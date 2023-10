En tant qu’ambulancier, j’ai été mis en première ligne face à la tragédie des étrangers – et j’ai tout ressenti

Cette chronique à la première personne est rédigée par Kyle Meyer, un ancien ambulancier paramédical qui vit à Halifax. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ.

C’est une chose étrange de se joindre à la tragédie d’un étranger – de ressentir la peur d’un parent qui trouve son bébé bleu et ne respire plus, la panique d’un homme qui rend visite à sa mère pour découvrir qu’elle est morte dans son sommeil ou le désespoir d’une personne sans abri ou toxicomane, souvent les deux.

Pendant 17 ans, ces moments ont été une journée typique pour moi en tant qu’ambulancier.

Je l’ai ressenti – toutes leurs émotions – et je ne pouvais pas le montrer ou le laisser interférer avec le travail à accomplir. J’étais responsable du bien-être physique des patients dont je m’occupais. Alors, j’ai mis de côté mes sentiments. Je l’ai repoussé au fond de mon esprit et je l’ai enfermé là, comme un pitbull en colère dont je ne savais pas quoi faire, sans jamais le laisser sortir.

Le problème était que le chien en colère ne voulait pas rester confiné. J’avais deux chemins devant moi : soit je reconnaissais le chien, soit je demandais l’aide d’un professionnel pour l’attraper et l’apaiser, puis finalement je le laissais sortir lentement. Ou je pourrais ignorer le chien en colère qui aboie à la porte de mon esprit jusqu’à ce qu’il finisse par briser la barrière et parcoure ma vie de manière effrénée.

J’ai choisi l’option numéro trois. J’entassais de plus en plus de chiens en colère dans cette pièce à chaque appel que je passais. Je ne pensais pas que cela deviendrait un problème ; même lorsque j’ai commencé à remarquer des changements chez moi, je n’ai pas reconnu que ces chiens menaçaient de s’évader.

En 2015, j’ai commencé à prendre la mort de patients plus personnellement, m’en tenant responsable même lorsque j’arrivais sur les lieux alors qu’ils avaient déjà rendu leur dernier souffle. Je me suis blâmé et j’ai senti que je n’avais pas répondu à leurs attentes, j’ai commencé à me considérer comme une fraude, et lorsque j’ai envisagé de prendre un congé pour ma santé mentale ou de prendre un congé de stress, j’ai rejeté l’idée, ne voulant pas être « ce type » – paresseux ou apparemment utilisant la santé mentale comme excuse pour quitter le travail.

Finalement, ces sentiments se sont répercutés sur ma vie personnelle et j’ai eu le sentiment de laisser tomber ma famille.

Meyer et sa femme, Rosie, aux chutes Victoria au Zimbabwe en 2013. (Soumis par Kyle Meyer)

Je lisais à mon tout-petit son livre préféré et des pensées d’horribles accidents et tragédies s’infiltraient dans mon esprit. J’ai essayé plusieurs thérapeutes différents mais aucun ne m’a vraiment aidé. Certains m’ont aggravé, alors j’ai arrêté de demander de l’aide.

Il y avait de nouveaux facteurs de stress en plus des appels tragiques existants, comme devenir parent pour la première fois au début d’une pandémie et ne pas pouvoir suivre des cours parent-bébé avec elle parce que tout avait été fermé pour arrêter la propagation du virus. Ou le stress d’être ambulancier au milieu d’une pandémie, inquiet de ramener le COVID à la maison avec ma fille de six mois ou de ne pas pouvoir aider les patients contre ce qui était un virus mal compris à l’époque. Être responsable de chacun d’eux. Trouver d’autres chiens en colère à ajouter à la meute déjà sauvage dans mon esprit.

Puis il y a eu la mort d’un collègue, dont j’ai encore eu le sentiment d’avoir échoué. Elle n’était pas en service lorsqu’elle est décédée, mais c’est moi qui ai répondu à cet appel.

J’ai envisagé de prendre un congé, mais encore une fois, je ne voulais pas être « ce type ».

Meyer a caché ses difficultés à ses collègues, ne voulant pas apparaître comme « ce type » qui s’est absenté de son travail. (Soumis par Kyle Meyer)

Plusieurs mois plus tard, j’ai réalisé que ce que je vivais n’était pas typique, ce n’était pas seulement « qui je suis » et ce n’était certainement pas durable. J’étais devenu éloigné de ma famille et même lorsque j’étais physiquement présent, mon esprit vagabondait. J’étais triste et souvent irritable. J’ai dû m’éloigner de l’ambulance et prendre soin de moi. Je le devais à ma famille, sinon à moi-même.

C’est donc ce que j’ai fait.

J’ai pris six mois de congé, j’ai trouvé un psychologue spécialisé dans les traumatismes des premiers intervenants et j’ai travaillé pour m’améliorer.

Mon diagnostic de SSPT a validé tout ce que j’avais ressenti. J’ai suivi la thérapie et je me suis amélioré. Une fois que je me suis senti mieux, j’ai pu voir à quel point j’étais vraiment malade et pendant combien de temps. J’ai pu constater à quel point le métier est malsain.

Lorsque je suis retourné au travail en février, les chiens aboyaient encore de temps en temps. Je redoutais ce que ce changement pourrait apporter, dans quelle situation je me retrouverais et de qui je serais responsable. Je suis arrivé à la conclusion que j’avais atteint la durée de vie de mon ambulance.

Même si je me sentais mieux, j’étais fatigué de la tragédie et de la perte. Je savais que ce n’était plus sain pour moi, alors j’ai démissionné.

Meyer a remis sa démission en tant qu’ambulancier en juillet. (Soumis par Kyle Meyer)

C’était comme si un poids m’était enlevé.

Je serai toujours fier du travail que j’ai accompli en tant qu’ambulancier, mais je suis également fier d’avoir su quand y renoncer.

