth en août 2020.

Peut-être, c’est vrai, c’est un privilège que je vis là où je vis. Le Canada m’a donné un espace pour accepter toutes mes identités – syrienne, canadienne, journaliste, réfugiée – et cette culpabilité que je ressens se transforme lentement en gratitude d’appartenir au Canada.

Mais c’est un privilège qui m’a poussé à être un meilleur humain et à amplifier la voix des autres. Cela signifie que je dois honorer ce privilège et voyager et écrire sur des familles comme la mienne. De la culpabilité vient la gratitude ; de l’impuissance naît l’espoir et de la guerre, autant de mots d’un écrivain.

Nouvelles de Radio-Canada3:51La quête d’une femme pour devenir journaliste après que sa famille a fui la guerre en Syrie La famille de Pauline Nasri a fui la Syrie déchirée par la guerre pour le Liban, puis est venue au Canada pour une vie meilleure. Maintenant, elle amplifie les voix de ceux qui ont moins de chance.